Die DOCMA-Award-Jury hat im Sommer 2017 über die diesjährigen Preisträger entschieden. Die Gewinner freuen sich. Alle anderen finden die Bilder und ihre Bewertung teils gut, teils schlecht. So ist es in jedem Jahr, und damit können wir leben. Wie immer gab es auch Kritik an der DOCMA-Award-Jury, wenn auch nur in zwei Zusendungen. Doc Baumann stellt die Positionen vor.

Um es gleich vorwegzuschicken: Ich teile keine der im Folgenden vertretenen Meinungen. Weder die von Thomas Wilsdorf, der die auf Platz 2 der Meister platzierte Montage von Christine Gerhardt zerreißt, noch die aus deren Antwort. Und schon gar nicht den Text von M.H.. Die ersten beiden wollten wir eigentlich im Heft bei den Leserbriefen veröffentlichen, was aber wegen ihrer Länge schwierig würde. Den dritten dagegen wollten wir ignorieren. Aber wo ich hier schon was zum Thema Kritik an der DOCMA-Award-Jury schreibe, möchte ich ihn Ihnen nicht vorenthalten.

Eines noch vorab: Bei Leserbriefen in DOCMA machen wir uns die Mühe, Kleinschreibung der geltenden Grammatik anzupassen und Rechtschreibung zu korrigieren. Aber wenn es jemandem zu mühsam ist, gelegentlich die Umschalttaste zu drücken, sehe ich nicht ein, warum ich mir hier die Mühe machen sollte, das wieder glattzubügeln. Für Rechtschreibung etc. gilt bei den folgenden zitierten Texten dasselbe.

Thomas Wilsdorf: Kritik an der DOCMA-Award-Jury : Jetzt ist das auf einmal Kunst?

Ich hab mich ja schon daran gewöhnt, das ich so manche entscheidungen von awards nicht nachvollziehen kann, aber jetzt is es schon recht weit mit meinem nichtnachvollziehenkönnen…

in der kategorie „meister“ wurde ein diletantisches konstrukt von compo(si)ting auf den 2te platz gewählt, das nicht euer ernst sein kann …

ich weiss, „ja es muss ja diletantisch sein … fake news … ist vom künstler so gewollt … bla bla“

so ein scheiss, … von simpsons (anfang 90er), von einem melvins cover (houdini, anfang 90er) geklaute ideen mit dem ach so politisch aufgeladenen „fake news“ zu betiteln, plus natürlich das allseitsgeliebte Atomböse-thema und on top: denkbar schlechtes freistellen, nicht passenwollende lichtsituation und miese komposition wie von einer kindergartenkollage, als 2ten platz und dann noch „meisterlich“ einzustufen ist das billigste, blödeste was man mit einem preis versehen kann … sogar der horizont ist in der mitte … really?!

ein mediengestelter im ersten lehrjahr würde eine 5- für so nen mist bekommen, wenn ihm nicht das mit dem „fake news“ noch kurz vor abgabe eingefallen wäre, wärs ne glatte 6.

wenn sowas in der bild oder sonst in einem schmierenblättchen veröffentlicht worden wäre, dann hätte ich mal den „DOC“ hören wollen… gabs nicht mal so n wahlplakat von den grünen? oder ein titanic cover …?

jetzt is es auf einmal kunst? weil ein dummes TRUMPeltier ohne unterlass „fake news“ sagt, auch noch politische kunst???

ich sollte eigentlich sprachlos sein bei soviel billigem sammelsurium aber irgendwie regt mich sowas auf, kann mir nicht helfen…

billig von der idee, der umsetzung und auch billig, dass es auch noch von den juroren aufgegriffen wird … schrecklich wie man sich auf das niedrigste niveau verständigen kann.

beschämend für alle anderen teilnehmer, wirklich… und ich war nicht dabei, nur ums klarzustellen… ich schäme mich gerade fremd. bin nicht sauer weil ich keinen preis bekommen hab.

keiner von den juroren würde sich das bild ins büro oder wohnzimmer hängen, jede wette… aber egal, weiterso

aber danke fürs lesen…

ein wahnsinn. #kopfschüttel

Worauf ich ihm antwortete:

Hallo Thomas,

das Ganze lässt sich leicht auf den Punkt bringen mit Deinem Satzteil „nicht euer ernst“. Die schlichte Frage ist: Wer ist „euer“? Die Jury bestand diesmal aus 15 Personen, und niemand zählt in der letzten Entscheidungsrunde, in der die Punkte für die ersten Plätze vergeben werden, nach, wer wie viele (von zehn zur Verfügung stehenden) auf welche Bilder verteilt hat.

