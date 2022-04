Erschreckender Hass-Kommentar auf DOCMA-Seite

Wie gut, dass die sensiblen Menschen bei Facebook aufpassen, damit dort weder Hass noch Falschinformationen auftauchen. Das hat uns davor bewahrt, dass Sie auf unserer Facebook-Seite einen üblen und verabscheuungswürdigen Hass-Kommentar lesen mussten, der sonst – um es mal vorsichtig auszudrücken – Ihre geistige Gesundheit hätte beeinträchtigen können. Dem Blog-Wart sei Dank! Doc Baumann berichtet über die erschreckenden Hintergründe.

Ich will hier den Verfasser dieser ekelerregenden Zeilen trotz allem nicht an den Pranger stellen, obwohl er es sicherlich verdient hätte, dass ein SEK vor seiner Haustür auftaucht und in spüren lässt, was er uns und anderen Menschen da angetan hätte (würde die Facebook-Aufsicht nicht so hervorragend funktionieren. Danke, Facebook, danke!). Belassen wir es also bei seinem Vornamen, André. Er ist mit seiner verachtungswürdigen Haltung selbst schon genug gestraft.

Aber zum Glück ist ja nichts passiert, Facebook hat schnell reagiert, und nicht nur seinen Kommentar zu meiner Bildkritik über dermatologische Fakes ausgeblendet, sondern gleich alle, die dort standen. Sicher ist sicher. Damit wurden auch nur wenige Leserinnen und Leser seelisch verletzt – gerade noch mal Glück gehabt.

Was einen verwirren Menschen dazu treibt, solche Zeilen zu verfassen, kann man als normaler Mensch mit gesundem Menschenverstand nicht mal erahnen. Was muss sich in einem solchen kranken Gehirn abspielen, um solche Wörter zu tippen? Hat er keine Sekunde darüber nachgedacht, was er damit anrichten kann? Es gibt genug Fanatiker, die so etwas in die Tat umsetzen. Und dann? Kann er mit dieser Verantwortung weiterleben? Aber Verantwortungsgefühl darf man wohl zu allerletzt erwarten, wenn jemand so etwas schreibt.

Wenn Sie zart besaitet sind, lesen Sie nun bitte nicht weiter. Auf gar keinen Fall! Denn wir besitzen genügend Verantwortungsgefühl, um nicht daran schuld sein zu wollen, wenn Sie … gar nicht auszudenken … Also, überlegen Sie wirklich gut, ob Sie sich das antun möchten. Noch können Sie hier aufhören!

Also, dieser André hatte den unsäglichen und hasserfüllten Kommentar abgesondert (fast weigern sich meine Finger und meine Tastatur, es niederzuschreiben):

„alles klar, danke für die Info.“

An einer Straftat mögen diese Worte noch knapp vorbeirutschen, aber jeder Mensch mit dem geringsten moralische Empfinden wird es aus tiefstem Herzen begrüßen, dass Facebook prompt darauf reagierte:

„Dein Kommentar verstößt gegen unsere Gemeinschaftsstandards zu Spam. Sonst niemand kann deinen Kommentar lesen. Wir haben diese Standards definiert, um Dinge wie falsche Werbeinhalte, Betrug und Sicherheitsverletzungen zu verhindern.“

Es ist ja nicht nur der widerliche Text, der jeden erschrecken lässt. Das Symbol dahinter mit der Hand scheint zwar einen hochgestreckten Daumen zu zeigen, aber in Zusammenhang mit diesem Satz ist natürlich klar, dass eigentlich der Mittelfinger gemeint war.

Stellen Sie sich mal vor, Sie fragen auf der Straße einen Polizeibeamten nach dem Weg und entgegnen auf seine hilfreiche Beschreibung: „Alles klar, danke für die Info“. Und strecken dann noch höhnisch den Daumen empor. Eine ungemütliche Nacht in der Zelle und die unliebsame Bekanntschaft mit empörten Kollegen samt Gummiknüppeln dürfte Ihnen gewiss sein.

Schön, dass man bei Facebook so sensibel ist. Da dürfen dann auf der Seite der NDP schon mal unzensierte Kommentare stehen, die den Gemeinschaftsstandards besser entsprechen, wie etwa:

„Frontex, hat ja mit Grenzschutz, nicht das geringste zu tun. Ist doch eigentlich mehr Geleitschutz, für die “Flüchtigen.” Oder:

„Die NPD, bzw ihre Aktivisten, kämpft seit über 50 Jahren gegen die geplante Eliminierung des deutschen Nationalstaates und Volkes. Leider hat dies die Umerziehung des Volkes zur Ablehnung all dessen,was einmal deutsch war, zusammen mit der Umvolkung, verhindert! Dieses Volk und dieser Staat ist sowohl geistig, als auch mental und moralisch, am Tiefpunkt angelangt und hat seine Zukunft schon hinter sich.“

Nicht nur geistig, mental und moralisch – auch noch grammatisch! Das eigentlich gemeinte „nicht“ fehlt zwar in dem Satz, doch so ist er auch sinnvoller. Aber Facebook ist ja schließlich kein oberlehrerhafter Grammatik-Zensor. Dem Blog-Wart sei Dank!