KI-Masken in Camera Raw, Lightroom und Lightroom Classic „mit sich selbst“ verbessern

Gerade bei feinen Details und starken Änderungen sieht man entlang der Konturen von Motiv- oder Himmelsmaske oft auffällige Säume. Die ließen sich händisch mit dem Pinsel reparieren. Mit einem kleinen Trick funktioniert die Maskenverbesserung bei vielen Motiven aber vollautomatisch.

Mit einem kleinen Trick lassen sich solche Säume einer KI-Himmelsauswahl leicht reduzieren. © Olaf Giermann

KI-Masken: Das Problem

KI-Masken wie die für den Himmel erzeugen in Camera Raw, Lightroom Classic und Lightroom keine harte Auswahlkante, sondern enthalten in den Randbereichen graue Töne, um die Übergänge zum nicht maskierten Bereich softer darzustellen. Dadurch entstehen aber gerade bei kräftigen Helligkeitsänderungen wie der Abdunklung des Himmels mitunter unschöne Säume.

Alle folgenden Screenshots habe ich auf dem Smartphone in Lightroom gemacht, da ich dank Corona (jetzt hat es mich dann doch noch erwischt) und ordentlich Fieber doch lieber im Bett bleibe. Die Technik funktioniert in den anderen Adobe-Raw-Konvertern aber genauso.

Das Ausgangsfoto © Olaf Giermann

Nutzen Sie die Option »Himmel auswählen«, um eine KI-Auswahl des Himmels zu erzeugen.

Mit der Himmels-KI-Funktion habe ich den Himmel maskiert und nur leicht die Belichtung absenkt. Schon zeigen sich die typischen Säume.

KI-Masken: Eine Lösung

Statt zu versuchen, die Säume mit dem Pinsel durch penibles Malen zu korrigieren, probieren Sie Folgendes.

Duplizieren Sie die Himmelsmaske.

Fügen Sie ein weiteres Maskierungstool hinzu, indem sie auf das Plus/Minus-Symbol klicken/tippen, »Von Maske subtrahieren« wählen …

… und im Folgedialog erneut eine KI-Himmelauswahl vornehmen.

Hier habe ich die Maske eingeblendet und deren Ansicht auf „Schwarzweiß“ umgestellt. Hier sehen Sie, was durch das Abziehen der Maske von sich selbst übrig bleibt: die grauen Bereiche entlang der Konturen.

In dieser Maskenebene können Sie nun gezielt auch die Säume abdunkeln. Da die Maske hier nur teildeckend ist (Grautöne!), muss man die Belichtung schon ziemlich weit nach links ziehen. Aber die Säume sind verschwunden.

Ähnlich gehen Sie auch vor, wenn Sie andere Parameter geändert haben sollten, also nicht nur für Tonwerte, sondern auch für Farbänderungen.

KI-Masken: Tipp

Das Schöne an dieser Vorgehensweise ist, dass sich die aus zwei Maskenebenen bestehende Himmelsmaske als adaptives Preset speichern lässt. Sie können eine solche Änderung also in Zukunft mit nur einem Klick anwenden. Wie Sie adaptive Presets anlegen und einsetzen, zeige ich übrigens in DOCMA 106, Seite 31 – inklusive Video! Hier geht es zum ePaper.