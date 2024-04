Sony FE 16-25mm F2.8 G – lichtstarkes Weitwinkelzoom für E-Mount

Im Mai dieses Jahres erweitert Sony das Angebot an E-Mount-Vollformat-Objektiven um ein Weitwinkelzoom mit durchgehender Lichtstärke von 1:2,8. Das 409 Gramm schwere und 91,4 Millimeter lange Sony FE 16-25mm F2.8 G eignet sich für Foto- und Videografie. Die Zoomverlängerung und die Änderung des Schwerpunkts durch das Ausfahren des Tubus sind nur minimal und erleichtern so die Befestigung an Gimbals oder Drohnen. Das neue Objektiv verfügt über denselben Filterdurchmesser, dieselbe Bedienbarkeit und ungefähr dieselbe Größe und dasselbe Gewicht wie das im Februar 2024 angekündigte FE 24-50mm F2.8 G.

Im optischen System des Sony FE 16-25mm F2.8 G, das 16 Linsenelemente in 13 Gruppen umfasst, sorgen drei asphärische Glaselemente, drei asphärische Elemente und ein asphärisches ED-Glaselement für eine hohe Auflösung und die Korrektur von Abbildungsfehlern.

Der schnell und leise arbeitende Autofokus wird von zwei Linearmotoren angetrieben. Seine Trackingleistung kann laut Sony auch bei Serienbildraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde und 4K-120p-/FHD-240p-Videoaufnahmen mithalten, die mit der α9 III möglich sind. Die Videofunktionen der neuesten α-Gehäuse werden vollständig unterstützt. Zusammen mit der internen Active-Modus-Stabilisierung sind stabile, handgeführte Weitwinkelaufnahmen im Laufen möglich. Breathing Compensation und Metadatenaufzeichnung werden ebenfalls unterstützt.

Der Mindestfokusabstand beträgt bei manueller Fokussierung und 16 Millimeter Brennweite 17 Zentimeter, am anderen Ende des Zoombereichs sind es 22 cm.

Zur Ausstattung des Objektivs gehören drei Steuerringe für Fokus, Zoom und Blende sowie eine individuell belegbare Fokushaltetaste und ein anpassbarer AF/MF-Schalter. Die Raststufen des Blendenrings lassen sich mit einem Schiebeschalter ausschalten, sodass die Blende sich stufenlos verstellen lässt.

Das Objektivgehäuse aus Kunststoff ist gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet. An der Front befindet sich ein 67-Millimeter-Filtergewinde.

Ab Mai 2024 soll das FE 16-25mm F2.8 G für rund 1.400 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sony.