Der Macher des praktischen Configurator-Reloaded-Panels hat einen weiteren Workflowbeschleuniger herausgebracht: das Panel „Free Stock Search“.

Falls Sie Nutzer von Adobe Stock sind kennen Sie den schnellen Workflow damit: Einfach das Stockfoto aus der Bibliothek in das Bild oder auf die leere Arbeitsfläche von Photoshop ziehen und das Bild wird als Smartobjekt platziert, sodass Sie es nichtdestruktiv skalieren, verformen und mit Korrekturen und Filtern bearbeiten können.

Bei „Free Stock Search“ funktioniert ähnlich: Sie geben einen Suchbegriff (am besten in Englisch) ein und können ein gewünschtes Bild mit einem Doppelklick laden. Ist bereits ein Bild geöffnet, wird das Stockfoto als eigene Smartobjektebene in diesem platziert; ist kein Bild geöffnet, wird das Stockfoto als eigene Datei geöffnet und praktischerweise auch dabei direkt mit dem Bild als Smartobjekt statt als Hintergrundebene.

Gesucht werden Bilder auf den drei Plattformen unsplash.com, pixabay.com und pexels.

Das Free Stock SearchPanel ist kostenlos und läuft in Photoshop CC 2018, aber auch in InDesign, Illustrator, Premiere Pro, After Effects.

Mehr Infos dazu und wie Sie das Panel installieren, finden Sie auf der Seite des Herstellers.

Free Stock Search-Panel: Meine Meinung

Ich selbst nutze in erster Linie Adobe Stock-Fotos für kommerzielle Projekte und in DOCMA, aber gerade für einzelne Elemente einer größeren Fotomontage findet man bei den kostenlosen Stockportalen oft Fotos, die bei den kommerziellen Stockfoto-Anbietern mitunter abgelehnt worden wären. Es lohnt sich also manchmal, auch bei kostenfreien Stock-Plattformen vorbeizuschauen. Dank dem Free Stock Search Panel geht das nun schnell und komfortabel. Fazit: Empfehlenswert und ein Must-have für den fleißigen Bilderbastler. 🙂

Beste Grüße,

Olaf