Promptologie – das Buch für kreative KI-Anwender

Kreativ-KI stellt die Bilderwelt gerade auf den Kopf. Ganz gleich, ob es dabei um Photoshops neueste Auswahl-Werkzeuge geht, Spezialtools zur Bildoptimierung oder um den Game-Changer, die generative KI, mit der sich fotografisch anmutende Bilder aus ein paar Wörtern Text erschaffen lassen. Wer als Fotograf, als Social-Media Creator oder als Illustrator jetzt den Anschluss nicht verlieren will, kommt um die Auseinandersetzung mit der „Promptologie“, also mit den neuen Möglichkeiten, Techniken und den dahinter stehenden Technologien nicht herum.

Hintergründe verstehen

Will man neue Werkzeuge in all ihren Möglichkeiten nutzen, muss man sich mit ihnen beschäftigen. Daher hat die DOCMA-Redaktion jetzt das erste Buch zu Kreativ-KI auf den deutschen Markt gebracht, das Ihnen ermöglicht, das Potenzial von KI-Tools zu erkennen und anzuwenden. Dabei leuchten die vier Autoren natürlich auch Problemzonen der neuen Entwicklung aus.

Promptologie-Praxis

Hat man die Theorie verinnerlicht, wirft die praktische Anwendung neue Fragen auf: Wie kann ich meine Idee so in Worte kleiden, dass die KI-Werkzeuge mich auch richtig verstehen? Das Buch bietet dazu neben grundlegenden Anleitungen über ein Dutzend Praxisbeispiele, die den Weg zur treffsicheren Promptformulierung zeigen.

Fotografischer Workflow

Auch wer sich noch nicht mit der Generativen KI befassen will, stößt heute an unzähligen Stellen in der Bildbearbeitung auf KI-basierte Werkzeuge, die den eigenen Arbeitsablauf massiv beschleunigen – sofern man sie richtig einsetzt. Die Autoren zeigen eine große Bandbreite an Lösungen für viele Belange – von der automatischen Bildverschlagwortung, über Vergrößerung und Entrauschung, bis hin zur automatisierten Bildrekonstruktion und Porträtretusche.

Subskriptionspreis

Das DOCMA-Buch zur Promptologie enthält auf 180 Seiten alles, was Fotografen und andere Bildkreative aktuell für den Einstieg in das Thema Kreativ-KI wissen müssen. Das ePaper ist sofort lieferbar, das gedruckte Hardcover-Buch wird in etwa zwei Wochen verfügbar sein. Für Kurzentschlossene bieten wir das gedruckte Promptologie-Buch bis zur Druckauslieferung zum Subskriptionspreis von 44,95 Euro an.