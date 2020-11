Photoshop 2021 – GPU Probleme?!

Send an email

Photoshop 2021 ist meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Update (mehr dazu: Photoshop 2021: Die beste Neuerung | Blog | DOCMA Magazin und natürlich auch ausführlich im nächsten DOCMA-Magazin – in Ausgabe 96).

Ganz reibungslos war das nicht. Manche Änderungen, wie etwa beim Linienzeichner-Werkzeug beeinträchtigen offensichtlich den Workflow mancher Anwender stärker als ich (und auch Adobe) es sich hätten vorstellen können (mehr dazu: Das neue Linienzeichner-Werkzeug in Photoshop 2021 | Blog | DOCMA Magazin).

Bei Problemen wird man schon mal zum Ork … 😉 Used Stock-photo: olly – Adobe Stock

Probleme mit der GPU-Unterstützung in Photoshop 2021

Ziemlich viele Anwender – vor allem auf der Windows-10-Plattform – klagen über Abstürze, schlechte Performance und nicht mehr vorhandene GPU-Unterstützung.

Ich vermute, dass die Ursache im veränderten Unterbau von Photoshop ist. Denn anderes als früher setzt Adobe inzwischen vermehrt auf die GPU-Unterstützung – nicht nur für manche Filter, wie zum Beispiel auch bei einigen der neuen KI-Filter, sondern auch für das sogenannte Compositing. Damit ist gemeint, wie Photoshop aus all den Ebenen eines Dokument eine Anzeige für den Bildschirm generiert. Der neue „CompCore“ von Photoshop soll diesen Prozess vor allem bei sehr vielen Ebenen deutlich beschleunigen. Jedenfalls, wenn er denn unterstützt wird. Dafür haben sich die Anforderungen an die Grafikkarte leicht erhöht. Es kann also sein, dass Sie eine aktuellere und leistungsfähigere Grafikkarte benötigen. Mitunter reicht aber schon ein Update des Grafiktreibers.

Deaktivieren Sie die testweise das Nutzen der GPU in den Photoshop-Voreinstellungen, um festzustellen, ob die tatsächlich GPU die Ursache Ihrer Probleme ist.

Eine Übersicht, wie Sie bei Problemen mit der GPU vorgehen können, finden Sie hier:

Fehlerbehebung für den Grafikprozessor und den Grafiktreiber von Photoshop (GPU)

Mein ganz persönliches Problem mit der GPU-Unterstützung in Camera Raw

Nun hatte ich als macOS-Anwender und mit einem aktuellen Macbook Pro in Photoshop 2021 tatsächlich überhaupt keine Probleme feststellen müssen. Alles lief von Anfang an besser als je zuvor: Über Performance und Stabilität konnte ich mich nicht beklagen. Bis auf eine Ausnahme: Die neue Camera Raw-Version unterstützte meine GPU nicht mehr! Camera Raw wird dadurch fast unbenutzbar langsam (was man vor allem beim Verwenden von »Upright mit Hilfslinien« oder beim Bildbeschnitt merkt, aber auch jedes Regler-Verschieben bewirkt eben keinen sofortigen Echtzeiteffekt mehr.

Zum Haare raufen (wenn ich denn noch welche hätte; lach)!

Ich hatte die ganze oben genannte Liste abgeklappert und nichts hatte geholfen. Ich hatte das Problem als Bug bei Adobe gemeldet – ohne Problemlösung und andere Anwender derselben Hardware konnten mein Problem auch nicht nachstellen. Das war umso merkwürdiger, als dass Lightroom, Lightroom Classic, InDesign und Adobe Illustrator allesamt problemlos meine GPU unterstützten.

Die Lösung fand ich dann letztlich auf den Adobe-Hilfe-Seiten. Aber natürlich nicht über die Suche auf der Adobe-Seite!

Tipp: Nutzen Sie Google, um auf den Adobe-Hilfeseiten irgendetwas gezielt zu finden.

Und zwar auf dieser Seite, wo die potenziellen Probleme mit der GPU noch einmal separat für Camera Raw aufgelistet sind:

Häufig gestellte Fragen und Fehlerbehebung für Adobe Camera Raw-Grafikprozessor (GPU)

Natürlich wurde mein konkretes Problem erst als allerletztes aufgeführt. Es lohnt sich also, bei FAQ-Listen dran zu bleiben und das alles durchzuackern.

Denn tatsächlich hatte sich in den Support-Settings von Camera Raw die Datei „TempDisableGPU“ eingeschlichen. Dateien wie diese werden – wie ich jetzt weiß – normalerweise beim Initialisieren der GPU-Unterstützung geschrieben und beim Beenden von Camera Raw wieder gelöscht. Und hier muss es wohl auf meinem Rechner zu einem zweifachen Problem gekommen sein: Beim Initialisieren wurde nicht die richtige GPU erkannt und dann muss auch noch alles abgeschmiert sein, so dass die entsprechende Datei auch noch erhalten blieb und fortan das Nutzen der GPU durch Camera Raw blockierte.

Sündenbock gefunden! Ich musste nur diese Datei löschen.

(Da ich meinen Mac außer bei System-Updates so gut wie nie herunterfahre oder neu starte, wird das sicherlich durch die Crashes verursacht worden sein, die im Sleep-Modus gern mal bei den aktuellen Macbook Pros auftraten (Daumen drücken, hatte ich jetzt länger nicht.)

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe die Datei gelöscht und das Problem war gebannt.

Wenn es doch immer so … ähm … „einfach“ wäre. 😉

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit problemloser Bildbearbeitung!