Ich erinnere mich, dass seitens der Redaktion in der Diskussion etwa darauf hingewiesen wurde, dass die Perspektive des Hauses völlig daneben ist, die Fluchtlinien enden weit unter dem Horizont (was Du nicht erwähnt hast), oder dass die Idee mit dem dreibeinigen Strampelanzug bereits (in den 60ern?) von Chas Addams in einer Karikatur verwendet wurde.

Wenn dann die Jury dieses Bild trotzdem auf Platz 2 wählt, darf man dazu zwar seine kritische Meinung äußern – aber wie bei allen demokratischen Prozessen ist es zu akzeptieren. Zumal sich Deine Frage „Jetzt is es auf einmal Kunst?“ gar nicht stellt, da das niemand behauptet hat. Damit wäre auch die Argumentation „vom Künstler so gewollt“ unter diesem Aspekt bedeutungslos; ob die Bildmängel unter dem Titel „Fake News“ dennoch beabsichtigt sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen.

Hinzu kommt, dass die Einstufung „meisterlich“ nicht von uns kommt, sondern dass sich jede/r Teilnehmer/in selbst zuordnet (und damit auch in der entsprechenden Kategorie vergleichen lassen muss).

Als persönliche Anmerkung: Ich hatte – wie wahrscheinlich jeder – meine eigenen Favoriten in den drei Teilnahmekategorien, denen ich Gewinnerchancen zugerechnet hatte – und bei der Abstimmung war ich der Einzige, der dafür die Hand hochgehoben hat. Bedeutet das, dass ich als Einziger den Durchblick habe und alle anderen 14 keine Ahnung haben? Oder ist es eher Ausdruck davon, dass nun mal jede/r seine eigenen Kriterien, Vorlieben und Abneigungen hat, die man zwar bis zu einem gewissen Punkt sachlich diskutieren kann, danach kann aber nur noch abgestimmt werden? Und das Ergebnis dann, wenn auch vielleicht zähneknirschend, akzeptiert werden muss. Denn was wäre die Alternative?

Viele Grüße

Doc Baumann

Christine Gerhardt: Wenn es der Jury gefällt, super! Wenn nicht, auch gut!

Da es unfair gewesen wäre, die Kritik an der DOCMA-Award-Jury zu veröffentlichen, ohne der Gewinnerin die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren, leitete ich ihr den Text weiter und bat sie um eine Stellungnahme.

Außerdem wies ich sie darauf hin, dass die Kritik zum Teil durchaus berechtigt ist und dass bereits in der Jury diskutiert worden war, dass die Perspektive des Hauses nicht passt, der Fluchtpunkt liegt weit unter dem Horizont; der Rauch des Schornsteins eher wie Zigarettenrauch aus einem Lebkuchenhäuschen aussieht; das Atomkraftwerk sich nicht im Wasser spiegelt; die Idee mit dem dreibeinigen Strampelanzug bereits in den 50er (oder 60er?) Jahren bei dem US-Cartoonisten Chas Addams auftaucht. Oder sollte das alles – Bildtitel: Fake News! – Absicht gewesen sein?

Christine Gerhardt entgegnete darauf:

Zu den Kritikpunkten: Ich mache seit sehr langer Zeit bei Fotowettbewerben erfolgreich mit. Meine Intention war noch nie ein „korrektes“ Bild hinzubekommen! Ich mache das schon immer, weil ich einfach Spaß an der Sache habe. Bei einer Themenstellung habe ich die Idee und versuche diese umzusetzen. Aber nicht so wie es „sein sollte“, sondern so wie es mir gefällt, so wie es meiner Meinung nach am besten kommt! Da ich ja bei einem Wettbewerb keinen Auftraggeber habe, habe ich ja auch die Freiheit dazu. (Was ich ja ansonsten in meinem alten Beruf nicht hatte!) Wenn es der Jury gefällt, super! Wenn nicht, auch gut! Ich halte mich an die Regeln des jeweiligen Wettbewerbes, nicht mehr nicht weniger! (Stand was in der Ausschreibung vom korrekten Fluchtpunkt? Habe ich wohl übersehen, sorry!!) Ein korrekter Fluchtpunkt ist mir genausowenig wichtig wie der „passende“ Rauch. Von diesem Bild hatte ich an die fünf Versionen, diese hat mir am besten gefallen. Ich muss einen „stimmigen“ Eindruck vom ganzen Bild haben, den hatte ich. Chas Addams kenne ich wirklich nicht (ich bin 68 geboren!), ich kenne einen dreiäugigen Fisch aus einer Zeichentrickserie, deswegen habe ich den NICHT gemacht! (Obwohl ich gerne hätte!)

Ich finde, eigentlich sollte sich die Jury dazu äußern? Die haben ja dieses Bild ausgewählt, nicht ich.

Nun, als jemand, der seit vielen Jahren in jeder DOCMA die „Bildkritik“ schreibt, kann und will ich diese Sätze natürlich nicht unkommentiert lassen. Christine Gerhardt ist nicht zum ersten Mal unter den Preisträgern und hat schon sehr gute Montagen eingereicht.

