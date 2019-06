Noch einmal: Rückvermeisterung der Fotografen

Über den Plan, die 2004 aufgehobene Meisterpflicht für Fotografen wieder einzuführen, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein – wie auch die Diskussion des Blog-Artikels zeigt, den mein Redakteurskollege Olaf Giermann zu diesem Thema geschrieben hat. Befremdlich finde ich allerdings die Zweifel, dass es überhaupt eine solche Gesetzesinitiative gäbe, oder dass sie, wenn es sie denn geben sollte, irgendwelche Auswirkungen hätte. Sind Trumps Fake-News-Parolen schon so erfolgreich, dass man uns Journalisten gar nichts mehr glaubt?

Das deutsche Handwerk zwischen Tradition und Fortschritt: Wäre eine Rückvermeisterung des Fotografenberufs wirklich ein Fortschritt?

Um es abzukürzen: Wer wissen will, was der Stand der Dinge in der Rückvermeisterung ist und uns nicht glaubt, kann das in einem sehr ausführlichen Artikel der Deutschen Handwerk Zeitung nachlesen. Daraus geht hervor, was der Stand des Gesetzgebungsprozesses ist, wen diese Pläne betreffen und was dafür oder dagegen spricht. Falls Sie aber hier geblieben sind:

Die Geschichte des Meisterzwangs in Deutschland beginnt mit dem Mittelalter, als Handwerker in Zünften organisiert waren und nur Mitglieder der jeweiligen Zunft berechtigt waren, ein Handwerk auszuüben. In Preußen wurde der Meisterzwang 1810 abgeschafft und die Gewerbefreiheit eingeführt. 1908 – inzwischen war Preußen ein Teil des deutschen Kaiserreichs – wurde der Meistertitel dann wieder zur Voraussetzung, Lehrlinge auszubilden. Diese Maßnahme war gegen die erstarkende Arbeiterbewegung gerichtet, denn man wollte den handwerklich geprägten Mittelstand stärker von der Arbeiterschaft absetzen. 1935 machten die Nazis den Meisterbrief sogar zur Voraussetzung, überhaupt ein Handwerk als Gewerbe auszuüben, und auch das hatte unter anderem ein politisches Ziel, nämlich die Juden aus dem Handwerk zu drängen. Nach dem Krieg wurde erneut die Gewerbefreiheit eingeführt, in der Bundesrepublik dann aber 1953 wieder kassiert, womit die Gesetzeslage weitgehend auf den Stand von 1935 zurückgedreht war. Erst 2004 kam die Wende mit den Hartz-IV-Gesetzen: Für viele Gewerke, die in einer Anlage B1 aufgelistet wurden, fiel die Meisterpflicht weg, um einen erleichterten Weg in die Selbstständigkeit zu schaffen. Unter diesen Gewerken sind Berufe wie der Parkettleger, Maßschneider, Kürschner, Schuhmacher, Brauer, Gebäudereiniger, Drucker … und eben der Fotograf.

Vor allem um diese Gewerke der Anlage B1 dreht sich die aktuelle Debatte. Nachdem der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD bereits die Forderung enthielt, den Status des Meisterbriefs zu stärken, stellten die AfD und die FDP im Bundestag Anträge, die Meisterpflicht wieder auszuweiten; zudem brachte die bayerische Landesregierung einen entsprechenden Antrag im Bundesrat ein. Aktuell liegen diese Gesetzesvorlagen zur Beratung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Das Wirtschaftsministerium führt Anhörungen mit den einschlägigen Verbänden durch, von denen viele das Vorhaben gutheißen. Auch der DGB setzt sich dafür ein, für alle Gewerke der Anlage B1 erneut den Meisterzwang einzuführen – und dazu noch für das Bestattungsgewerbe, das in der Anlage B2 enthalten ist. Der Zeitplan sieht vor, ein entsprechendes Gesetz noch in diesem Jahr zu verabschieden, so dass es am 1.1.2020 in Kraft treten könnte. Wenn man irgendeinen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nehmen will, muss man es jetzt tun; im Herbst wird es vermutlich schon zu spät sein. Die Online-Petition, die die Kollegen von ProfiFoto gestartet haben, kommt also zum richtigen Zeitpunkt.

