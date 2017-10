Olafs kurzer Quicktipp kurz vorm Wochenende: Leertaste-F

Helligkeit von Photoshop und Arbeitsflächen-Hintergrund

Vor zwei Jahren zeigte ich Ihnen bereits [in diesem Blogeintrag], wie Sie die Helligkeit der Photoshop-Oberfläche schnell ändern können (Shift-F1 beziehungsweise F2) und warum das wichtig ist. Dort erfahren Sie auch, wie Sie den Hintergrund der Arbeitsfläche in Helligkeit und Farbe per Rechtsklick ändern können.

Shortcut für den Arbeitsflächen-Hintergrund

Doch wussten Sie, dass es für letzteres auch einen Shortcut gibt? Dieser ist etwas ungewöhnlich: Leertaste-F!

Damit können Sie die einzelnen eingestellten Helligkeitsstufen des Arbeitsflächenhintergrunds schnell durchlaufen und so an die Helligkeit des jeweils zur Bearbeitung geöffneten Fotos anpassen.

Achtung: Falls Sie die Zeichenflächen-Funktion einsetzen, funktioniert dieses Tastenkürzel nicht. Der Rechtsklick in den Hintergrund lässt sich hier aber noch einsetzen.

Beste Grüße,

Olaf