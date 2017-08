Tipp: Belichtungsoptimierung in Camera Raw

Mit den Reglern »Tiefen« und »Lichter« in Camera Raw optimieren Sie die dunklen und hellen Stellen eines Bildes. Warum Sie mit Photoshops Dialog »Tiefen/Lichter« oder auf manuellem Weg sogar deutlich mehr Kontrolle über das Ergebnis haben, erfahren Sie in der aktuellen DOCMA-Ausgabe 78.

Die Belichtungsoptimierung in Camera Raw

01 Be lichtung und Kontrast

Wenn Sie das für die Mitteltöne optimiert fotografierte Ausgangsfoto (a) mit »Belichtung« aufhellen, überstrahlen helle Bereiche (b). Und falls Sie versuchen, den hohen Kontrast durch Reduzieren des Wertes für »Kontrast« zu vermindern, erhalten Sie nur ein flaues, in den Farben reduziertes Bild (c). Beides ist also wenig zielführend.

02 Di e Tiefen- und Lichter-Regler

Mit »Tiefen« beziehungsweise »Lichter« lassen sich bei Bedarf die dunkleren und helleren Bildbereiche getrennt voneinander abstimmen. Im Rahmen des Dynamikumfangs Ihrer Kamera können Sie daher die dunklen Bildbereiche aufhellen (a) und Details in den Lichtern zurückbringen (b), ohne dabei ein wie in Schritt 1 gezeigtes kontrastarmes Bild zu erhalten.

03 Vo r- und Nachteile

In Camera Raw greifen Sie direkt auf die Raw-Daten mit ihrem hohen Dynamikumfang zurück. Das ermöglicht sehr kräftige Helligkeitsänderungen und im Zusammenhang mit dem Regler »Klarheit« HDR-ähnliche Effekte. Der Nachteil von »Tiefen« und »Lichter« (und auch »Klarheit«) in Camera Raw ist, dass Sie keine Kontrolle über den Wirkungsradius dieser Korrekturen haben.

04 Ca mera Raw als Filter

In Photoshop CC können Sie für diese (und weitere) Korrekturen Camera Raw über »Filter > Camera Raw-Filter« (»Strg/Cmd-Shift-A«) auch direkt auf einzelne Ebenen anwenden. Ab Version CS3 lassen sich übrigens JPEG- und TIFF-Dateien aus Adobe Bridge heraus in Camera Raw öffnen, indem Sie die Fotos auswählen und die Tastenkombination »Strg/Cmd-R« drücken.

