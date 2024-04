Firmware-Updates für Sony Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III und Alpha 7 IV

Sony hat neue Firmware-Versionen für die Alpha 1, Alpha 7S III und Alpha 7 IV bereitgestellt sowie eine neue Version für die Alpha 9 III angekündigt. Das Update für die Sony Alpha 1 wurde kurzfristig zurückgezogen, weil einige Anwender über Netzwerk-Verbindungsprobleme nach der Aktualisierung berichtet haben.

Die Updates sollen unter anderem die Aufnahmefunktionen und den Workflow verbessern. Eine gemeinsame wichtige Neuerung ist die Integration der Camera Authenticity Solution, die proprietäre kamerainterne digitale Signatur und die Unterstützung des C2PA-Formats (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Neuerdings können die Authentizitätsinformationen, die in Bilder von Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III und Alpha 7 IV eingebettet sind, von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung beibehalten werden. Dadurch können Fotografen die digitale Signatur von der Kamera bewahren und gleichzeitig die Bearbeitungshistorie verfolgen.

Mit den Updates werden außerdem einige von Fotografen gewünschte Neuerungen eingeführt, zu denen die Breathing-Kompensation beim Filmen, neue Fernsteuerungsfunktionen sowie der Zugang zu einer breiteren Palette von Cloud-Service-Anwendungen zählen.

Die Firmware-Updates für die Sony Alpha 1 (Ver 2.00) und die Sony Alpha 7 S III (Ver. 3.00) bringen über 30 neue Funktionen mit. Als Highlights nennt Sony:

Alpha 7 S III Firmware Ver 3.00

Atemkompensation für kinematografische Fokusänderungen während der Videoaufnahme

Kostenloser Download der DCI 4K 24p-Lizenz mit 24p-Bildrate und Verschlusszeiten von 1/96s, 1/48s und 1/24s

AF-Hilfsfunktion für flexible Fokussierung während der Aufnahme

Kompatibilität mit Timecode-Synchronisation

Verbesserte Touch- und Wiedergabefunktionen

Unterstützung von Monitor- und Steuerungs-Apps, einschließlich Waveform-Monitor und Falschfarben-Anzeige

Unterstützung für die Creators‘ App und bei der direkten Übertragung in die Creators‘ Cloud

Mehr Informationen

Alpha 1 Firmware Ver 2.00

Atemkompensation für kinematografische Fokus-Änderungen während der Videoaufnahme

Neueste Fernsteuerungs- und FTP-Übertragungsfunktionen für professionelle Fotografen

Verbesserte Touch- und Wiedergabefunktionen

Verbesserte Bildstabilisierungsleistung für bestimmte Sony-Objektive

4K 30p UVC-Streamingkompatibilität

Unterstützung für die Creators‘ App und bei der direkten Übertragung in die Creators‘ Cloud

Unterstützung für die Monitor & Control App, einschließlich Waveform-Monitor und Falschfarben-Anzeige

Hinweis: Das Update wurde vorläufig zurückgezogen, weil einige Anwender über Netzwerk-Verbindungsprobleme nach der Aktualisierung berichtet haben.

Mehr Informationen

Alpha 7 IV Firmware 3.0

Fügt Unterstützung für die Funktion Netzwerk-Streaming hinzu

Hinweise: Creators‘ App Version 2.3.1 oder höher ist erforderlich. Einstellungen müssen im Voraus in der Creators’ App vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Website der Creators’ App . Die Creators’ App ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite.

hinzu Ermöglicht es Ihnen, Kamerabilder direkt in die Creators’ Cloud App hochzuladen

Hinweise: Creators‘ App Version 2.3.1 oder höher ist erforderlich. Einstellungen müssen im Voraus in der Creators’ App vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Website der Creators’ App . Dieser Dienst ist möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite.

App hochzuladen Ermöglicht die Anzeige der WLAN -Signalstärke

-Signalstärke Die maximale Bildanzahl, die in einem Ordner erfasst werden kann, wurde auf 9.999 erhöht

Fügt Unterstützung für das C2PA -Format hinzu. (Das Datum der Lizenzverfügbarkeit steht noch nicht fest.)

