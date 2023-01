Firmware-Updates für die Fujifilm X-H2 und die X-H2S

Fujifilm hat Firmware-Updates für die X-H2 und die X-H2S veröffentlicht. Das Update für die X-H2 (Version 1.20) stellt die Kompatibilität mit dem Griff TG-BT1 her, der per Bluetooth mit der Kamera kommuniziert. Zudem wird die Funktion des File Transmitters FT-XH verbessert. Hinzu kommen kleinere Änderungen. Bei der X-H2S wird mit dem Update (Version 3.00) die Objekterkennung des Autofokus generell per AI verbessert und um die Erkennung von Insekten und Dronen erweitert. Auch die Nachverfolgungsleistung wird durch verbesserte AI-Algorithmen erhöht. Außerdem stellt das Update die Kompatibilität mit dem Griff TG-BT1 her und verbessert die Funktion des File Transmitters FT-XH.

Weiterführende Informationen: X-H2S Firmware update | X-H2 Firmware update