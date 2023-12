Mylio Photos – Organisieren Sie große Bildermengen mit nur wenigen Klicks

Mit behalten Sie Ihre Foto-Erinnerungen immer im Blick und finden Sie wichtige Bilder schnell und einfach dank der Unterstützung von Mylio Photos und seiner künstlicher Intelligenz.

Mylio Photos unterstützt Sie beim Sammeln und Organisieren Ihrer wertvollen Fotos, Videos und Dokumente.

Wenn nach Heiligabend die Familie versorgt ist und die Kinder mit ihren Geschenken spielen, finden hoffentlich auch Sie etwas Zeit für sich. Eine ideale Gelegenheit, sich den Unmengen an Bildern zu widmen, die sich im Laufe des Jahres angesammelt haben. Was auf den ersten Blick nach viel Arbeit klingt, geht mit Mylio Photos dank intelligenter Automatiken fast von selbst – und das in der Basisversion sogar kostenlos!

Alle Ihre Fotos an einem Ort vereint

Vielleicht geht es Ihnen, wie vielen anderen Foto-Begeisterten: Die Familien- und Urlaubsfotos liegen auf der Festplatte des Rechners oder wurden bereits auf externe Festplatten ausgelagert, weil der Speicherplatz nicht mehr ausreichte. Dazu kommen Aufnahmen auf externen Clouds und Social-Media-Plattformen. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Noch komplizierter wird es, wenn man ein ganz bestimmtes Foto sucht und nicht mehr genau weiß, wo man es abgelegt hat. Mit der kostenlosen Version von Mylio Photos für Windows, MacOS, Android und iOS/iPadOS können Sie Ihre Fotos von verschiedenen Speicherorten in einer gemeinsamen Fotobibliothek sammeln, sortieren, verschlagworten, mit Gesichtern versehen, bearbeiten und blitzschnell wiederfinden.

Mylio Photos verwendet KI-Algorithmen, um Gesichter auf Fotos zu identifizieren und zu erkennen und so deren Organisation und Kennzeichnung zu erleichtern.

Bilder taggen und Gesichter erkennen mit intelligenten Automatiken

Bereits bei der ersten Einrichtung nach der Installation bietet sich Ihnen die Möglichkeit, Foto- und Video-Ordner von verschiedenen Datenträgern hinzuzufügen und sich mit Ihren Konten bei Facebook, Instagram und Flickr zu verbinden. Der Import der Daten erfolgt automatisch. Sobald die gewünschten Bilder in die Fotobibliothek aufgenommen wurden, beginnt Mylio Photos umgehend damit, alle Bilder per Gesichtserkennung zu analysieren und dank der Unterstützung durch künstliche Intelligenz mit hilfreichen „SmartTags“ wie „Berg“, „Fahrzeug“, „Gesichter“ und „Himmel“ zu versehen.

Mit automatischen SmartTags per KI-Unterstützungen finden Sie Ihre Bilder noch schneller.

Auf diese Weise bietet Ihnen Software bereits eine erste automatische „Vorsortierung“ großer Bildmengen, die Sie anschließend nach Belieben manuell verfeinern können. Mit der Funktion „Batch Face Tagging“ haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, sich Fotos von Personen, auf denen automatisch das gleiche Gesicht erkannt wird, gesammelt anzeigen zu lassen. Sie können den erkannten Personen einen Namen geben und diesen auf alle weiteren Bilder mit den gleichen Personen übertragen. So lassen sich Fotos von bestimmten Personen auch in einer umfangreichen Fotobibliothek schnell und einfach wiederfinden.

Mit dem Mylio Photos+ Photo DeDupe-Tool können Sie unerwünschte doppelte Fotos aus Ihrer Medienbibliothek bereinigen.

RAW-Dateien platzsparend synchronisieren

Sie fotografieren häufig im RAW-Format und möchten Ihre RAW-Fotos gerne auch auf dem Smartphone betrachten und bearbeiten können? Mit dem Mylio Photos+ Abo haben Sie die Möglichkeit, Ihre umfangreiche Fotobibliothek über ein Gerät hinaus auf beliebig viele Geräte zu synchronisieren und große RAW-Bilddateien als optimierte Versionen für mobile Endgeräte auszugeben. So können Sie unterwegs mit Smartphones und Tablets auf hunderttausende optimierte RAW-Bilder zugreifen, diese bearbeiten und, bei Bedarf, eine Kopie der Originaldateien herunterladen. Mit Mylio Photos+ steht Ihnen außerdem die Funktion „Photo DeDupe“ zur Verfügung, mit denen Sie doppelte Bilder in Ihrer Medienbibliothek erkennen und löschen können, um wieder Speicherplatz zu schaffen.

Das Besondere: Der Haupt-Speicherort für Ihre Bibliothek befindet sich nicht etwa auf einer externen Cloud, sondern auf einem von Ihnen festgelegten Speicherplatz. Das kann zum Beispiel eine Festplatte in Ihrem Rechner oder eine Netzwerkfestplatte (NAS) sein. So bleiben die Fotos immer auf Ihren eigenen Geräten.

Nutzen Sie die Feiertage und bringen Sie mit der kostenlosen Version von Mylio Photos schnell und einfach Ordnung in Ihre Fotosammlung.