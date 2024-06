Handlich und lichtstark: NIKKOR Z 35mm f/1.4

Mit dem NIKKOR Z 35mm f/1.4 kündigt Nikon ein handliches und lichtstarkes 35-Millimeter-Objektiv für seine spiegellosen Systemkameras an. Das gemäßigte Weitwinkelobjektiv eignet sich dank des relativ großen Bildwinkels von 63 Grad und des geringen Gewichts von 415 Gramm sehr gut für die Streetfotografie. Laut Nikon zeigt es seine Stärken auch in der Available-Light-Fotografie und beim Filmen. Focus Breathing wird unterdrückt und die lineare Fokussierung kann aktiviert werden, um eine kontrollierte, präzise manuelle Schärfenachführung zu ermöglichen.

Mit dem NIKKOR Z 35mm f/1.4 können Fotografen und Videofilmer bis auf 27 Zentimeter an das Motiv herangehen. Im optischen System des Autofokusobjektivs sind 11 Linsen in 9 Gruppen verbaut, darunter zwei asphärische Elemente. Das Objektiv ist mit einem konfigurierbaren klickfreien Einstellring ausgestattet, mit dem sich Blende, ISO-Empfindlichkeit, Belichtungskorrektur und vieles mehr stufenlos einstellen lassen. An der Front befindet sich ein 62-Millimeter-Filtergewinde.

Das NIKKOR Z 35mm f/1.4 ist voraussichtlich Mitte Juli 2024 für 729 Euro (UVP) erhältlich. Im Lieferumfang ist eine Gegenlichtblende enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.