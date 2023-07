Sony FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II – Tele-Zoomobjektiv mit 0,5-facher Abbildungsgröße

Sony stellt mit dem FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II ein neu entwickeltes Tele-Zoomobjektiv vor, das den Brennweitenbereich von 70 bis 200 Millimetern abdeckt. Ein Alleinstellungsmerkmal des neuen Objektivs ist, dass es im gesamten Zoombereich einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 ermöglicht. Mit dem optional erhältlichen Telekonverter SEL20TC lässt sich die Brennweite auf 400 Millimeter erweitern. Im gesamten Zoombereich sind dann sogar Makroaufnahmen im Abbildungsmaßstab 1:1 möglich. Der Mindestfokusabstand beträgt 0,26 m bei 70 mm Brennweite und 0,42 m im Telebereich. Anders als beim Vorgängermodell fährt der Objektivtubus beim Zoomen aus – es handelt es sich bei der Neuentwicklung also nicht mehr um ein Innenzoom.

Mit einer Gesamtlänge von 149 mm und einem Gewicht von 794 Gramm (ohne Stativvorrichtung) ist das FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II relativ kompakt und leicht gebaut. Laut Sony sorgen unter anderem Advanced-Aspherical-Linsenelemente für eine gleichmäßige, hohe Auflösung und hervorragende Kontraste bis an den Bildrand. Zudem gleichen ED-Glaselemente chromatische Aberrationen aus.

Vier der schubstarken XD-Linearmotoren von Sony arbeiten mit Floating-Fokusgruppen zusammen, um eine schnelle und genaue Fokussierung zu ermöglichen. Diese erfolgt gegenüber dem Vorgängermodell beim Fotografieren um bis zu 20 Prozent schneller. Die Tracking-Leistung wurde ebenfalls deutlich verbessert, sodass Motive in Bewegung mit hoher Präzision verfolgt werden. Auch die Schärfenachführung beim Zoomen wurde laut Sony erheblich verbessert. In Kombination mit der Flaggschiff-Kamera α1 ermöglicht das Objektiv Serienaufnahmen in hoher Geschwindigkeit mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde.

Darüber hinaus wurde bei den Stabilisator-Einstellungen ein dritter Modus hinzugefügt, der den Algorithmus zur Korrektur von Kameraverwacklungen optimiert und bei der Aufnahme bewegter Motive eine optimale Stabilisierung gewährleistet. Mit einer kompatiblen Kamera lassen sich dadurch Verwacklungen effektiver ausgleichen, um ruhige, scharfe Filmaufnahmen zu erzielen.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein Fokusbereichsbegrenzer, ein Vollzeit-DMF-Schalter zur sofortigen Umschaltung von Autofokus auf manuellen Fokus und ein Ein/Aus-Schalter für den Bildstabilisator. Die im Lieferumfang enthaltene, abnehmbare Stativvorrichtung sorgt für Stabilität bei Super-Tele- und Makroaufnahmen.

Das Objektiv ist gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet. Eine Fluorbeschichtung auf der Frontlinse sorgt dafür, dass sich Fingerabdrücke, Staub, Öl und andere Verunreinigungen leicht abwischen lassen.

Das Sony FE 70-200 mm F4 Macro G OSS II ist für 2000 Euro bei ausgewählten Sony-Vertragshändlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sony.