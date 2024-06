Voigtlaender bringt NOKTON 75mm/1:1,5 asphärisch auch für Z- und E-Mount

Im April dieses Jahres hat Voigtlaender mit dem NOKTON 75mm/1:1,5 RF asphärisch ein neues lichtstarkes Objektiv für spiegellose Vollformatkameras von Canon vorgestellt. Inzwischen ist auch eine Version für Nikon Z-Kameras (Abb. li.) erhältlich, und ab Ende Juli soll eine Version für Sony E-Mount (Abb. re) folgen. Das NOKTON 75mm F1.5 E asphärisch sieht dem NOKTON 75mm/1:1,5 RF asphärisch sehr ähnlich, während die Nikon Z-Version durch die „Berg und Tal“-Oberfläche des Fokusrings hervorsticht. Der Fokusring der RF- und der E-Mount-Variante ist jeweils flach und mit einem Rautenmuster versehen.

Alle drei Objektive sind nur manuell bedienbar, kommunizieren aber über elektronische Kontakte mit der Kamera und ermöglichen es so, Vignettierung, laterale chromatische Aberration und Verzerrung direkt über die Kamera zu korrigieren. Sie sind zudem mit verschiedenen Fokusunterstützungsfunktionen wie Vergrößerung, Peaking und Fokusführung kompatibel.

Das optische System des Voigtländer NOKTON 75mm/1:1,5 asphärisch besteht in allen drei Anschlussvarianten aus 7 Elementen in 6 Gruppen. Die asphärische Linse sorgt laut Hersteller für hohe Abbildungsqualität, was besonders beim Mindestabstand von 50cm (RF- und Z-Mount) beziehungsweise 55 cm (E-Mount) und der maximalen Blendenöffnung von F1,5 deutlich wird.

Der Blendenring aus Metall ist bei der RF- und der E-Mount-Version mit einem Klick-Schaltmechanismus ausgestattet, der eine lautlose Verstellung der Blende für Videoaufnahmen ermöglicht. Beim NOKTON 75mm/1:1,5 Z lässt sich die Blende lediglich in 1/3-Stufen rastend verstellen. Die nahezu kreisförmige Blende mit 12 Lamellen erzeugt laut Voigtländer einen schönen Bokeh-Effekt und ermöglicht eine klare Abbildung unscharfer Bereiche von Punktlichtquellen.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt jeweils bei 1049 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Voigtlaender.

Technische Daten: NOKTON 75mm/1:1,5 asphärisch für Nikon Z-Mount

Brennweite 75 mm Anschluss Nikon Z (Vollformat) Lichtstärke 1:1,5 Kleinste Blende F 32 Optischer Aufbau 7 Linsen in 6 Gruppen Bildwinkel 32,6° Blendenlamellen 12 Mindestentfernung 0,50 m Filtergröße Ø 62 mm Maximaler Durchmesser 74,0 mm Gesamtlänge 75,9 mm Gewicht 530 g Farbe schwarz Mitgeliefertes Zubehör Objektivdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende EAN 4002451007382

Technische Daten: NOKTON 75mm/1:1,5 asphärisch für Sony E-Mount