Tipp: 3D-App für Klemmbaustein-Fans (LEGO und Co.)

Schon häufiger habe ich von Nutzern ausgewachsener 3D-Software wie Blender oder Cinema 4D die Frage gelesen, wie man am besten den typischen Klemmbaustein-Look erzeugen kann – also was wir für gewöhnlich unter der Markenbezeichnung LEGO® verstehen. Ein Software-Tipp: BrickLink Studio.

Ein Vogel-Modell aus der Studio-Gallery – bestehend aus 50 Teilen. Unten rechts das gerenderte Ergebnis.

Übersicht: BrickLink Studio 2.0

Ich selbst bin im PSD-Forum erst dank des Tipps des Nutzers „draupnir“ über die Software BrickLink Studio 2.0 gestolpert (Link).

Der Einfachheit halber übernehme ich direkt die Beschreibung:

Intuitives und einfaches Bauen mit Snap-to-Funktionen.

Studio 2.0 bietet eine physische Stabilitätsprüfung, um stabilere Entwürfe zu erstellen.

Der fotorealistische Renderer erstellt Bilder in außergewöhnlicher Qualität.

Das Erstellen von Bauanleitungen erlaubt von der Bearbeitung von Schritten bis zur Gestaltung von Seiten alles.

Systemvoraussetzungen: macOS 10.9 oder höher, Windows 32- oder 64-Bit.

Gratis: Das Programm kostet nichts.

Download-Link: http://www.stud.io

Funktionsweise

Die Software funktioniert noch ganz ohne KI 😉 dafür aber ganz einfach: Sie können durch Klicken und Ziehen eigene Modelle aus virtuellen Klemmbaustein-Vorgaben (einzeln oder bereits zu größeren Versatzstücken zusammengesetzt) zusammenziehen und diese nach Wunsch einfärben. Wie bei echten LEGO-Steinen muss man sich dabei an keine Anleitung halten und der Kreativität ist bei ausreichend Geduld keine Grenze gesetzt. Was damit möglich ist, zeigt eindrucksvoll die User-Galerie:

Die Galerie zeigt, was man alles mit dieser Software basteln kann.

Kurzanleitung

Die Online-Hilfe ist einfach und leicht verständlich gehalten, liegt aber – wie auch die Software selbst – nur auf Englisch vor. Ich habe bis soeben jedenfalls keine Möglichkeit gefunden, das umzustellen.

Der Bastel-Prozess ist dabei fast schon selbsterklärend: Man zieht die Sternchen aus dem Vorgabenbereich links in den 3D-Viewport in der Mitte. Die Steine rasten automatisch an der gewünschten Stelle ein.

Sie müssen nur wissen, wie man sich im 3D-Raum bewegt:

Ansicht drehen: rechte Maustaste drücken und ziehen,

Ansicht verschieben: Shift + rechte Maustaste drücken und ziehen

Zoomen: Mausrad.

Ein guter Startpunkt ist das In-App-Tutorial:

Ein In-App-Tutorial hilft beim Einstieg.

Die Flying-Dutchman als Modell über den Start-Bildschirm der Studio-App geladen.

Die Modelle kann man in der Software selbst rendern. Kein Geschwindigkeitswunder, aber die Qualität ist gut. Oder Sie exportieren das Modell für die Verwendung in einer anderen 3D-Software (zum Beispiel im Collada-Format).

Die Rendereinstellungen sind recht übersichtlich und verständlich.

So sieht dann der gerenderte Ausschnitt des Flying-Dutchman-Modells bei rein weißem Hintergrund aus: