Künstliche Intelligenz: Bilder aus Texten auf eigenem Rechner generieren

Das KI-System Dall-E2 hat die Betaphase verlassen und sorgt für fotorealistische Ergebnisse. Das beliebte Midjourney zaubert beeindruckende Kunstwerke. Alles nur per Texteingabe. Aber auch für gar nicht so wenig Geld. Die Opensource-KI Stable Diffusion kann dagegen kostenlos auf dem heimischen Rechner ausgeführt werden. Wie das geht und meine ersten eigenen Experimente.

Drei Ergebniss, die ich mit dem Stable-Diffusion-Plug-in für Blender/Nvidia und DiffusionBee für den Mac erzeugt habe.

Künstliche Intelligenz: Text-zu-Bild-Generatoren

Wozu KI alles in der Lage ist, hatte ich Ihnen in meinem Blogbeitrag über die Zukunft der Bildbearbeitung bereits zusammengestellt. Das meiste davon ist bereits Realität. Manches davon lässt sich auch ohne Cloudservices auf dem eigenen Rechner ausführen.

Proprietäre Systeme

Die proprietären Text-zu-Bild-KI-Systeme Dall-E2 und Midjourney lassen sich nur serverbasiert ausführen. Sie müssen also Text in eine Webseite oder einen Discord-Chatbot eingeben und das Bildergebnis in der Cloud berechnen lassen. Das hat den Vorteil, dass man aufgrund der hohen Rechenleistung der Renderfarmen voller Grafikkarten schnell Ergebnisse erhält. Das hat aber auch den Nachteil, dass Sie für diese Dienstleistung zahlen müssen. In Anbetracht der Hardware-, Unterhalts- und Stromkosten der Renderfarmen ist das auch verständlich. So zahlen Sie bei Midjourney nach Verbrauch der Testcredits mindestens 10 Euro pro Monat – wobei Sie jedoch bei ausgiebigem Experimentieren schnell an Grenzen stoßen. Also sollte es schon das größere Paket für 30 Euro sein, bei dem man mit sogenannter „Relax-Time“ (also etwas Wartezeit nach Verbrauch des schnellen Kontingents) quasi unbegrenzt Bilder erzeugen lassen kann. Bei dem Token-basierten Bezahlsystem von Dall-E zahlt man nicht monatlich, sondern per Generierung – das kann aber schnell teuerer als Midjourney werden, wenn man spielt und experimentiert.

Opensource

Zum Glück gibt es auch eine Opensource-KI namens Stable Diffusion. Den notwendigen Code kann man sich hier herunterladen. Die Installation und Nutzung ist jedoch eher etwas für KI-, Script- und Computerexperten. Als Künstler hat man darauf eigentlich wenig Lust. Zum Glück gibt es schon die ersten einfachen Systeme, die sich relativ einfach installieren lassen und damit Stable Diffusion nutzbar machen. Das Tolle: Alles wird auf dem eigenen Rechner gerendert. Sie müssen für die Verwendung nach der Installation keine Internetverbindung haben und kein Geld ausgeben.

KI-Generator für Apple Silicon-Macs

Wenn Sie einen Mac mit M1- oder M2-Chip nutzen, gibt es einen Ein-Klick-Installer. DiffusionBee laden Sie herunter, öffnen es, warten bis die (mehrere Gigabyte großen) KI-Modelle heruntergeladen sind, und können dann direkt loslegen.

Auf “Download for macOS” klicken, die App aus dem Image in den Programme-Ordner ziehen und starten. Einfacher lässt sich Stable Diffusion derzeit nicht vernwenden.

Mit einer zeitgemäßen Internetverbindung ist der automatische Download der KI-Modelle (4 bis 5 GB) schnell erledigt.

Auf meinem Mac Studio dauert die Generierung eines Bildes nach der Texteingabe je nach Größe (512 px × 512 px ist ein guter Kompromiss) 10 Sekunden und länger. Hervorzuheben ist, dass DiffusionBee Eingabe (Prompt)-Vorschläge anbietet, mit denen Sie sich das Gewünschte zusammenklicken können. Englisch-Kenntnisse sind hier Voraussetzung. Toll ist auch, dass Sie einfach mehrere Bilder auf einmal generieren lassen können. Nach ein, zwei Kaffee sind die dann auch fertig gerendert.

