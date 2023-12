OWC Express 1M2 USB4 – Externe SSD mit 3151MB/s

Seit vielen Jahren bietet das amerikanische Unternehmen OWC Zubehör für Mac- und iOS-Geräte an. Das neu vorgestellte externe Laufwerk OWC Express 1M2 USB4 richtet sich unter anderem an Foto- und Videoprofis, die ein erschwingliches und dennoch solides Bearbeitungslaufwerk suchen, das sowohl für die Datensicherung als auch für die Bearbeitung von Inhalten verwendet werden kann – darunter 8K-RAW-Videos, 4K-Videos in Zeitlupe, ProRes und andere anspruchsvolle Codecs sowie ultrahochauflösende Bilder sowohl im Raw- als auch im komprimierten Format. Das OWC Express 1M2 USB4 kann aber auch einfach verwendet werden, um ein internes Laufwerk mit hoher Geschwindigkeit zu klonen.

Das OWC Express 1M2 ist plattformübergreifend mit Mac- und Windows-Computern nutzbar und bietet reale Geschwindigkeiten von bis zu 3151 MB/s sowie Unterstützung für USB4-, USB 3.2-, USB 2- und Thunderbolt-3/4-Geräte. In das Aluminiumgehäuse lässt sich ein SSD-NVMe-Modul im M.2-Formfaktor einsetzen, wobei alle NVMe M.2 2230, 2242 oder 2280 SSDs – einschließlich OWC Aura SSDs mit bis zu 8,0 TB Kapazität – akzeptiert werden. Laut Hersteller ist das Laufwerk auch für künftige SSDs mit 16 TB oder mehr geeignet.

Verbunden mit Verbindungsstandard Reale Datenrate Any Apple Silicon M1/M2/M3 Mac & iPad USB4 (40Gb/s) 3151MB/s USB4 (40Gb/s) port on any PC USB4 (40Gb/s) 3151MB/s Thunderbolt 4 port on any PC USB4 (40Gb/s) 3151MB/s Thunderbolt 3 port on Intel Mac or PC USB (10Gb/s) 990MB/s USB-C (10Gb/s) port on iPad, Mac, or PC USB (10Gb/s) 990MB/s

Das OWC Express 1M2 USB4 mit vorinstalliertem OWC Aura SSD mit 1 TB, 2 TB, 4 TB oder 8 TB wird ab Ende Dezember 2023 bei OWC-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Kabel (40Gb/s) und ein Schraubenzieher für die Montage enthalten. Der empfohlene Verkaufspreis für die 1TB-Variante beträgt 300 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von OWC.