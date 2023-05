FUJIFILM veröffentlicht „XApp“ für digitale Systemkameras der GFX- und X-Serien

Fujifilm hat die App „FUJIFILM Camera Remote“ überarbeitet und unter dem neuen Namen „XApp“ veröffentlicht. Dabei wurden die Stabilität der Drahtlos­verbindung sowie die Reaktionszeit und die Bedienbarkeit der App verbessert.

Die „XApp“, die für iOS/iPadOS sowie Android erhältlich ist, ermöglicht ferngesteuerte Aufnahmen, wobei das Sucherbild der Kamera in Echtzeit auf dem Mobilgerät angezeigt wird. Belichtungs­parameter wie Blende, Verschlusszeit oder ISO-Empfindlichkeit lassen sich direkt über das Smartphone oder Tablet anpassen. Aufgenommene Bilder können auf das Smartgerät übertragen und dort wiedergegeben werden. Dank neuer Funktionen wie „Timeline“ und „Activity“ sind auch die Aufnahmeinformationen – beispielsweise zu Kameraeinstellungen, zum verwendeten Objektiv und den gespeicherten Ortsdaten – in der App ersichtlich. Die Kameraeinstellungen lassen sich mit der Funktion „Backup/Restore“ in der App speichern und von dort gegebenenfalls wieder zur Kamera übertragen.

Mit der neuen „Timeline“-Funktion können Fotografen ein Fototagebuch erstellen. Dazu werden ausgewählte Kameradaten an das Smartphone oder Tablet gesendet, um dort Bilder und weitere Informationen, etwa Ortsdaten, in chronologischer Reihenfolge Tag für Tag darstellen zu lassen. Gesammelt werden die Daten mithilfe der „Activity“-Funktion, die automatisch eine Vielzahl von Informationen aufzeichnet, um sie später mit den Fotos und Videos zu verbinden zu können.

Datum, Uhrzeit und Ortsdaten werden automatisch vom verbundenen Mobilgerät mit der Kamera synchronisiert, sodass der Zeitstempel der Aufnahme auch bei Zeitzonenwechseln immer korrekt ist. Auf Wunsch lassen sich auch Ortsdaten in den Bildmetadaten speichern. Diese Informationen werden dann auf der Kartenansicht der „Timeline“ dargestellt.

In der Benutzeroberfläche der App sorgen hohe Kontraste und eine größere Schrift für eine bessere Lesbarkeit und mehr Bedienkomfort.

Die Übertragungsfunktion der App ermöglicht den Bildtransfer nicht nur im Wiedergabe-Modus der Kamera, sondern auch bereits beim Fotografieren. Bilder lassen sich dadurch direkt nach der Aufnahme über soziale Medien oder Messaging-Apps teilen.

Darüber hinaus informiert die App den Anwender über neue Firmware-Updates für seine Kamera. Diese können direkt über die App aktualisiert werden.

Die FUJIFILM XApp ist kostenlos für iOS/iPadOS 13, 14, 15 und 16 sowie Android OS 11, 12 und 13 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Fujifilm.