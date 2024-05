Firmware-Updates für Sony Alpha 1 und Alpha 9III

Sony hat das Anfang April 2024 bereitgestellte, aber dann wegen Netzwerk-Verbindungsproblemen zurückgezogene Firmware-Update für die Alpha 1 jetzt erneut veröffentlicht. Es trägt die Versionsnummer 2.01 und beinhaltet alle angekündigten Neuerungen der Version 2.0. Für die Alpha 9III steht die neue Firmware 2.0 zum Download bereit.

Die Updates bieten zahlreiche Funktionserweiterungen, unter anderem Fernsteuer- und Netzwerkfunktionen, und dienen der Fehlerbehebung. Eine gemeinsame wichtige Neuerung ist die Integration der Camera Authenticity Solution, die proprietäre kamerainterne digitale Signatur und die Unterstützung des C2PA-Formats (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Allerdings steht das Datum der Lizenzverfügbarkeit noch nicht fest, die Funktion kann also derzeit noch nicht genutzt werden. Bilder können von beiden Kameras jetzt per FTP direkt in die Creators’ Cloud App hochgeladen werden. Bei der Alpha 1 wurde die Unterstützung für Breathing Compensation hinzugefügt. Bei der Alpha 9III lässt sich die kürzestmögliche Verschlusszeit von 1/80.000 Sek jetzt auch in allen Serienaufnahmemodi und im Modus »Aufnahme mit Rauschunterdrückung« (Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung) nutzen, wenn der Blendenwert F1,8 oder höher ist. Hier die vollständigen Listen der Neuerungen bei der Sony Alpha 1 und der Alpha 9III:

Sony Alpha 1: Neuerungen der Firmware 2.01

Unterstützung für mobile Anwendungen : Fügt Unterstützung für die Creators‘ App hinzu

Hinweise: Die neue Creators‘ App ersetzt die Imaging Edge Mobile App. Mit der Creators‘ App können Sie Bilder von der Kamera auf Ihr Smartphone übertragen, ferngesteuerte Aufnahmen machen und verschiedene andere Funktionen nutzen. Die Verfügbarkeit hängt vom Land und der Region ab. Fügt Unterstützung für die App Monitor & Control hinzu

Hinweise: Die App Monitor & Control verbindet sich drahtlos mit einer Kamera und ermöglicht die Videoüberwachung und Fernbedienung mithilfe eines Smartphones oder Tablets. Die Verfügbarkeit hängt vom Land und der Region ab.

Aufnahme- und Wiedergabefunktionen: Fügt Unterstützung für die Funktion Relay-Wiedergabe hinzu Fügt Unterstützung für Breathing Compensation hinzu

Hinweis: Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie auf dieser Support-Seite. Fügt die Funktion Gleichzeitiges Auslösen hinzu, die das Auslösen mehrerer nachgeordneter Kameras gleichzeitig mit der Hauptkamera ermöglicht

Hinweis: Zum Aktivieren dieser Funktion ist die Version 4.1.00 des Remote Camera Tools erforderlich. Fügt eine Funktion hinzu, die den Fokusrahmen auf dem Bildschirm des Remote Camera Tools anzeigt, wenn Monitor und Sucher ausgeschaltet sind

Hinweis: Zum Aktivieren dieser Funktion ist die Version 4.1.00 des Remote Camera Tools erforderlich. Fügt Unterstützung für die Bildstabilisierung mittels koordinierter Steuerung von Gehäuse und Objektiv hinzu Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie auf dieser Support-Seite. Fügt eine Funktion hinzu, mit der Sie die abzuspielenden Bilder unter Verwendung mehrerer Filterbedingungen, wie FTP -Übertragungsstatus, eingrenzen können

( FTP = File Transfer Protocol) Die maximale Bildanzahl, die in einem Ordner erfasst werden kann, wurde auf 9.999 erhöht Ermöglicht die Timecode -Eingabe über den Multi-/Micro-USB-Anschluss Sie können den Timecode über das angeschlossene Gerät einstellen

Hinweis: Ein spezielles Adapterkabel, das separat erhältlich ist, ist für das Herstellen einer Verbindung mit dem Timecode-Quellgerät erforderlich. Fügt Unterstützung für das Importieren/Wechseln mehrerer IPTC-Voreinstellungen hinzu

( IPTC = International Press Telecommunications Council) Fügt Unterstützung für das C2PA -Format hinzu (Das Datum der Lizenzverfügbarkeit steht noch nicht fest.)

( C2PA = Coalition for Content Provenance and Authenticity) Fügt Unterstützung für Custom Grid Line hinzu

Hinweise: Die Verfügbarkeit hängt vom Land und der Region ab. Custom Grid Line ist als kostenpflichtige Lizenz verfügbar.

FTP-Übertragungs- und Netzwerkfunktionen: Ermöglicht es Ihnen, Kamerabilder direkt in die Creators‘ Cloud App hochzuladen

Hinweise: Die Verfügbarkeit hängt vom Land und der Region ab. Creators‘ App Version 2.3.1 oder höher ist erforderlich. Einstellungen müssen im Voraus in der Creators‘ App angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Website der Creators‘ App . Sie können jetzt automatisch die FTP -Übertragung geschützter Filme und Fotos planen Filme/Fotos, die per FTP -Übertragung übertragen werden, können jetzt automatisch geschützt werden Sie können jetzt bestimmte Bilder während der FTP -Übertragung mit Priorität übertragen Fügt Unterstützung für USB-Streaming hinzu

Hinweis: Wenn Sie ein Gerät mit einem USB Type-C-Anschluss anschließen, verwenden Sie ein handelsübliches USB-Kabel oder einen Konvertierungsadapter. Fügt Unterstützung für SFTP hinzu

( SFTP = Secure File Transfer Protocol) WLAN-Sicherheit unterstützt jetzt WPA3-SAE Verbessert die Sicherheit für ferngesteuerte Aufnahmen und Bildübertragungen bei Verwendung der Creators‘ App und der Software Imaging Edge Desktop

Hinweis: Aktualisieren Sie die Software Imaging Edge Desktop auf die neueste Version (Version 3.7.0 oder höher).

