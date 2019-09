Keine Rückvermeisterung des Fotografenberufs

Vor drei Monaten hatte ich hier über den Plan berichtet, die 2004 aufgehobene Meisterpflicht für Fotografen wieder einzuführen. Nun hat sich die Große Koalition auf eine Liste von 12 Gewerken verständigt, für die es künftig einen Meisterzwang geben soll, aber die Fotografen sind nicht mehr darunter.

Wenn sich im weiteren Gesetzgebungsprozess nichts Entscheidendes mehr ändert, werden Fotografen also auch in Zukunft – das neue Gesetz soll bereits Anfang nächsten Jahres in Kraft treten – keinen Meisterbrief brauchen, um ihr Gewerbe auszuüben. Das ist ganz im Sinne einer Petition an Bundesregierung und Bundestag, die die Kollegen von der ProfiFoto gestartet hatten und die von mehr als 8100 Personen sowie vom BFF und Freelens unterstützt wurde – auch von mir.

Orgelpfeifen – geht von diesen eine Gefahr aus, die durch einen Meisterzwang für Orgelbauer gebannt werden müsste? (Bild: Kantor.JH)

Trotzdem kommt es nach der Liberalisierung von 2004 nun zu einem Rollback, denn für 12 Gewerke soll der Meisterbrief wieder Pflicht werden: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Raumausstatter sowie Orgel- und Harmoniumbauer. Warum es diese 12 Berufe getroffen hat, ist nicht recht klar. Der Meisterbrief soll vor Pfusch schützen und verhindern, dass unzureichend qualifizierte Handwerker ihre Kunden in Gefahr bringen. Aber hat man jemals von Unglücken mit explodierenden Orgeln oder umfallenden Harmonien gehört, die eine Rückvermeisterung der Orgel- und Harmoniumbauer nahelegten? Die Orgelbauerszene ist recht überschaubar; der Bund Deutscher Orgelbaumeister verzeichnet nur rund 100 Werkstätten. Wer eine neue Orgel in Auftrag geben oder eine vorhandene Orgel reparieren lassen will, wird sich vermutlich eher auf Referenzen als auf einen Meisterbrief verlassen.

Der Centralverband Deutscher Berufsfotografen hat noch vor wenigen Tagen die Petition gegen den Meisterzwang kritisiert und behauptet, deren Unterstützer seien gar keine professionellen Fotografen, sondern größtenteils Amateure, denen es wohl nur darum ginge, „die Solo(Schein)-Selbständigkeit zu bewahren, um sein Hobby von der Steuer absetzten zu können und der Gemeinschaft zu schaden“. Kurioserweise hat der Centralverband in einem Nachruf auf den jüngst verstorbenen Peter Lindbergh zwar geschrieben, dass der „deutsche Starfotograf“ für „berühmte Modeschöpfer wie Jean-Paul Gaultier und Giorgio Armani sowie für internationale Magazine“ gearbeitet und „die Modefotografie mit seinen markanten Schwarzweißbildern“ geprägt hätte – aber dass Peter Lindbergh, wie so viele Meister ihres Fachs, Zeit seines Lebens ohne Meisterbrief auskam, erwähnte der Verband nicht.