Corona-Krise: DOCMA ohne Versandkosten

Das aktuelle DOCMA Heft 93 wird ab sofort an alle Leser in Deutschland ohne Versandkosten ausgeliefert. Wer das Heft im DOCMA Shop erwirbt, muss bis auf Weiteres keine zusätzlichen Gebühren für die Auslieferung durch die Post entrichten. „Damit“, so erklärt DOCMA Chefredakteur Christoph Künne „wollen wir es allen Kreativen leichter machen, die unfreiwillig freien Zeiten in der Corona-Krise produktiv zu nutzen. Außerdem erspart dieser Service den Besuch eines Einkaufszentrums, eines Bahnhofs oder einer anderen Verkaufsstelle, an der soziale Kontakte unvermeidlich sind.“

Inhalte

Besonders das Titelthema, in dem Olaf Giermann ist für jeden Photoshop-User extrem lesenswert. Unter der Überschrift „Adobe Foto Abo und Cloud ausreizen“ gibt er einen umfassenden Einblick in das von Adobe eher schlecht dokumentierte Konglomerat aus Desktop-Applikationen, mobilen Apps und integrierten Services. Ganz gleich, ob als ein Photoshop CC-Fan oder User einer einer betagten CS-Version – die Übersicht zeigt, was genau man heute für die ca. 12 Euro Monatsmiete bekommt.

Das Training der eigenen Photoshop-Skills – in der vom Corona-Virus erzwungener Freizeit kann das ein durchaus sinnvoller Zeitvertreib sein. In unserer aktuellen Ausgabe geht es in den Akademien um die Buchfunktion von Lightroom und um verbesserte Schwarzweißtechniken in Photoshop. Zudem zeigen wir auch die Möglichkeiten alternativer Programme in ausführlicher Form. Ganz neu ist das „Photoshop Hardcore“-Format, in dem Doc Baumann in die komplexen Einsatzbereiche der Funktion „Ebenenkomposition“ einführt.

Abgerundet wird das 132 Seiten starke DOCMA-Magazin wie immer durch Tipps, Tricks, Reportagen, Projekte, Freeloads und viele Kreativ-Tutorials.

Jetzt kaufen: DOCMA 93 ohne Versandkosten

Hinweis am Rande: Für Leser im Ausland fällt eine Versandgebühr von 2,90 Euro an. Das sind übrigens 80 Cent weniger als wir selbst bei der Post für den Versand bezahlen müssen.

Wer zusätzlich sparen will, kann auch auf die digitale Version des Heftes zurückgreifen.