Sonstige: Behebt ein Problem, bei dem die Kamera möglicherweise keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann Behebt ein Problem, bei dem Bilder während der FTP -Übertragung möglicherweise nicht ordnungsgemäß übertragen werden Behebt ein Problem, bei dem die Einstellung des Ordnernamens für Fotos möglicherweise vom eingestellten Wert auf den Standardwert ( MSDCF ) wechselt, wenn der Akku entfernt wird Behebt ein Problem, bei dem der Timecode nach einem Neustart nicht immer beibehalten wurde Verbessert die Belichtungsstabilität bei Verwendung von erweitertem ISO bei Filmaufnahmen Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera



Weitere Informationen zur Installation und den Neuerungen finden Sie hier.

Sony Alpha 9III: Neuerungen der Firmware 2.00

Aufnahme- und Wiedergabefunktionen: Ermöglicht das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten der Kamera über einen Computer mithilfe einer kabelgebundenen Verbindung mit dem Internet (LAN)

Hinweis: Zum Aktivieren dieser Funktion ist die Version 4.1.00 des Remote Camera Tools erforderlich. Fügt eine Funktion hinzu, die nach der Aufnahme automatisch Fotos mit Shot-Marks aus Filmbildern erstellt

Hinweis: Sie können während der Aufnahme oder Wiedergabe eines Films eine Shot-Mark hinzufügen und sie als Markierung für die Auswahl, Übertragung oder Bearbeitung des Films verwenden. Ermöglicht die Verwendung von Verschlusszeiten von bis zu 1/80.000 Sekunden in allen Serienaufnahmemodi und im Modus Aufnahme mit Rauschunterdrückung (Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung), wenn der Blendenwert F1,8 oder höher ist Fügt Unterstützung für die Funktion Relay-Wiedergabe hinzu Fügt die Funktion Gleichzeitiges Auslösen hinzu, die das Auslösen mehrerer nachgeordneter Kameras gleichzeitig mit der Hauptkamera ermöglicht

Hinweis: Zum Aktivieren dieser Funktion ist die Version 4.1.00 des Remote Camera Tools erforderlich. Fügt eine Funktion hinzu, die den Fokusrahmen auf dem Appbildschirm des Remote Camera Tools anzeigt, wenn Monitor und Sucher ausgeschaltet sind

Hinweis: Zum Aktivieren dieser Funktion ist die Version 4.1.00 des Remote Camera Tools erforderlich. Die maximale Bildanzahl, die in einem Ordner erfasst werden kann, wurde auf 9.999 erhöht Ermöglicht die Anzeige der WLAN-Signalstärke Fügt Unterstützung für das C2PA -Format hinzu. (Das Datum der Lizenzverfügbarkeit steht noch nicht fest.)

( C2PA = Coalition for Content Provenance and Authenticity) Fügt Unterstützung für Custom Grid Line hinzu

Hinweis: Custom Grid Line ist als kostenpflichtige Lizenz verfügbar. Die Verfügbarkeit hängt vom Land und der Region ab.

FTP-Übertragungs- und Netzwerkfunktionen: Ermöglicht es Ihnen, Kamerabilder direkt in die Creators’ Cloud App hochzuladen

Hinweis: Creators‘ App Version 2.3.1 oder höher ist erforderlich. Einstellungen müssen im Voraus in der Creators’ App vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Website der Creators‘ App . Der Dienst ist möglicherweise in bestimmten Ländern und Regionen nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Support-Seite. Sie können jetzt automatisch die FTP -Übertragung geschützter Filme und Fotos planen Filme/Fotos, die per FTP -Übertragung übertragen werden, können jetzt automatisch geschützt werden Fügt eine Funktion hinzu, mit der bestimmte Bilder, die über FTP übertragen werden, priorisiert werden können Fügt Unterstützung für SFTP hinzu

( SFTP = Secure File Transfer Protocol)

Sonstige: Behebt ein Problem, bei dem die Kamera bei Serienaufnahmen gelegentlich instabil wird Behebt ein Problem, bei dem sich die Farbe eines JPEG-Bildes ändern kann, wenn es in der Kamera zugeschnitten wird Behebt ein Problem, bei dem Bilder während der FTP-Übertragung möglicherweise nicht ordnungsgemäß übertragen werden Behebt ein Problem, bei dem die Einstellung des Ordnernamens für Fotos möglicherweise vom eingestellten Wert auf den Standardwert (MSDCF) wechselt, wenn der Akku entfernt wird Behebt ein Problem, bei dem die Kamera möglicherweise keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann Behebt ein Problem, bei dem der Timecode nach einem Neustart nicht immer beibehalten wurde Verbessert die Funktionalität und Betriebsstabilität der Kamera



Weitere Informationen über die Sony Alpha 1 und Alpha 9III zur Installation und den Neuerungen finden Sie hier.