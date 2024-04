OWC Speicherkarten für Sony Alpha- und FX-Kameras

Das Unternehmen OWC (Other World Computing) präsentiert zwei VPG200-zertifizierte OWC Atlas Pro CFexpress 4.0 Typ A-Speicherkarten mit einer Kapazität von 480 GB und 960 GB. Die Speichermedien richten sich an Foto- und Videoprofis, die mit Sony Alpha- und FX-Kameras arbeiten, vor allem für 8K-Videos, Pro-Zeitlupenaufnahmen oder Pro-RAW-Fotografie mit hoher Auflösung. Die OWC Speicherkarten bieten laut OWC reale Lesegeschwindigkeiten von 1850 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 1700 MB/s und eignen sich für alle Sony Alpha- und FX-Kameras wie die a9III, a1, a7SIII, a7IV, a7rV, FX3, FX6, FR7 und FX30.

Dank der CFexpress 4.0-Technologie können die Atlas Pro Typ A-Karten die Aufnahmezeit im Vergleich zu CFexpress 2.0-Karten um das Zweifache oder mehr reduzieren. Mit dem beiliegenden OWC-Adapter von Typ A auf Typ B lässt sich die beste Leistung dieser Karten mit CFexpress-Lesegeräten vom Typ B erzielen.

Die Atlas Pro CFexpress 4.0 Typ A-Karten werden ab Mai 2024 bei den OWC-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Den Preis in Euro gab der Distributor Transcontinenta nicht bekannt. In den USA kostet die 480-GB-Karte 320 Dollar, die 960-GB-Version 520 Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der OWC-Website.