-Format hinzu. (Das Datum der Lizenzverfügbarkeit steht noch nicht fest.) Fügt Unterstützung für Custom Grid Line hinzu

Hinweis: Custom Grid Line ist als kostenpflichtige Lizenz verfügbar. Die Verfügbarkeit variiert je nach Land und Region.

hinzu ist als kostenpflichtige Lizenz verfügbar. Die Verfügbarkeit variiert je nach Land und Region. Behebt ein Problem, bei dem der Timecode nach einem Neustart nicht immer beibehalten wurde

nach einem Neustart nicht immer beibehalten wurde Behebt ein Problem, bei dem bestimmte Vorgänge mit benutzerdefinierten Tasten einen Neustart verursachen könnten

Verbessert die Belichtungsstabilität bei Verwendung von erweitertem ISO bei Filmaufnahmen

Verbessert die Betriebsstabilität der Kamera

Mehr Informationen

Über die Camera Authenticity Solution (lt. Pressemitteilung von Sony)

Letztes Jahr kündigte Sony an, Technologien für seine Kameras zu entwickeln, um den Kampf gegen manipulierte Bilder und KI-generierte Fälschungen zu unterstützen. Das Problem zeigt sich als immer gravierender, und es ist eine komplexe Herausforderung, das die Aufmerksamkeit der gesamten Branche erfordert.

Ein wichtiger Teil der Lösung besteht darin, mehr Kameras von Sony C2PA-konform zu machen. C2PA ist ein Projekt der Joint Development Foundation, bei dem Sony Mitglied des Lenkungsausschusses ist. Ziel von C2PA ist die Entwicklung eines offenen, technischen End-to-End-Standards, der Verlagen, Urheber und Verbraucher flexible Möglichkeiten bietet, die Authentizität und Herkunft verschiedener Medientypen zu erkennen.

Die C2PA ist ein normgebendes Gremium, das technische Spezifikationen für die Herkunft und Authentifizierung von Inhalten entwickeln wird, indem es die Quelle und den Verlauf von Medieninhalten zertifiziert. Mit diesem Firmware-Update können die Authentizitätsinformationen, die in Bilder von Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III und Alpha 7 IV eingebettet sind, von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung beibehalten werden. Dies gibt professionellen Fotografen die Möglichkeit, ihre digitale Signatur von der Kamera zu bewahren und gleichzeitig die Bearbeitungshistorie während der Revisionen zu verfolgen.

Über die Digitale Signaturtechnologie (lt. Pressemitteilung von Sony)

Eine weitere wichtige Komponente der Lösung ist die kamerainterne digitale Signaturtechnologie2 von Sony, die Bilder in Echtzeit signiert. Diese neue Funktion bescheinigt die Authentizität eines Bildes zum Zeitpunkt der Aufnahme und erstellt eine „digitale Geburtsurkunde“, die bei jeder Überarbeitung erhalten bleibt. Die Signatur enthält Metadaten einschließlich 3D-Tiefeninformationen, die durch die von Sony entwickelte Technologie im Bildsensor erfasst werden.

Anhand dieser Tiefeninformationen lässt sich feststellen, ob es sich bei dem aufgenommenen Bild um ein tatsächliches 3D-Objekt oder um ein Foto eines Bildes oder Videos handelt. Dies bietet einen zusätzlichen Schutz und eine noch größere Sicherheit für die Authentizität der Inhalte und macht die Lösung von Sony besonders für Fotojournalisten und Nachrichtenagenturen einzigartig.

Die Lösung von Sony trägt auch zum Schutz der Authentizität von Inhalten bei, indem sie eine Bildvalidierungssite umfasst, die das Bild auch nach der Bearbeitung durch eine C2PA-konforme Bearbeitungssoftware prüft. Dieser Service bestätigt die Echtheit des Fotos, das mit einer bestimmten Kamera aufgenommen wurde, und dass es sich bei dem Objekt auf dem Foto um 3D handelt. Dieser Service wird zunächst ausgewählten Nachrichtenagenturen angeboten und zu einem späteren Zeitpunkt auf andere Agenturen ausgeweitet.