Normalerweise bleibt das vertraulich, aber ich mache für mich selbst mal eine Ausnahme: Ich habe diesem Bild bei der Abstimmung zwei meiner zehn zu vergebenden Punkte zukommen lassen: Einen für die inhaltliche Aussage (obwohl ich den Cartoon von Addams kannte; aber die Verwendung derselben Idee kann auch Zufall sein), einen weiteren für die Möglichkeit, dass die oben genannten Montagemängel – mit Bezug auf den Bildtitel „Fake News“ – beabsichtigt gewesen sein sollten. Hätte ich gewusst (woher hätte die Jury es zu diesem Zeitpunkt auch wissen sollen? Wir wissen ja nicht mal, von wem die Bilder stammen), dass die Einsenderin (auch das mit dem „–in“ wussten wir nicht) der Meinung ist, sie wolle gar kein „korrektes Bild“ hinbekommen und sich bei der falschen Perspektive darauf beruft, in der Ausschreibung hätte nichts von „korrektem Fluchtpunkt“ gestanden, dann hätte ich diesen Punkt nicht vergeben – und aus lauter Verärgerung über diese Argumentation den anderen auch nicht.

M.H.: Keine Kritik an der DOCMA-Award-Jury, sondern gezielt an Doc Baumann, der tatsächlich schon wieder meine Arbeiten aussortiert hat

Wer ist M.H.? Das ist wirklich ein Problem. Ich weiß es natürlich. Aber wenn ich seinen Namen ausschreibe, wird er mir wieder vorwerfen, dass ich so die „Meute auf ihn hetzen“ wolle – wenn ich den Namen ganz weglasse, wird er deswegen beleidigt sein. Also wähle ich diesen Zwischenweg, der aber sicherlich auch wieder falsch ist. (Michael Hußmann ist es jedenfalls nicht!)

Die Leidensgeschichte von M.H. und DOCMA ist lang. Er hatte mehrfach am Award teilgenommen und auch mehrfach – verdient – gewonnen. Als er zwischendurch mal nicht gewonnen hat, kam von ihm heftige Kritik an uns mit etlichen falschen Unterstellungen, die wir dennoch in DOCMA abgedruckt haben. Danach nahm er – trotz allem, was er an Bösem von der Jury und insbesondere mir erwartete – wieder teil. Und wurde wieder als Sieger gekürt.

Was entweder bedeutet, dass die Unterstellungen doch nicht angemessen waren – oder dass er uns/mich (so wohl seine Sicht) mit seiner vernichtenden Kritik so eingeschüchtert hatte, dass wir es nicht noch einmal wagten, ihm nicht den ihm zustehenden ersten Platz zu geben.

Das Missverständnis ist ja nachvollziehbar: Da man DOCMA abonnieren kann, lässt sich leicht verallgemeinern, dass man als Award-Gewinner bei allen künftigen Wettbewerben das selbstverständliche Recht erwirbt, wieder zu gewinnen. Tut man das nicht, gibt es nur eine Erklärung: Doc Baumann hat aus lauter Bosheit die meisterhaften Bilder vorher heimlich aussortiert, so dass die Jury sie nie zu sehen bekommen hat. Denn hätte sie, wäre der erste Platz nachgerade unvermeidlich gewesen.

Nun, damals war M.H. jedenfalls einer der Hauptgewinner, so dass zumindest hier kein Anlass für Ärger bestehen konnte. Allerdings schaffte er das trotzdem: In jenem Jahr luden wir alle neun Gewinner der ersten drei Plätze von Meistern, Gesellen und Lehrlingen ein, sich – in Zingst – zu treffen und auszutauschen. Auch M.H. gehörte zu den Gästen. Sein Verständnis von Austausch bestand daran, allen anderen klarzumachen, wie phantastisch er und seine Werke seien und dass das, was sie dagegen abgeliefert hatten, ziemlicher Schrott sei. Was der Rest der Anwesenden – irgendwie nachvollziehbar – nicht so erfreulich fand.

Das war allerdings noch nicht alles. M.H. hatte von einem unserer treuesten Hauptsponsoren einen wertvollen Sachpreis erhalten. Den wollte er dann aber doch nicht haben und fragte nach, ob er ihn nicht in Bargeld umtauschen könne. Was nun wiederum unser Sponsor so unerfreulich fand, dass wir ihn von diesem Moment an (nachdem er zuvor fürs nächste Jahr noch seine Beteiligung bestätigt hatte) als Unterstützer des Awards unwiderruflich verloren haben.

Kommen wir nun also zu dem, was M.H. angeblich widerfahren ist:

Tag Herr Künne,

ich hatte übrigens bereits direkt nach meiner Einsendung die Eingebung, dass jemand gesagt hat „…von dem lass ich mir nicht nochmal einen Sponsor vergraulen“.

