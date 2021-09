DOCMA 99 jetzt portofrei vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 99 portofrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Portokosten werden nicht berechnet. Ab dem 15. September 2021 ist das Heft lieferbar und auch am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 15. September in seiner DOCMA-App.

DOCMA 99: Die Highlights des Heftes

Premium-Workshop: 30 Tipps für Looks und Bildeffekte Tipps und Tricks für Lightroom, Photoshop und Affinity Photo – ergänzt durch Video-Clips.



To bee or not to be Olaf Giermann thematisiert in einer apokalyptischen Fotomontage das Bienensterben und beschreibt die einzelnen Arbeitsschritte.



Atmosphäre schaffen Uli Staiger demonstriert, wie man Fotos und Montagen so bearbeitet, dass sie eine bestimmte Atmosphäre zum Ausdruck bringen.



Bodyforming Wenn der Zugang zum Fitnessstudio nicht möglich ist, muss man halt mit Photoshop nachhelfen. Merle Nicksch stellt ihr virtuelles Fitnessstudio vor.



Capture One: Stil-Pinsel Sigrid Aicher beschreibt die Möglichkeiten des neuen „Stil-Pinsel"-Werkzeugs von Capture One 21.



Visuelle Hilfsmittel Olaf Giermann zeigt, wie Sie Hilfsebenen für Bildkorrekturen und Fotomontagen nutzen.



Brownz-Vorgaben Peter Braunschmid zeigt, wie Sie mit seinen Presets und verschiedenen Assets ein Foto kreativ bearbeiten. Inklusive Video-Tutorials!



Adobe Substance 3D Ein Überblick über Hintergründe und mögliche Anwendungen von Adobes neuem 3D-Angebot



Kein Bild einfach nur so Christoph Künne hat mit dem früheren DOCMA-Award-Teilnehmer Bernd Schirmer über seine von klassischen Gemälden inspirierten Fotomontagen gesprochen und durfte bei einer Foto-Produktion als Beobachter teilnehmen.



Tipps & Tricks Diesmal finden Sie in unserer Rubrik mit Tipps & Tricks Wissenswertes zu den Speichern-Optionen von Photoshop, den Neuerungen von Affinity Photo 1.9, Luminar AI 1.3, Lightroom und Lightroom Classic sowie Instagram & Pinterest.

