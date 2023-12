Praktisches Photoshop-Plug-in für die »Generative Füllung«

In DOCMA 107 stelle ich Ihnen ab Seite 48 ein Verfahren vor, mit dem Sie Fotos unter Nutzung der »Generativen Füllung« stilisieren können. Für den doch etwas umständlichen Prozess wollte ich Ihnen im nächsten Heft Aktionen zur Verfügung stellen. Aber es gibt einen einfacheren und flexibler nutzbaren Weg: das kostenlose TK-Gen-Fill-Plug-in.

Drache: Illustration aus Foto per »Generativer Füllung«.

Generative Füllung bei Auswahlen mit niedriger Deckkraft

Erzeugt man eine Auswahl mit niedriger Deckkraft (siehe DOCMA 107 ab Seite 48) und wendet dann die »Generative Füllung« an, ersetzt die KI nicht den gesamten ausgewählten Bereich, sondern berücksichtigt die ausgewählten Teile des Originalfotos.

Das kann man nutzen, um etwa ein Bild künstlerisch zu stilisieren …

Eines der Beispiele aus DOCMA 107. © Olaf Giermann

… oder um eine grobe Skizze in eine Illustration oder gar ein Foto zu verwandeln (ein Prozess, den ich Ihnen in der nächsten DOCMA 108 auf Seite 32 und im dazugehörigen Video vorstelle:

Kleiner Teaser meines Adobe-KI-Workshops im nächsten Heft.

Schneller zum Ziel per Plug-in

Das kostenlose TK Gen Fill Plugin for Photoshop erleichtert das Erzeugen von Auswahlen mit geringer Dichte, indem Sie einfach auf einen der Zahlenwerte klicken:

Je niedriger die gewählte Deckkraft, umso mehr wird der generierte Inhalt an das Originalfoto erinnern. Geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie auf «Generate«, um die »Generative Füllung« auszuführen.

Spannend bei dem Panel ist insbesondere auch die Schaltfläche »Inspiration«, mit der Sie sich einen passenden Stil-Prompt anhand verschiedener Vorgaben Klick für Klick zusammenstellen können.

Dieser Dialog öffnet sich nach einem Klick auf »Inspiration«. Er bietet einige Anregungen für die Stilisierung des ausgewählten Bereichs.

Mit 30 Prozent und dem Prompt »dragon in front of a castle in a foggy environment« konnte ich hier mein Foto aus Lindenfels etwas illustrativer und aggressiver gestalten. 😉

© Olaf Giermann

Die Low-Poly-Variante hält sich zwar kaum an die Vorlage, aber ich dachte, ich zeige sie Ihnen auch einfach mal. Dank dem Panel macht das Spielen mit der »Generative Füllung« deutlich mehr Spaß.

Die Qualität der »Generativen Füllung« muss Adobe noch deutlich verbessern. Dass sie das können, wurde ja mit Adobe Firefly 2 (Beta) bewiesen.

Download und Installation

Um das Panel herunterzuladen, müssen Sie es auf der Website in den Warenkorb legen und im Check-out eine E-Mail-Adresse angeben, an die der Download-Link gemailt wird. Auf die heruntergeladene Datei müssen Sie nur einen Doppelklick ausführen. Das Panel sollte sich sofort auch ohne Neustart in Photoshop (2024 oder höher erforderlich!) öffnen. Sie finden es aber auch im Menü unter »Plug-ins > TK Gen Fill«.