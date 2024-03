Ebenen per Geste duplizieren

Für anspruchsvolle Bildbearbeitungen und Fotomontagen braucht es Photoshop und seine Ebenen. Gerade die Ebenen haben maßgeblich zum Erfolg Photo­shops beigetragen. Olaf Giermann zeigt sechs Ebenen­funktionen, von denen einige wirklich praktisch, andere aber eher nervig sind – und zum Glück abschaltbar.

Ebenen duplizieren Sie schnell per Tastenkürzel »Strg/Cmd-J«. Schneller und intuitiver geht es per »Alt«-Ziehen. Bei aktivem »Verschieben-Werkzeug« können Sie jede Ebene schnell duplizieren, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten und im Bild klicken und ziehen. Auf diese Weise duplizieren Sie die Ebene nicht nur, sondern ziehen das Duplikat auch gleich an die gewünschte Bildposition (a). Wenig bekannt ist, dass sich Ebenen auch in der »Ebenen«-Palette mit gehaltener Alt-Taste durch Ziehen duplizieren lassen (b). Dabei bleibt das Duplikat an derselben Bildstelle, aber Sie können es direkt an die gewünschte Position im Ebenenstapel ziehen.