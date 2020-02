Schon wieder neue Kameramodelle – muss das sein?

Das neue Jahr har gerade erst begonnen, aber nach der Verschnaufpause im Dezember haben die Kamerahersteller schon wieder neue Modelle angekündigt oder auf den Markt gebracht, von der Leica M10 Monochrom bis zur gestern vorgestellten Fuji X100V. Warum tun sie das, obwohl man doch auch mit den jeweiligen Vorgängermodellen noch immer ganz ansehnliche Bilder machen kann?

Seit 2017 wurden jedes Jahr weniger Kameras verkauft. (Quelle: CIPA)

Ich könnte an dieser Stelle ja auch über die jetzt verfügbaren CIPA-Zahlen des vergangenen Jahres berichten – in jedem Monat waren die Verkaufszahlen der Kameraindustrie schlechter als 12 Monate zuvor, und damals waren sie bereits schlechter als 24 Monate früher. Oder ich könnte über den Niedergang der photokina schreiben, die in diesem Jahr nur noch drei Hallen der Kölnmesse füllen kann. Die für die – letztendlich abgesagte – photokina 2019 eingeplante Halle 11.1 wird offenbar nicht mehr gebraucht. Wer daran erinnert, dass die photokina früher fast das ganze Messegelände bespielt hatte, klingt wie der Opa, der vom Krieg erzählt. Und wer will schon traurige Nachrichten lesen?

Aber die Kamerahersteller lassen sich nicht verdrießen und stellen tapfer immer neue Modelle vor – auch die Hersteller, die keinen Grund sehen, im Mai auf der photokina auszustellen. Das könnten gute Nachrichten sein, aber manchen ist das dann auch wieder nicht recht. Warum, heißt es, werden die Produktzyklen immer kürzer? (Werden sie gar nicht, aber egal.) Warum will uns die Industrie verführen, schon nach zwei Jahren eine neue Kamera zu kaufen, obwohl das Vorgängermodell, das man selbst besitzt, doch noch gut ist?

Unter den Neuvorstellungen dieses Jahres: Leica M10 Monochrom, Nikon D780, Canon EOS-1D X Mark III und Fuji X100V

Dabei geht es in Wirklichkeit gar nicht darum, die treuen Systemkunden mit jeder neuen Modellgeneration zum Kauf zu verleiten. Wenn ein Fotograf trotzdem immer das neueste Modell haben will, weist man ihn nicht ab, aber es ist nicht einmal so, dass das erstrebenswert wäre. Wenn jemand ein Modell aus dem oberen Segment besitzt und es nach, sagen wir, zwei Jahren bereits durch ein neues Modell ersetzt, wird die „alte“ Kamera durchweg auf dem Gebrauchtmarkt landen. An Gebrauchtkäufen verdient ein Hersteller aber nichts, und das gebrauchte ehemalige Spitzenmodell steht in Konkurrenz zu den aktuellen Einsteiger- und Mittelklassemodellen, die man eigentlich verkaufen will.

Der Grund, weshalb es immer neue Kameras gibt, ist ein ganz anderer. Jeden Tag fassen irgendwo auf der Welt Menschen den Entschluss, sich eine neue Kamera zuzulegen. Vielleicht besitzen sie bereits Kameras und Objektive eines Systems und wollen bei diesem System bleiben, vielleicht interessieren sie sich auch für mehrere Systeme, von denen sie gehört oder gelesen haben, oder die ihnen jemand empfohlen hat. Wenn sie nun nach einem geeigneten Modell eines ins Auge gefassten Herstellers suchen, sollte dieser über ein attraktives Portfolio verfügen, in dem jeder potentielle Kunde, egal mit welchen Wünschen und Bedürfnissen, ein attraktives Angebot findet.

Wenn es also nach ein bis drei Jahren ein Nachfolgemodell einer Kamera gibt, dann deshalb, weil der Hersteller sein Angebot aktuell halten muss. Wer schon zwei Jahre mit einer Kamera fotografiert, wird meist nicht das dringende Bedürfnis verspüren, schon wieder etwas Neues zu kaufen, aber ein Fotograf, der heute seine Kaufentscheidung trifft, wird nur ungern ein Modell wählen, das den technischen Stand von vor zwei Jahren repräsentiert. Dieser Fotograf ist aber gemeint, wenn die Modellpalette erneuert wird, und nicht der Besitzer einer Kamera der vorigen Generation.

Aber auch wer für seine Bedürfnisse gut ausgestattet ist und gar nicht beabsichtigt, die vorhandene und bewährte Kamera zu ersetzen, sollte die Ankündigung eines Nachfolgemodells als gute Nachricht registrieren. Schließlich bedeutet sie, dass sich der Hersteller des bevorzugten Systems nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern die Entwicklung weiter vorantreibt. Damit kann man sicher sein, dass dann, wenn man, vielleicht ein, zwei oder drei Jahre später, doch zu einem neuen Modell wechseln will, ein attraktives Angebot vorfinden wird. Man muss also weder einen Groll gegenüber dem Hersteller hegen, noch defensiv reagieren und trotzig vermeintliche Vorteile der eigenen, „alten“ Kamera gegenüber dem Nachfolger preisen. Man darf es nicht persönlich nehmen, wenn der Hersteller die Kamera, auf die man so stolz ist, schon wieder aus dem Programm nimmt, denn das heißt ja nicht, dass man damit keine tollen Fotos mehr machen könnte – wenn man es denn kann.

Nebenbeibemerkt: Ich fotografiere vorwiegend mit einer Pentax K-1 und einer Fuji X70, die beide nicht mehr ganz taufrisch sind. Die K-1 kam vor fast vier Jahren auf den Markt und wurde von Ricoh zwischenzeitlich durch die K-1 Mark II ersetzt; die Markteinführung der Fuji X70 liegt ebenfalls schon vier Jahre zurück. Beide Kameras habe ich gekauft, als sie eigentlich schon nicht mehr aktuell waren.