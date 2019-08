DOCMAs Zukunft: Wir ­müssen reden…

Nächstes Jahr ist es soweit: 2020 wird DOCMA 18 Jahre alt. Für einen Nischen-Titel ist so ein Alter nahezu biblisch. Das wird besonders deutlich, wenn man sich an all die anderen Photo­shop-Magazine erinnert, die in den Jahren neben der DOCMA im ­Kiosk-Regal gelegen haben – und längst verschwunden sind. Doch täuscht das Überleben von DOCMA über einen wenig erfreulichen ­Aspekt hinweg: Auch uns geht es wirtschaftlich nicht besonders gut. Zum Glück liegt das nicht an den Heftkäufern und Abonnenten, denn wir haben auf lange Sicht keinen ernstlichen Leserschwund zu verzeichnen. Unser erste Ausgabe in 2002 fand rund 10.000 Käufer und im ersten Quartalsbericht 2019 hat die IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern) uns wieder 10.017 zahlende Leser attestiert. Eigentlich müsste es uns doch gutgehen, warum also dieser Artikel?

Die wirtschaftliche Lage

Da ist zum einen die Kostenseite: Unser Redaktions-Team ist seit 2002 von zwei auf neun Mitarbeiter gewachsen. Zu Beginn gab es nur alle drei Monate ein gedrucktes Heft. Heute bieten wir zusätzlich zum zweimonatlich erscheinenden Printmagazin einen wöchentlichen E-Mail-Newsletter, die tagesaktuelle Webseite und mehrere soziale Kanäle an. Zudem haben wir in all den Jahren stetig an der Produkt-Qualität geschraubt. Das gilt gleichermaßen für die Themenvielfalt, die regelmäßige Überarbeitung der Gestaltung von Print und Web sowie die stetige Verbesserung der Papier- und Druckqualität. Und all das, ohne jemals den Preis des Heftes auch nur um einen Cent zu erhöhen. Seit 2002 kostet eine DOCMA im Handel unverändert 9,90 Euro.

Eine Zeitlang konnten wir Kosten­steigerungen durch Werbung kompensieren. Zum Beispiel, wenn das Papier teurer oder dicker wurde, wir zusätzliche Autoren beschäftigt haben, Post und Dienstleister mehr Geld haben wollten, unsere Website schneller und „­responsiver“ werden musste, oder einfach die Inflation ihren Tribut forderte. Seit ein paar Jahren brechen aber die Umsätze der geammten Fotoindustrie ein. Das bringt uns zum nächsten Problempunkt – der Einnahmeseite: Viele unserer Werbe­kunden reduzieren alljährlich ihre Budgets in den Dimensionen zweistelliger Prozentzahlen. Bisher kompensieren wir die Minder­einnahmen und die Kosten­steigerungen durch die Kürzung unserer eigenen Honorare und Gehälter. Doch da ist keine Luft mehr. Wir müssen etwas verändern, wenn das Magazin in Zukunft weiter erscheinen soll. Um den bisherigen Verkaufspreis zu halten, könnten wir den Umfang radikal reduzieren und den Werbekunden nach dem Mund schreiben, um vom Anzeigenkuchen ein größeres Stück abzubekommen. Das wäre vermutlich das Ende der Unabhängigkeit von DOCMA. Ist das in Ihrem Sinn? Oder möchten Sie uns lieber günstiger? Dann müssen Sie in Zukunft ohne Papier auskommen und DOCMA wird ein kostenpflichtiger Online-Newsletter.

Soll DOCMA aber im Kern so bleiben, wie bisher – also für Sie als zahlenden Leser auf hochwertiges Papier gedruckt und von einzelnen Werbekunden unabhängig, dann kommen wir nicht um spürbare Veränderungen herum.

Gestalten Sie DOCMAs Zukunft mit

Da dieses Thema Sie und uns gleicher­maßen angeht, haben wir einen kurzen Fragebogen für Sie vorbereitet, in dem Sie mitbestimmen können, wie die DOCMA in Zukunft aussehen wird. Einfach hier klicken und mitmachen. Nur für eine zusätzliche Teilnahme am Gewinnspiel, bei dem wir zehn 25-Euro-Gutscheine für den DOCMA-Shop verlosen, müssen Sie sich anmelden.

Herzlichst Ihr

Christoph Künne