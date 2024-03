Schwellenangst: Warum werden nicht mehr Systemkameras verkauft?

Die Umsätze der Kamerahersteller entwickeln sich den Umständen entsprechend gut, aber die Zahl verkaufter Systemkameras (mit und ohne Spiegel) bleibt auf einem niedrigen Niveau. Was hält die meisten Menschen davon ab, statt mit dem Smartphone mit einer „richtigen“ Kamera zu fotografieren? Liegt es an fehlenden Einsteigermodellen im Niedrigpreissegment?

Die CIPA-Zahlen vom Januar 2022 bis zum Januar 2024 (Bild: CIPA)

Die ersten CIPA-Zahlen dieses Jahres bringen keine Überraschungen. Neben rund 112.000 Kompaktkameras wurden im Januar 393.000 Systemkameras in alle Welt verkauft, darunter 66.000 DSLRs und 327.000 spiegellose Systemkameras. Nur jede sechste Systemkamera hat also noch einen Spiegel. Dabei unterscheiden sich die Preise erheblich: Für spiegellose Systemkameras wurde im Durchschnitt rund dreimal so viel wie für DSLRs gezahlt. Spiegelreflexkameras verkaufen sich überwiegend im Billigsegment; selbst Kompaktkameras werden im Mittel teurer verkauft als DSLRs.

Canon EOS 4000D (Bild: Canon)

Als typische aktuelle Spiegelreflexkamera kann insofern die Canon EOS 4000D gelten, die zu Straßenpreisen zwischen 300 und 350 Euro angeboten wird; für rund 430 Euro gibt es sie im Kit mit einem Standardzoom. Im deutlich populäreren spiegellosen Segment findet man solche günstigen Einstiegsangebote dagegen kaum noch. Spiegellose Systemkameras sind immer teurer geworden; die Preise einzelner Modelle steigen zwar nur im Rahmen der allgemeinen Inflationsrate, aber mit der Einführung neuer, gut ausgestatteter und daher teurer Kameras beim gleichzeitigen Wegfall der Niedrigpreismodelle steigt der Durchschnittspreis. Da drängt sich ein Verdacht auf: Kann es sein, dass die Industrie auf diese Weise selbst verhindert, dass sich mehr Fotointeressierte für ein Kamerasystem entscheiden, statt mit dem Smartphone zu fotografieren?

Ich hatte an dieser Stelle schon einmal darauf hingewiesen, dass hohe Kamerapreise für die Kamerahersteller kein Problem, sondern vielmehr die Lösung sind: Sie erlauben es ihnen, in einem nach Stückzahlen schrumpfenden Kameramarkt weiter profitabel zu bleiben. Die Alternative wäre, diesen Markt aufzugeben, und da eine teure Kamera allemal besser als gar keine Kamera ist, haben die Fotografen letztlich keine Wahl, als das hohe Preisniveau zu akzeptieren.

Und trotzdem: Ist es gerecht, wenn weniger vermögende Fotointeressierte dadurch ausgeschlossen werden? Aber sie werden ja nicht ausgeschlossen. Nirgendwo steht geschrieben, dass die Fotografie ein billiges Hobby ist, doch das sollte niemanden davon abhalten. Zum Kauf einer spiegellosen Systemkamera und einiger Objektive entscheiden sich die meisten zwar nicht so leichthin, denn die Mittel sind begrenzt und andere Dinge wahrscheinlich wichtiger. Aber in einer solchen Situation muss man eben das tun, was wir Boomer früher auch immer getan haben: Wir haben regelmäßig Geld zurückgelegt, bis wir uns den Kaufpreis der Wunschkamera zusammengespart hatten. Und wenn bis dahin schon deren Nachfolgemodell am Start war? Um so besser, denn dann bekamen wir für unser Geld eine neuere und zumindest in Details verbesserte Kamera.

Tatsächlich ist es nicht die gestiegene Preisschwelle, die den Einstieg in die Kamerasysteme hemmt. Der engagierte Fotograf fällt leicht der Illusion anheim, ein Smartphone-Knipser müsse nur einmal eine Kamera in Händen gehalten zu haben, um sich zur „richtigen“, ernsthaften Fotografie mit Systemkameras und Wechselobjektiven zu bekehren. Ist die damit erzielbare Bildqualität nicht so viel besser, dass sich der Vorteil der Kamerasysteme sofort erschließt? Doch das ist ein Irrtum.

In den 1990er Jahren fotografierten die meisten Amateure mit Kleinbild- oder APS-Kompaktkameras und ließen ihre Bilder im Format 9 mal 13 vergrößern; das Postkartenformat (10 mal 15) galt schon als extravagant. Moderne Smartphones liefern heute eine bessere Bildqualität als diese, selbst wenn man größere Bildformate anstrebt, und machen auch noch bei schlechten Lichtverhältnissen ordentliche Fotos, während die Filmemulsionen längst ausgestiegen wären. Generell ist auch die Ausschussquote gesunken; Fehlbelichtungen und unscharfe Fotos gibt es in der Smartphone-Fotografie kaum noch. Was sollte einem da als Gelegenheitsfotograf noch fehlen? Die Möglichkeit, Aufnahmen sofort mit Freunden, Bekannten oder gleich der ganzen Welt zu teilen, ist dabei noch gar nicht mit eingerechnet.

Aber geht mit einer Systemkamera, mit einem größeren Sensor und Wechselobjektiven nicht noch viel mehr? Jein … Wer sich zum ersten Mal damit versucht, wird von den Ergebnissen nicht unbedingt begeistert sein, sondern eher enttäuscht. Vergleicht man typische Smartphone-Bilder mit out of camera-Versionen der Aufnahmen mit einer Systemkamera, sehen die Handyfotos durchweg besser, jedenfalls gefälliger aus. Die Farben sind kräftiger, freundlicher und entsprechen mehr den Farben, an die man sich erinnert. Die Tonwerte sind kontrastreicher und dank einer Verstärkung lokaler Kontraste (Klarheit) erscheinen die Motive plastischer modelliert. Selbst im hohen ISO-Bereich schneiden die Smartphones oft besser ab, was man ihren kleinen Sensoren früher gar nicht zugetraut hätte, aber durch die KI-gestützte Verrechnung mehrerer Belichtungen können die Smartphones zaubern.

Klar, diese Tricks haben ihre Grenzen. Wer hofft, aus den Handyfotos noch mehr herausholen zu können, wenn die Aufnahmen in Adobes DNG- oder Apples ProRAW-Format gespeichert werden, wird seinerseits enttäuscht: Diese mehr oder minder rohen Daten erlauben längst keine so weitgehenden Bearbeitungen wie die Raw-Dateien der Systemkameras. Da ist eben vieles von der KI auf Kante genäht, und wer zu sehr daran zieht und zerrt, zerreißt das fragile Gewebe.

Und die engagierten Fotografen haben ja auch recht: Die Bilder ihrer Kameras geben mehr her, und sie bieten auch ganz andere Möglichkeiten, die Aufnahmen so zu steuern, dass ihre Belichtung ein optimales Ausgangsmaterial für die anschließende Entwicklung der Bilder aus den Rohdaten liefert. Das erfordert allerdings Mühe. Man muss sich mit der Materie beschäftigen, theoretisch wie praktisch, und das ist nicht jedermanns Sache. Wer einfach nur Resultate will, wird sich nicht darauf einlassen. Andererseits geht es den engagierten Fotografen ja gerade darum, zu erleben, was für einen Unterschied die eigene Kreativität und die eigenen Fertigkeiten machen, sich also an der Selbstwirksamkeit zu erfreuen.

Das größte Hindernis vor dem Einstieg in ein Kamerasystem ist also, dass dieses zwar die Bedürfnisse einer Minderheit engagierter Fotografen erfüllt, aber an den Interessen der meisten Menschen vorbei geht. Wer schnelle Resultate erwartet, ist mit dem ohnehin vorhandenen Smartphone (ohne das man in unserer Welt ja längst nicht mehr zurecht kommt) tatsächlich besser bedient.

Man kann die Fotografie einem Roboter überlassen; der liefert Resultate. Aber will man das?

Auch in die aktuellen Systemkameras hat die KI zwar bereits Einzug gehalten; teilweise schon seit langer Zeit, wie ich in DOCMA 109 ab Seite 58 („Künstliche Intelligenz in der Kamera: Vom Messen bis zum Auslösen“) erkläre. Hinter den vielfältigen Assistenzfunktionen, die dem Smartphone-Fotografen zu guten Resultaten verhelfen, bleiben sie aber noch ein ganzes Stück zurück. Gut möglich, dass Systemkameras der Zukunft zumindest die Option bieten werden, sich von der KI noch weitgehender unter die Arme greifen zu lassen. Aber auch dann werden sie für viele Fotointeressierte Overkill sein: Eines der Probleme der Kameraindustrie ist ja, dass ihre Produkte schon seit Jahren viel zu gut sind. Das größte Potential für Verbesserungen der Bildresultate bietet die Kompetenz des Fotografen, ob man diese nun mühsam selbst erwirbt oder einer von anderen trainierten KI die Kontrolle über die Einstellräder und Knöpfe überlässt. Und wenn man die Technik beherrscht, sei es der Fotograf selbst oder dessen künstlich intelligenter Assistent, genügt als Werkzeug oft schon der kleine Sensor im Kameramodul des Smartphone.