Windows und Nvidia: Dream Textures for Blender

Schneller als mit jedem aktuellen Mac geht der Spaß, wenn Sie eine Nvidia-Grafikkarte mit mindestens 6 GB Video-RAM besitzen. Sie benötigen also einen PC, da sich Apple und Nvidia einmal auseinandergelebt haben. Wie Sie von der Geschwindigkeit der Nvidia-GPUs – auch in Laptops – profitieren können, habe ich Ihnen hier bereits einmal umfassend geschildert: Der Kreativbooster: NVIDIA Studio (das gezeigte Notebook ist inzwischen ausverkauft; Sie müssen nur darauf achten, dass Sie möglichst viel mehr als 6 GB Video-RAM und eine Nvidia-RTX-Grafikkarte verbaut haben, wenn Sie ein ähnliches Gerät für Stable Diffusion oder auch Blender suchen).

Wenn man bei der Installation beobachtet wird, könnte man schon einmal für einen Hacker gehalten werden. 😀

Das Problem – zumindest für mich – war nun, dass ich keine App für Stable Diffusion gefunden habe, die ähnlich einfach wie DiffusionBee für den Mac funktionieren würde und mir den Installationsvorgang abnimmt oder mich zumindest dabei unterstützt. Auch das normale Eingabe-System basiert auf dem Terminal und man muss viele Parameter zur Bildgenerierung immer wieder eingeben.

Installation: Stable Diffusion per Blender-Plug-in

Glücklicherweise bin ich über das Blender-Plug-in Dream-Textures gestolpert. Dieses erlaubt das Erzeugen von nahtlosen Texturen, aber auch von an Fotografie und Concept-Art erinnernden Bildern in Blender. Vor allem aber führt es durch den Installationsvorgang, wenn man einige kleine Hürden kennt. Hier ein Überblick:

Laden Sie zunächst das Plug-in auf Github herunter:

Klicken Sie auf »Code« und dann auf »Download ZIP«

Öffnen Sie Blender. Wichtig: Starten Sie Blender als Admin! Das war der Hauptgrund, warum meine ersten Installationsversuche der KI-Modelle immer wieder abbrachen. In den Blender-Voreinstellungen klicken Sie auf »Add-ons > Install« und wählen dort die heruntergeladene ZIP-Datei aus. Aktivieren Sie das Plug-in, indem Sie die Checkbox anklicken. Das Plug-in führt nun durch die Installation:

Klicken Sie nacheinander auf die Schaltflächen und lassen Sie die Downloads abschließen. Bei Hugging Face benötigen Sie einen Account, um die Stable-Diffusion-Weights-Datei herunterladen zu können. Diese benennen Sie in “model.ckpt” um und kopieren Sie in den Ordner, der Ihnen nach einem Klick auf “Open Target Directory” angezeigt wird. Das war es schon.

Nutzung: Stable Diffusion per Blender-Plug-in

Stellen Sie die Anzeige auf »Image Editor« um.

Oben rechts finden Sie dann die Schaltfläche »Dream Textures«. Bei »Prompt« geben Sie Ihre Beschreibung (Englisch) ein. Unter »Preset« wählen Sie, ob eine Textur, ein Concept Artwork oder ein fotografisches Bild erzeugt werden soll. Klicken Sie auf »OK«.

Aus dem “diffusen Rauschen” wird über die Nvidia-RTX-Karte nun ein “stabiles” 😉 Ergebnis erzeugt.

Die Einstellungen für das erzeugte Bild auf dem nächsten Screenshot. Die Option »Seamless« erzeugt ein nahtlos kachelbares Muster.

Über »Image > Save as« können Sie das Bild speichern.

Meine Experimente

Natürlich habe ich gleich mal die verschiedensten Ideen ausprobiert. Hier eine kleine Auswahl, was Stable Diffusion für mich produziert hat. Die Bilder sind alle 512 × 512 px groß. Für eine weitere Verwendung würde ich diese mit Topaz Gigapixel AI hochskalieren.

Viel Spaß beim Anschauen und vielleicht selbst einmal Ausprobieren!