Wer wäre nun davon betroffen, wenn die Rückvermeisterung Gesetz würde? EU-Ausländer schon mal nicht, denn in den meisten EU-Ländern ist dieser Ausbildungsweg ohnehin unbekannt und in Österreich wurde der Meisterzwang noch früher als in Deutschland abgeschafft. Ein EU-Bürger, der außerhalb Deutschlands ein Gewerbe als Fotograf angemeldet hat, kann dieses auch in Deutschland ausüben – Beschränkungen der Gewerbefreiheit durch den deutschen Gesetzgeber gelten nur für Deutsche. Auch alle Fotografen, die diesen Beruf nicht als Handwerk ausüben, kämen ungeschoren davon – das sind insbesondere Fotojournalisten und künstlerisch tätige Fotografen (was immer man darunter zählen mag). Betroffen ist dagegen das klassische Fotografengewerbe, in dem man im Kundenauftrag beispielsweise Hochzeiten oder Porträts fotografiert. Immerhin ist ein Bestandsschutz vorgesehen: Wer bereits ein Gewerbe als Fotograf angemeldet hat, muss nicht nachträglich den Meistertitel erwerben, was mehrere Jahre dauern könnte, wenn zunächst noch der Gesellenbrief nachgeholt werden müsste. Wer aber künftig in dieses Metier einsteigen will, sei es als Hochschulabsolvent oder als Autodidakt, müsste sich zunächst auf den traditionellen Ausbildungsweg begeben, der vom Auszubildenden über den Gesellen zum Meister führt.

Als Akademiker finde ich diese Debatte einigermaßen bizarr. Es gibt einige wenige Berufe, die einen Hochschulabschluss erfordern – juristische Berufe und Lehrer beispielsweise, oder Ärzte und Apotheker. In der Regel ist es aber anders: Wer einen Job als Physiker, Chemiker, Biologe, Germanist, Philosoph, Soziologe oder Altorientalist sucht, muss keinen Hochschulabschluss nachweisen; er muss nur seinen Arbeitgeber davon überzeugen, dass er die nötige Befähigung hat. Ich selbst bin Diplom-Informatiker, weiß aber sehr gut, dass Aufgaben, für die Informatiker ausgebildet sind, auch von Leuten erfüllt werden, die keinen Abschluss haben und deshalb nicht unbedingt schlechter sind.

Die gängigste Rechtfertigung, die Gewerbefreiheit einzuschränken, ist die, dass Kunden vor lebensgefährlichen Fehlleistungen geschützt werden müssten: Man fordert einen bestimmten Ausbildungsstand, damit jemand einen bestimmten Beruf ausüben kann. Das ist bei Juristen, Ärzten und Apothekern ebenso nachvollziehbar wie bei Elektrikern, Maurern und Installateuren. Fotografen hingegen zählt man gewöhnlich nicht zu den Handwerkern, die das Leben ihrer Kunden gefährden könnten, vereinzelte Unfälle mit Kameradrohnen einmal ausgenommen. Weiterhin gehen Verfechter des Meisterzwangs davon aus, dass Meisterbetriebe eine größere Beständigkeit hätten und ein Kunde daher noch nach Jahren Gewährleistungsansprüche bei unzureichenden Leistungen geltend machen könnte. Ob Fotos etwas taugen, stellt man allerdings recht schnell fest, so dass dieser Aspekt kaum begründet, weshalb das Fotografengewerbe einen Meisterzwang erfordert. (Schon weil mein Großvater als Klempnermeister pleite gegangen ist, bin ich auch nicht davon überzeugt, dass Meisterbetriebe mehr Chancen für das wirtschaftliche Überleben haben.)

Der Meisterzwang für Fotografen erscheint mir als Anachronismus, als Versuch, sich eine Pfründe zu sichern – aber nicht durch Leistungen, die ein Fotograf leicht mit seinem Portfolio nachweisen könnte, sondern durch einen Meisterbrief, der im Grunde wenig besagt.