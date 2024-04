Adobe präsentiert KI-Neuerungen auf der Adobe MAX London

Adobe hat auf der Adobe MAX in London die kommenden Neuerungen rund um das KI-Modell Firefly vorgestellt. Die KI-Innovationen und -Funktionen fließen unter anderem in Photoshop, Firefly, Adobe Express und InDesign ein. Grundlage für die wachsende Anzahl an generativen Funktionen in Photoshop (Beta 25.8) ist das neue Firefly Image 3-Modell, das durch eine verbesserte fotorealistische Qualität der Ergebnisse – mit besserer Beleuchtung, Positionierung und Detailgenauigkeit und einer verbesserten Textdarstellung – sowie mehr Kontrolle überzeugen soll, etwa durch ein besseres Verständnis von Prompts und neue Detailebenen.

Prompt: An artist in her studio sitting at desk looking pensive with tons of paintings and ethereal atmosphere

In der neuen Photoshop-Beta-Version können Interessierte die weiter entwickelte Generative Füllung, die jetzt mit der neuen Funktion »Referenzbild« ausgestattet ist, ausprobieren. Eigene Referenzbilder sollen helfen, die KI bei der Bild- beziehungsweise Hintergrundgenerierung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die neue Funktion »Bild generieren« ermöglicht es, komplett neue Bilder mit Hilfe von Texteingaben zu generieren, mit »Ähnliche generieren« werden automatisch drei neue Varianten eines Ergebnisses erzeugt. Hinzu kommt die Funktion »Details verbessern« (bei Generativem Erweitern und Generativem Füllen), um die Auflösung der hinzuerfundenen Inhalte zu verbessern. Neu hinzugefügt hat Adobe außerdem ein »Korrekturpinsel-Werkzeug«. Darüber hinaus wurde der Font Browser, der Echtzeit-Zugriff auf die über 25.000 Schriften von Adobe in der Cloud bietet, verbessert.

Prompt: Generate Background Perfume-Campaign

Die Adobe Express-Apps mit den Funktionen der generativen KI von Adobe Firefly sind jetzt für alle Nutzer im Web und auf Mobilgeräten verfügbar. Mit Funktionen wie Text zu Bild, Texteffekten, Generative Füllung und Text zu Vorlage lassen sich Bilder und Designs erstellen, Personen oder Objekte einfügen, entfernen oder ersetzen und Überschriften erstellen.

Adobe integriert Firefly mit Text-zu-Bild-Funktion erstmals auch in InDesign. Derzeit ist die Funktion allerdings nur in den InDesign-Versionen für „English International“ und „English North America“ verfügbar.

Darüber hinaus können Unternehmen ab sofort das Firefly Image Model 3 in der neuesten Version von Adobes Creative Cloud für Unternehmen nutzen. Zu den neuen Funktionen gehören »Object Composites«, mit denen Kreativteams Produkte und Objekte nahtlos zu generativen Szenen zusammenfügen können, sowie »Style Kits«, mit denen Teams Vorlagen für Firefly-Prompts, Referenz-Assets, gemeinsame Bibliotheken und mehr erstellen können.

Mehr zu den Neuerungen lesen Sie im Adobe Blog:

Das neue Adobe Photoshop mit erweiterter Generativer Füllung und Generate Image bringt neue kreative Möglichkeiten für alle

Adobe stellt Firefly Image 3 Foundation Model vor, um Kreativität und Inspiration auf ein neues Niveau zu heben

Am 6. Juni macht die Adobe MAX in Berlin Station. Tagestickets sind bei Buchung bis zum 24. Mai für 29 Euro, danach für 49 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier.