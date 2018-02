Sigma kündigt lichtstarkes Weitwinkelzoom an

Sigma erweitert die Art-Produktlinie um ein 14-24-Millimeter-Zoom mit der durchgehenden Lichtstärke f/2.8. Das Sigma 14-24mm F2.8 DG HSM | Art wurde für den Einsatz an Kameras mit 50 Megapixel und mehr entwickelt und soll eine überragende optische Leistung über den gesamten Brennweitenbereich und bei jedem Aufnahmeabstand bieten. Das lichtstarke Weitwinkelzoom wird mit Anschlüssen für Sigma, Nikon und Canon erhältlich sein.

Zum optischen System des Objektivs, das aus 17 Elementen in 11 Gruppen besteht, gehören drei FLD-Glaselemente, drei SLD-Glaselemente und drei asphärische Linsenelemente, inklusive ein asphärisches Element mit großem Durchmesser. Die Abbildung ist nahezu verzeichnungsfrei, infolgedessen erscheinen Lichtpunkte auch als Punkte ohne Schlierenbildung von der Bildmitte bis zum Rand. Zudem verspricht Sigma eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Bildfläche. Die Ausführung mit Canon-Anschluss ist mit der Abbildungsfehler-Korrektur einiger Canon-Kameras kompatibel, die idealerweise zu einer weiteren Verbesserung der Bildqualität beiträgt.

Zur weiteren Ausstattung gehört ein schneller und präziser Autofokus, der auch den Anforderungen in der Sportfotografie genügen soll. Die Naheinstellgrenze liegt bei 26 bis 28 cm. An Vollformatkameras wird ein Bildwinkel von 114,2° bis 84,1° abgedeckt.

Ebenso wie die Objektive der Sports-Produktlinie ist auch das 14-24mm F2.8 DG HSM | Art mit einem Staub- und Spritzwasserschutz ausgestattet. Dazu sind der Messing-Objektivanschluss, der Fokusring, der Zoomring sowie die Fronteinheit mit einer speziellen Dichtung versehen, außerdem ist die Frontlinse durch eine wasser- und ölabweisende Beschichtung geschützt. Individuelle Anpassungen und Firmware-Updates sind mit Hilfe des Sigma USB-Docks möglich.

Eine Besonderheit ist die Vorbereitung des Objektivs für Sigmas künftigen, kostenpflichtigen Front-Wechsel-Service. Dabei soll auf Kundenwunsch die tulpenförmige Gegenlichtblende zu einer exklusiven runden Komponente umgebaut werden. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Virtual-Reality-Entwickler, die mit Multikamera-Videografie arbeiten. Laut Sigma können sie das Objektiv dank der veränderten Frontstruktur wesentlich flexibler einsetzen. Die neue Front soll zudem verhindern, dass das Objektiv andere Objektive beeinträchtigt oder einen sichtbaren Schatten wirft.

Angaben zur Markteinführung und zum Preis machte Sigma noch nicht.

Wir begrüßen ein neues Ultra-Weitwinkel-Objektiv der SIGMA Art-Produktlinie

Dank fortschrittlichster Fertigungstechnologien im eigenen Werk in Aizu ist SIGMA mittlerweile in der Lage, asphärische Linsenelemente aus präzisionsblankgepresstem Glas von bis zu Ø 80mm zu fertigen und sie in neue Produkte zu integrieren. Diese führende Optik-Technologie verspricht, neue Maßstäbe für herausragende Leistung bei Ultra-Weitwinkel-Objektiven zu setzen.

Für die Art-Produktlinie begann SIGMA zeitgleich zwei Ultra-Weitwinkel-Objektive mit der wichtigen Brennweite von 14 mm zu entwickeln: eine Festbrennweite und ein Zoom-Objektiv. 2017 brachte das Unternehmen das SIGMA 14mm F1.8 DG HSM | Art als ultimative Ultra-Weitwinkel-Festbrennweite auf den Markt. Dieses Objektiv bietet eine herausragende Bildqualität in Kombination mit einer Offenblende von F1,8.

Nun führt SIGMA das 14-24mm F2.8 DG HSM | Art als ultimatives Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv ein. Bei gleichzeitiger Minimierung der Verzeichnung bietet dieses Objektiv die hervorragende Lichtstärke von F2,8 über den gesamten Brennweitenbereich. Zudem liefert es eine überragende Bildqualität bei jeder Brennweite und jedem Aufnahmeabstand. Aus diesen Gründen ist es das ultimative, lichtstarke Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv.

1. Herausragende Bildqualität der Art-Produktlinie

Das 14-24mm F2.8 DG HSM | Art wurde für den Einsatz an Kameras mit 50 Megapixel und mehr entwickelt und bietet eine überragende optische Leistung über den gesamten Brennweitenbereich. Zu diesem Zweck beinhaltet es drei FLD-Glaselemente, drei SLD-Glaselemente und drei asphärische Linsenelemente, einschließlich einem asphärischen Element mit großem Durchmesser. Dank der effektiven Anordnung dieser Glaselemente mit hohem Brechungsindex wird die korrigierende Wirkung der FLD- und SLD-Gläser noch weiter verstärkt. Dieses optische System minimiert die Farbquerfehler und andere optische Abbildungsfehler, was eine herausragende hochauflösende Bildqualität gewährleistet.

Das erste Element im optischen System ist eine asphärische Linse mit großem Durchmesser. Die Optimierung der Leistungsverteilung dieser und der anderen Linsenelemente minimiert Verzeichnung auf 1 % oder sogar noch darunter*. Infolgedessen erscheinen Lichtpunkte auch als Punkte ohne Schlierenbildung von der Bildmitte bis zum Rand, und die gesamte Bildfläche profitiert von einer gleichmäßigen Ausleuchtung. Darüber hinaus konnten Simulationen von der Entwicklungsphase an dazu beitragen, Reflexe und Geisterbilder zu minimieren. Die Kombination dieser Technologien gewährleistet eine ausgezeichnete Ultra-Weitwinkel-Leistung.

*Bei Entfernungseinstellung auf Unendlich

2. Kompatibel mit den Abbildungsfehler-Korrekturmöglichkeiten der Canon- Kameras

Das Objektiv mit Canon-Anschluss ist mit den Abbildungsfehler-Korrekturmöglichkeiten* der Canon-Kameras kompatibel. Diese Funktion ist auf die optische Charakteristik des Objektivs abgestimmt und führt kameraintern Korrekturen für Randausleuchtung, chromatische Aberrationen, Verzeichnung und dergleichen durch und verbessert so die Bildqualität.

* Diese Funktion bieten nicht alle Canon-Kameras. Drüber hinaus können sich die Korrekturmöglichkeiten je nach Canon-Kameramodell unterscheiden.

3. Professionelle Spezifikationen

Ebenso wie SIGMAs Objektive der Sports-Produktlinie ist auch das 14-24mm F2.8 DG HSM | Art mit einem hocheffektiven Staub- und Spritzwasserschutz ausgestattet. Dazu sind der Objektivanschluss, der Fokusring, der Zoomring sowie die Fronteinheit mit einer speziellen Dichtung versehen, was es dem Fotografen ermöglicht, unter allen Witterungsbedingungen zu arbeiten. Darüber hinaus ist die Frontlinse des Objektivs durch eine wasser- und

ölabweisende Beschichtung geschützt, die zudem die Reinigung erleichtert. Der besonders schnelle und hochpräzise Autofokus lässt Fotografen sofort reagieren und so das ganz besondere Foto schießen.

4. Einführung des neuen Front-Wechsel-Service

Die heutigen Virtual-Reality-Entwickler bevorzugen die Multikamera-Videografie, die von den Fähigkeiten der Ultra-Weitwinkel-Objektive profitiert. SIGMA reagiert auf diesen Trend und bietet den neuen Front-Wechsel-Service, bei dem SIGMA die

tulpenförmige Gegenlichtblende des 14-24mm F2.8 DG HSM | Art Objektivs zu einer exklusiven runden Komponente umbauen kann. Dank dieser veränderten Frontstruktur kann das Objektiv wesentlich flexibler in der Multikamera-VR- Videografie eingesetzt werden. Die neue Front verhindert zudem, dass das Objektiv andere Objektive beeinträchtigt

oder einen sichtbaren Schatten wirft. Die Nutzung dieses Wechsel-Service hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der Produktgarantie.

Start und Kosten des Service: Noch nicht bekannt.

Technische Daten ( Alle Angaben beziehen sich auf das Objektiv im SIGMA-Anschluss)