Photoshop-Update: M1-Version erschienen und Super-Auflösung in Camera Raw

Photoshop hat auf den neuen Macs mit M1-Chip die Beta-Phase (fast) verlassen und Camera Raw bietet eine neue Funktion für die Bildvergrößerung, die auf Maschinellem Lernen basiert.

Eine neue Funktion in Camera Raw erlaubt das Vergrößern von Bildern ohne Schärfeverlust. Stockfoto: alphaspirit – stock.adobe.com

Photoshop auf M1-Macs

Schneller!

Auf Macs mit Apple Silicon (also die mit dem neuen ARM-basierten M1-Prozessor von Apple) konnte man die nativ auf diesen Rechnern laufende Photoshop-Version bislang nur als Beta-Version installieren. Die Codeanpassungen hat Adobe nun abgeschlossen und Photoshop steht ab sofort als native App zur Verfügung.

Erste Tests versprühen angesichts der Performance eine ordentliche Prise Euphorie und bestätigen einen spürbaren Geschwindigkeitszuwachs. Kein Wunder irgendwie, denn in Mac-Benchmarks werden die ersten vier Plätze in der Single-Core-Performance durch Macs mit M1-Prozessor belegt. Und von der Single-Core-Performance profitiert Photoshop derzeit noch am meisten. Aber auch gegenüber der Betaversion soll es noch einmal einen spürbaren Leistungsgewinn geben.

Fehlende Funktionen und bekannte Probleme

Der Photoshop-M1-Version fehlen noch einige Funktionen und es gibt noch einige bekannte Probleme (hier ein Überblick in englischer Sprache). Meiner Meinung nach dürften diese für die Mehrzahl der Nutzer aber nicht ausschlaggebend oder gar lebenswichtig sein.

Die wichtigsten fehlenden oder nicht richtig funktionierenden Funktionen:

die Videobearbeitung ist noch nicht möglich,

»Verwacklung reduzieren«,

Synchonisation on Presets,

Quick-Share zum Weiterleiten von Bildern,

das Erzeugen einer Bibliothek aus einem Dokument,

3D-Funktionen (die machen auch sonst schon genug Probleme) 😉

Adobe verspricht, diese Probleme zu beheben. Aber wie gesagt, ein wirklicher Beinbruch sind sie vorerst nicht, denke ich. Wer diese Funktionen unbedingt benötigt, kann/muss Photoshop im Rosetta-Modus starten. Dazu führt man im Finder einen Rechtsklick auf die Photoshop-App aus, wählt »Informationen« und aktiviert im Info-Panel »Mit Rosetta öffnen«.

“Super Auflösung” in Camera Raw 13.2

Sehr interessant für Nutzer aller Photoshop-2021-Versionen für PC und Mac ist eine neue Funktion in der neuen Camera Raw-Version: die Super-Auflösung. Damit können Sie die Bildabmessungen verdoppeln, also die Bildauflösung vervierfachen – wobei die Details optimiert werden. Das Verfahren ist dabei das Beste, das derzeit für Vergrößerungen in Photoshop zur Verfügung steht. Es basiert auf maschinellem Lernen – mit weiteren Verbesserungen kann also gerechnet werden. Mehr Infos dazu im Adobe-Blog. In absehbarer Zukunft wird die Funktion auch in Lightroom Classic zur Verfügung stehen.

Zum Aufrufen der Funktion klicken Sie in Camera Raw mit der rechten Maustaste in das Bild und wählen »Verbessern« und dann im sich öffnenden Dialog »Super Auflösung«. Durch Klicken im Vorschaufenster vergleichen Sie Vorher und Nachher.

Ein erstes Fazit

Das Ausgangsbild (hier verkleinert dargestellt) wurde auf die doppelte Kantenlänge vergrößert. Links das Ergebnis von »Bikubisch«, in der Mitte von Camera Raws »Super-Auflösung« und rechts das von Topaz Gigapixel AI (automatische Einstellungen). Foto: Olaf Giermann

Verglichen mit der Interpolationsmethode »Bikubisch« ist »Super-Auflösung« im wahrsten Sinne des Wortes ein Augenöffner. Die Details behalten scharfe Kanten und werden durch die Vergrößerung nicht „matschig“. Ich habe das Ergebnis auch mit dem des aktuellen Platzhirschen Topaz Gigapixel (Standard; Automatische Einstellung) verglichen und finde die Adobe-Variante in dreierlei Hinsicht vorteilhafter:

sie braucht nur ein paar Sekunden – während Gigapixel mindestens eine halbe Minute und eher länger werkelt, man muss Camera Raw nicht verlassen, um die Vergrößerung durchzuführen, das Ergebnis ist freier von Störungen und Schärfungsartefakten. Besondern deutlich sehen Sie das an der Schrift. Hier müsste man in Gigapixel also erst noch manuell Hand an das Optimieren der Schärfungsparameter legen, um ein besseres Ergebnis zu erhalten. Beim Lüftungsgitter bewahrt Gigapixel – von den Schärfungsartefakten mal abgesehen – die Breite der Lochabstände besser.

Alles in allem sehr vielversprechend. Ich werde mir das alles mal noch näher anschauen und halte Sie auf dem Laufenden.

Ein schönes Wochenende wünscht Olaf Giermann!