Da ich mich in der Regel auf meine Eingebungen verlassen kann, ging ich deshalb schon Anfang Mai davon aus, dass die Jury meine Arbeiten nie zu Gesicht bekommen wird.

Ich wartete aber noch zwei Monate, also bis die Benachrichtigung der Gewinner in der Regel über die Bühne gegangen ist, bis ich Ihnen die Mail vom 12.07. (siehe unten) schrieb.

Grüße.

12.07.17: … hat der meine Arbeiten tatsächlich wieder aussortiert – wie armselig.

Dachte, nach meiner letzten Mail wäre ihm das zu peinlich.

Aber nee, dem ist garnix zu peinlich….bzw. armselig.

Grüße.

P.S. Sie waren natürlich nicht gemeint, Herr Künne.

Da wir in der Jury – und damit auch ich – gar nicht wissen, wer die Einsender sind, musste ich nach diesem Vorwurf erst einmal nachschauen, welche Bilder denn überhaupt von M.H. eingereicht worden waren. Als ich sie sah, erinnerte ich mich durchaus daran, dass sie ausgelegt gewesen waren – eines davon fand ich gar nicht schlecht.Trotzdem hat es nicht für die letzte Runde gereicht. Auch der Rest der DOCMA-Redaktion erinnert sich daran. Und so wird es auch bei den übrigen Jury-Mitgliedern sein. Ich könnte denen jetzt also die Bilder zumailen und sie bitten, für den Fall, dass auch sie sich erinnern, sie gesehen zu haben, mir eine eidesstattliche Erklärung darüber zukommen zu lassen. Aber ehrlich gesagt habe ich Besseres zu tun.

Selbstverständlich ist nie, weder von mir noch von sonst jemandem, jemals ein Bild von M.H. aussortiert und der Jury vorenthalten worden. Obwohl es dafür einen ganz klaren Grund gegeben hätte:

Als M.H. nach seinem unsäglichen Auftritt im Kreis der Gewinner im folgenden Jahr abermals nicht mit einem Preis bedacht worden war, konnte das aus seiner Sicht nur bedeuten, dass ich – schon wieder – seine Meisterwerke der Jury unterschlagen hatte. Was er uns umgehend wortreich mitteilte.

Nach diesen erneuten Unterstellungen schrieb ich ihm:

„Entweder Sie sichern mir schriftlich zu, an künftigen DOCMA Awards nicht mehr teilzunehmen, auch nicht unter Decknamen oder über Strohmänner, oder ich sorge dafür, dass in den nächsten Teilnahmebedingungen steht, dass die Teilnahme für jedermann frei ist mit Ausnahme von M.H.

Ich könnte es höflicher ausdrücken, tue es aber nicht: Ich habe die Schnauze voll davon, eine Menge – unbezahlte – Arbeit in diesen Award zu investieren (von der meiner Kolleg/innen ganz abgesehen, die inzwischen deutlich mehr machen als ich), und dann mit Ihren eitlen Anwürfen bombardiert zu werden. Stellen Sie sich vor, Hunderte von Nichtgewinnern würden vergleichbar reagieren – natürlich eine falsche Voraussetzung, da ja mit Ihnen niemand vergleichbar ist, sorry. Ich habe mehrfach betont, dass unsere Jurierung absolut anonymisiert abläuft. Wenn Sie das nicht glauben wollen, ist die Vertrauensbasis zwischen uns endgültig zerstört und ich wünsche keine weitere Teilnahme Ihrerseits.“

Warum nimmt jemand immer wieder an einem Wettbewerb teil, dessen Organisatoren – oder wenigstens einem davon – er in schöner Regelmäßigkeit unterstellt, er würde seine Einsendungen vorab aussortieren? Jedenfalls immer dann, wenn er nicht zu den Gewinnern gehört hat? Offenbar besteht für ihn nicht mal die theoretische Möglichkeit, die Jury könnte andere Bilder besser finden als seine. Mal ehrlich: Müssen wir damit unsere Zeit verschwenden?

Wie erfreulich, dass die rund tausend anderen Einsender/innen, die ebenfalls nicht zu den Gewinnern gehören, uns mit solchen Unterstellungen verschonen. Aber die sind natürlich auch nicht so begabt wie M.H.

In einer weiteren Mail, zu lang, um sie hier wiederzugeben, hatte er kürzlich noch die Vermutung geäußert: „ … als wenn hier ein perfider Plan verfolgt wurde“. Das gibt einem dann aber doch zu denken. Da ich es nicht war, würde ich mal ganz realistisch vermuten, dass entweder Illuminaten, Freimaurer oder Außerirdische dahinterstecken. Wahrscheinlicher aber alle drei.