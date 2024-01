Fujifilm und die World Press Photo Foundation vereinbaren Partnerschaft

WPPF-Ausstellung in Amsterdam, 2023

Die Fujifilm Corporation hat eine strategische Partnerschaft mit der World Press Photo Foundation geschlossen, einer gemeinnützigen Organisation in den Niederlanden. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit professioneller Pressefotografen zu unterstützen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1955 veranstaltet die World Press Photo Foundation jährlich den World Press Photo Contest, dessen Gewinnerbeiträge in der World Press Photo Exhibition, einer der größten Fotoausstellungen der Welt, präsentiert werden.

Fujifilm unterstützt die Wettbewerbe und Ausstellungen der Foundation, stellt jedem Gewinner der vier Wettbewerbskategorien folgende Fotoausrüstung zur Verfügung: die FUJIFILM GFX100 II, zwei GF-Wechselobjektive für die GFX-Serie, zwei Li-Ionen-Akkus (NP-W235) und das Doppel-Akkuladegerät (BC-W235). Außerdem wird Fujifilm weltweit in Verbindung mit der World Press Photo Exhibition Workshops in 10 Städten anbieten.

Für den World Press Photo Contest 2024 sind über 60000 Beiträge aus aller Welt eingegangen. Nach der Sichtung durch eine internationale Jury werden die regionalen Gewinner am 3. April 2024 und die globalen Gewinner in allen vier Kategorien am 18. April 2024 bekannt gegeben. De entsprechenden Ausstellungen sind dann in mehr als 80 Städten auf der ganzen Welt geplant, beginnend in Amsterdam am 19. April 2024. Insgesamt erwartet der Veranstalter mehr als 4 Millionen Besucher.