Lightroom Classic: GPS-Daten Fotos zuordnen

Nur wenige Kameras sind mit einem Navigations-Modul ausgestattet. Über eine Lightroom Classic-Funktion lassen sich die GPS-Daten der Aufnahmeorte aber trotzdem in den Bildern speichern. Nur muss man das vorher planen.

Die meisten Kameras wissen mangels GPS-Modul nicht, wo wir ein Bild aufgenommen haben. Und das, obwohl wir ständig mindestens einen Geotracker mit uns herumtragen. Smartphones und Smartwatches messen fast sekündlich, wo wir uns befinden – wir müssen diese Daten also im Prinzip nur speichern und dann mit unseren Fotos abgleichen. Die Schwierigkeit liegt einzig darin, diese Entscheidung im Vorfeld zu treffen. Nachträglich sind solche Zuordnungen in der Regel nicht mehr möglich.

01 Präzise Zeiteinstellung

Damit die Daten möglichst punktgenau synchronisiert werden können, ist ein präziser Abgleich der Zeiteinstellung von Smartphone und/oder Smartwatch und Kamera nötig. Wenn Sie Smartdevices eines Herstellers verwenden, sind diese normalerweise automatisch synchronisiert. Viele dieser Geräte sind zudem mit einem Zeitserver verbunden. Insofern ist es sinnvoll, die Kamerazeit daran anzugleichen.

02 Tracker-App

Die GPS-Module von Telefonen und Uhren messen zwar regelmäßig, wo genau sie sich befinden. Sie speichern diese Daten aber nur auf Anforderung in Track-Logs. Auf Systemebene ist das meist nicht vorgesehen. Daher nutzt man zu diesem Zweck kostenlose Geo-Logger Apps wie den hier eingesetzten Open GPS Tracker, den es für iOS und (zumindest namensgleich) auch für Android gibt. Wichtig ist bei der Wahl der App nur, dass sie auch Daten im GPX-Format exportieren kann.

03 GPX-Daten übertragen

Misst man mit einer Uhr wie der Apple Watch, müssen die GPX-Daten des Treckers zunächst in die App auf dem iPhone oder dem iPad geladen werden. Dort kann man sich die Wegstrecke zur Kontrolle anzeigen lassen, bevor man sie an den Rechner sendet, auf dem sie mit den Fotos in Lightroom Classic kombiniert werden sollen. In Lightroom Classic laden Sie das GPS Daten-Tracklog im Modul »Karte« über den Menüpunkt »Karte«. Anschließend sehen Sie die Route in der Kartendarstellung.

04 Taggen

Nach der Auswahl der für das Taggen vorgesehenen Bilder lassen sich mit Hilfe des Befehls »Karte > Tracklog > Foto automatisch Taggen« nun automatisiert den GPS Daten zuweisen. In der Theorie. Praktisch muss man dabei im Auge haben, dass gegebenenfalls Sommer- oder Winterzeit über den Dialog »Karte > Tracklog > Tracklog-Zeitverschiebung« abgeglichen werden müssen. Eine solche Angleichung macht die erneute automatische Zuweisung der GPS-Daten nötig, bis die Positionen auf der Karte mit den Zeiten und Motiven übereinstimmen.