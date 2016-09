Erst löscht Facebook ein weltbekanntes, aufrüttelndes Foto aus dem Vietnam-Krieg als „Kinderpornographie“, dann wird das Bild nach zahllosen Protesten verschämt wieder freigegeben. Bei rassistischen Sprüchen dagegen ist man sehr viel großzügiger oder lässt sich lange Zeit.

Der Vorgang selber ist so dämlich, dass man ihn kaum kommentieren muss: Die norwegische Zeitung „Aftenposten“ stellte ein Foto von flüchtenden, von Napalm verbrannten Kindern auf ihre Facebook-Seite, das seit mehr als einem halben Jahrhundert als Ikone der Reportagefotografie gilt. Eines der Kinder, ein kleines Mädchen, ist nackt. Facebook löscht den Beitrag aus diesem Grund als Kinderpornographie. Man könne ja nicht bei jedem nackten Kind neu entscheiden, ob das nun Pornographie sei oder was anderes.

Wahrscheinlich hat man sich bei Facebook gedacht, diese Nacktheit könne nur einen denkbaren Grund haben: Die vor Schmerz schreiende Kleine hat sich die brennenden Klamotten vom Körper gerissen, um den Betrachter sexuell zu erregen, und der geile Fotograf hat genau deswegen auf den Auslöser gedrückt.

Ich möchte weder, dass ein verklemmter Ami noch dass ein neuronales Netzwerk ästhetische und moralische Entscheidungen für mich trifft.

Wenn einem verklemmten Ami dazu nichts anderes einfällt, ist das seine Sache. Wenn denn überhaupt einer dahintersteckt. Immer mehr Entscheidungen werden ja von Algorithmen getroffen. Was dabei herauskommen kann, mussten wir kürzlich miterleben, als das neuronale Netz Beauty.AI (Artificial Intelligence) bei einem Schönheitswettbewerb die Entscheidung traf, Models mit dunkler Hautfarbe seien nicht attraktiv. Oder als ein Microsoft-Kommunikationsprogramm nach kurzem Aufenthalt im Web damit begann, Nazisprüche abzusondern.

Egal. Ich möchte weder, dass ein verklemmter Ami noch dass ein neuronales Netzwerk ästhetische und moralische Entscheidungen für mich trifft. Will man seine Inhalte als App anbieten, muss man peinlich genau darauf achten, dass bloß keine Brustwarze, kein Penis und kein Schamhaar irgendwo auftauchen (wobei wahrscheinlich kein Schamhaar an passender Stelle noch schlimmer wäre als ein solches.) Mit dem WWW zurück in die Ära kirchlicher Bevormundung!

Wer weiß, wahrscheinlich darf man auf Facebook als Kunsthistoriker auch nicht über antike Venus-Statuen, pompejanische Fresken mit Bordellszenen oder Kreuzigungsgemälde informieren, auf denen ein nackter Mann malträtiert wird. Aber von Kreuzigungen wird man bei Facebook wahrscheinlich schon gehört haben, schließlich hat diese ganze Prüderie letztlich ja religiöse Wurzeln.

Erstaunlich, dass Gott den Menschen nicht gleich mit Feinripp-Unterwäsche erschaffen hat.

Nun gut, seien wir fair: Wollen wir, dass sich soziale Medien als bloße Informations- und Kommunikationsbehälter verstehen, deren Betreibern die transportierten Inhalte schnurzegal sind? Oder wollen wir, dass sie ein Mindestmaß an moralischer Verantwortung gewährleisten? Aber wie soll das funktionieren, wenn man sich gleichermaßen an amerikanische Bauarbeiter, afrikanische Bauern, europäische Ingenieure, asiatische Lebensmittelhändler, fundamentalistische Religionseiferer und liberale Intellektuelle richtet? Irgendwer ist ständig beleidigt und hält seine ethischen Maximen durch Bilder und Texte bedroht, die andere Nutzer für selbstverständlich halten. Aber das ist nicht mein Problem, damit sollen sich die befassen, die das anbieten und damit viel Geld verdienen.

Dennoch ein konstruktiver Vorschlag: Meinetwegen kann ja jeder Nutzer in seinem Profil ankreuzen, dass er mit bestimmten Inhalten nicht behelligt werden möchte, dann muss er sich später über Nacktheit, blasphemische Äußerungen oder Verschwörungstheorien nicht aufregen. (Wird aber nicht viel nützen. Selbst auf docma.info erregen sich einzelne Besucher über politische Aussagen von mir, weil die nichts mit Bildbearbeitung zu tun hätten – als sei ihnen nicht bereits beim Lesen der Überschrift aufgefallen, worum es in dem Beitrag geht.)

Keine Frage, die sozialen Medien haben es in dieser Hinsicht nicht leicht. Es ist praktisch unmöglich, allen weltweiten Anforderungen gleichermaßen nachzukommen. Die Alternative, alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterzubrechen, ist sicherlich ebenso wenig wünschenswert. Seltsam ist nur, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der Betreiber bei Nacktheit und Sex offenbar um Größenordnungen schneller ist als bei rassistischen Sprüchen und Naziparolen.

Letztlich sind wir an dieser Bevormundung allerdings selbst schuld, indem wir diese Angebote nutzen. Würden alle Menschen, die sich über die Facebook-Entscheidung zum Vietnam-Foto ärgern, daraus entsprechende Konsequenzen ziehen, würden sicherlich schnell Maßstäbe und Algorithmen geändert. Schließlich geht es um viel Geld, das mit unseren Daten verdient wird. Immerhin haben in diesem Fall die öffentlichen Proteste geholfen. Es müsste nur viel mehr davon geben.