Spiegellose Kleinbildkameras: Was kommt da auf uns zu?

Vor wenigen Wochen stellte Nikon sein spiegelloses Z-System vor, nun folgte Canon mit dem EOS-R-System, womit sich die Zahl der Anbieter im spiegellosen Kleinbildbereich verdoppelt hat. Mit weiteren Ankündigungen ist am 25. September auf der photokina zu rechnen. Was bedeutet das für den Kameramarkt und wie sieht die Zukunft der Spiegelreflexsysteme aus?

In den nunmehr zehn Jahren spiegelloser Kamerasysteme wurde immer wieder prophezeit, dass die etablierten Spiegelreflexsysteme bald durch die spiegellose Konkurrenz verdrängt würden. Dessen ungeachtet behaupteten Canon und Nikon lange ihre Marktführerschaft – und zwar mit Spiegelreflexkameras. Canons spiegelloses EOS-M-System mit APS-C-Sensoren und Nikons 1-Zoll-System waren bewusst so konzipiert, dass sie die Dominanz der DSLRs nicht gefährdeten. Die Einführung der neuen spiegellosen Kleinbildsysteme macht aber offensichtlich, dass auch Canon und Nikon die Zukunft in der spiegellosen Kameratechnologie sehen.

Natürlich hat keiner der beiden Hersteller sein Spiegelreflexsystem abgekündigt und Nikon hat gerade erst die Einsteiger-DSLR D3500 angekündigt. Die Wachablösung steht dennoch kurz bevor. Vermutlich wird noch eine weitere, bereits in der Entwicklung befindliche Generation der Profimodelle mit einstelliger Modellnummer auf den Markt kommen, aber wenn diese in die Jahre gekommen ist, wird vermutlich kaum noch jemand nach DSLRs fragen. Die Forschung und Entwicklung konzentriert sich auf die spiegellose Systeme; neue Objektive werden vor allem für diese entwickelt werden und wenn noch eine modernisierte DSLR auf den Markt kommt, dann als Abfallprodukt der Spiegellosen, da sich Komponenten wie Sensoren oder Prozessoren gleichermaßen in Kameras mit wie ohne Spiegel nutzen lassen.

Neben Sony und Leica bieten nun auch Canon und Nikon spiegellose Kleinbildkameras an, aber es wird kaum bei nur vier Herstellern bleiben. Gerüchteweise heißt es, dass Panasonic auf der photokina eine Kleinbildkamera ankündigen wird, und dass die Panasonic-Pressekonferenz am 25. September unmittelbar auf die Leica-Pressekonferenz im selben Saal folgt, mag Zufall sein oder auch nicht.

Was ist mit den übrigen Kameraherstellern? Fuji ist mit seinem X- (APS-C) und GFX-System (Mittelformat) breit aufgestellt; ein Kleinbildsystem zwischen diesen beiden Formaten ergäbe wenig Sinn. Olympus könnte es Panasonic nachtun und auf Kleinbild als zweites Standbein setzen, aber falls es solche Pläne gibt, halten sie sie sehr gut geheim. Damit bliebe noch Ricoh, die unter der Marke Pentax APS-C-, Kleinbild- und Mittelformat-DSLRs im Portfolio haben, aber mit ihren Versuchen im spiegellosen Bereich bislang weniger erfolgreich waren. Sigma hat bereits spiegellose Modelle mit Foveon-Sensoren im APS-C- und APS-H-Format im Programm; zu darüber hinausgehenden Plänen ist nichts bekannt. So oder so wird die photokina wohl Klarheit schaffen. In jedem Fall dürften 2019 mehr Hersteller spiegelloser Kleinbildsysteme unterwegs sein, als dieses Marktsegment ernähren kann; es wird also zu einer Konsolidierung kommen müssen, die nicht jeder Kamerahersteller überleben wird.

Canons und Nikons neue Systeme scheinen vor allem darauf abgestellt zu sein, die eigenen Kunden in die spiegellose Zukunft mitzunehmen – und nicht so sehr, Sony Kunden abzujagen. Eher geht es darum, die Abwanderungsbewegung in Richtung Sony zu stoppen, die Nikon bereits den zweiten Platz bei den Verkaufszahlen gekostet hat. Nikons zunächst angekündigte Objektive für das Z-System fallen gegenüber den von Canon vorgestellten Objektiven deutlich ab, aber entscheidend wird erst einmal sein, wie gut die Kunden beider Hersteller ihre vorhandenen Objektive mit einem Adapter nutzen können. Für den Aufbau eines breiten Spektrums nativer Objektive für die spiegellosen Kameras haben beide noch ein wenig Zeit.

Beide Hersteller müssen allerdings noch die Frage beantworten, wie sie mit ihren spiegellosen Kleinbildsystemen Geld verdienen wollen. Von den Profimodellen werden genrell nur geringe Stückzahlen abgesetzt; die Umsatz und Gewinnbringer sind die Einsteiger- und Mittelklassemodelle, also Kameras mit APS-C-Sensor. Canon hat zwar schon seit sechs Jahren das spiegellose EOS-M-System im Programm, nur ist es eben ein separates System mit einem anderen, kleineren Objektivanschluss. Die Objektive für EOS R und M lassen sich nicht austauschen und selbst eine Adaptierung scheint in der einen wie der anderen Richtung unmöglich zu sein – die Auflagemaße von 20 beziehungsweise 18 mm verhindern das. Canon könnte preisgünstige EOS-R-Modelle mit kleinerem Sensor herausbringen, aber das wäre wohl das Ende des etablierten und recht erfolgreichen EOS-M-Systems. Auch Nikon könnte APS-C-Kameras mit dem dafür allerdings recht großen Z-Bajonett entwickeln und sein spiegelloses System ebenso breit aufstellen wie bisher das DSLR-System.

Die gewohnte Rangordnung ist jedenfalls im Fluss. Nachdem Sony bereits Nikon vom zweiten Platz verdrängt hat, werden die Karten durch den Wechsel von Spiegelreflex- zu spiegellosen Systemen völlig neu gemischt, und wer in ein paar Jahren den Markt dominieren wird, lässt sich noch kaum vorhersagen.