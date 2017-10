Ausstellung zum DOCMA Award 2017 eröffnet

Fast zwei Jahre Vorbereitungszeit für den DOCMA Award 2017 – für Organisatoren und Teilnehmer/innen, Sponsoren und Museum. Am 27. September wurde die Ausstellung im Frankfurter Museum für Kommunikation schließlich eröffnet. Ein Bericht zur Vernissage.

Machen wir’s mal wie bei der Bundestagswahl. Noch bevor die erste Frage zur DOCMA Award Ausstellung beantwortet wird, räuspern wir uns vernehmlich und sagen: „Wir werden gern gleich ausführlich darauf zu sprechen kommen – aber erlauben Sie uns zunächst, uns bei den vielen Helfern überall im Lande zu bedanken: In erster Linie bei den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ohne deren Arbeit an mehr als 1000 eingereichten Werken diese Wände leer geblieben wären; bei allen, die mit der Organisation und Präsentation des Wettbewerbs befasst waren, und schließlich auch bei den Sponsoren, die mit ihren wertvollen Sachprämien – und zum ersten Male auch einem hohen Barpreis – die Beteiligung am DOCMA Award zusätzlich reizvoll gemacht haben.“

Das mit den Sponsoren sagen allerdings nur wir. Oder erinnern Sie sich, dass Parteienvertreter in TV-Runden verkünden, sie hätten ihre bunten Wahlplakate nur deswegen drucken lassen können, weil große Konzerne die Kosten dafür übernommen haben, damit die Partei ihre Interessen bei künftigen Gesetzgebungsmaßnahmen angemessen berücksichtigt?

DOCMA Award Verleihung in Frankfurt

Seit vielen Jahren finden die Ausstellungen zum DOCMA Award im Frankfurter Museum für Kommunikation statt. Und so spricht auch Museumsdirektor Dr. Helmut Gold traditionell die einführenden Worte. Doch zuvor herrschte erst einmal großes Bangen: Noch 15 Minuten vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn war nicht ein einziger Besucher erschienen. Hatte es mit dem Versenden der Einladungen nicht geklappt? Wollten die Gäste, ein paar Tage nach einer anderen Eröffnung, nicht schon wieder ins Museum kommen? Obwohl es doch nach den Reden gratis Getränke und Knabberzeug gab?

Doch dann, kurz nach 18:45 Uhr, rief der freundliche Herr vom Empfangstresen: „Soll ich die Türen jetzt aufmachen?“ Ach so! Und dann füllte sich der Raum in wenigen Minuten; etliche blieben sogar außerhalb auf der Empore stehen, weil keine Sitzplätze mehr frei waren.

Also, Einführungsansprache von Dr. Gold, kurze Musikeinlage eines Gitarren-Duos, danach Doc Baumann mit seinem einleitenden Referat zum DOCMA Award 2017, in dem er dem Publikum unter anderen erläuterte, was dieser Wettbewerb ist und wie er sich entwickelt hat, welche Teilnehmerkategorien es gibt, wie die Jury arbeitet und so weiter.

Seine Rede begann allerdings mit einer geheimnisvollen Frage: „Stellen Sie sich vor, Sie sind nachts ganz allein in einem Museum, umgeben von hunderten Gemälden. Keine murmelnden Besucher, keine kichernden Schulklassen. Bleiben Sie still stehen und lauschen Sie. Was hören Sie?“ Wirkungsvolle Pause, alle denken nach. „Sie hören … nichts!“ Natürlich nicht. Aber was ist daran so spannend? Niemand hätte anderes erwartet.

„Das zeigt …“ (auf der Leinwand erscheint das Bild einer leeren Schultafel, auf der sich langsam ein Satz bildet), „ – die Behauptung ‚Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte‘ ist falsch. Es sagt gar nichts. Mal ganz abgesehen davon, dass es, wenn schon, denn schon, heißen müsste: 1000 Wörter, wie jeder Deutschlehrer weiß.“

Und dann ging es im Galopp durch zweieinhalbtausend Jahre Kunstgeschichte: Allegorien der Künste in Frauengestalt, der Wettstreit um die naturgetreueste malerische Wiedergabe der Griechen Zeuxis und Parrhasios, später der Paragone, der Wettstreit der Künste – ist die Malerei edler als die Bildhauerei oder umgekehrt? – bis hin zu Lessings Schrift von 1766 „Laokoon“, wo es um Dichtung und bildende Kunst geht, oder mit heutigen Worten: um das Verhältnis von Text und Bild. Dann noch ein kurzer Abstecher zu Magrittes Gemälde „Der Verrat der Bilder“: das Abbild einer Pfeife mit der Unterschrift „Dies ist keine Pfeife“, ein paar mögliche Varianten von Text und Bild, oder mit Lessing: Texte geben in aufeinanderfolgenden Wörtern aufeinanderfolgende Abschnitte von Handlungen wieder – Bilder in nebeneinanderstehenden Elementen sichtbare Objekte. Das eine lässt sich nicht ohne weiteres in das andere übersetzen. Daher gibt es streng genommen weder eine „Sprache der Bilder“ noch können diese lügen.

Und so, nach einem Umweg über zweieinhalb Jahrtausende, waren wir plötzlich unerwartet beim DOCMA Award 2017 und seinem Thema Super-Short-Story-Telling gelandet. Noch ein paar ältere Beispiele – der Tod des Herkules in drei nacheinander folgenden zeitlichen Stationen auf einem Kupferstich vereint, ein Rembrandt-Gemälde aus dem benachbarten Städel-Museum, die Blendung des Samson, mit einem ähnlichen Aufbau –, und damit war der Übergang zu den besten Einsendungen zum Wettbewerb geebnet.

DOCMA Award 2017: Die Gewinner/innen

Nun bat Doc Baumann die anwesenden Sieger/innen auf Platz 1 bis 3 der vier Teilnehmerklassen nach vorn (wie immer Lehrlinge, Gesellen und Meister, dazu der Adobe Stock Sonderpreis). Von diesem Dutzend waren immerhin acht erschienen:

Baridpourreza (Meister, 1. Platz), Flint Stelter (Gesellen, 1), Brigitte Kuckenberg-Wagner (Gesellen 2), Thiess Carstens (Gesellen 3), Florian Janssen (Lehlinge 1), Sabine Karko (Lehrlinge 2), Andrea Birnkammer (Adobe Stock 1) sowie Ludwig Wiese (Adobe Stock 2). Anwesend waren darüber hinaus noch weitere Gewinner.

Nun wurden die Super-Short-Stories vorgelesen, das entsprechende Bild dazu gezeigt, und jede/r erzählte ein wenig vom Zustandekommen seines Werkes.

Erstmals gab es beim DOCMA Award 2017 einen sehr ansehnlichen Barpreis in Höhe von 5000 Euro für das Bild, das die Jury als das beste von allen bewertet hatte – gestiftet von Stefan Schmitt von Nopar international; der Gewinner: Florian Janssen aus der Gruppe der Lehrlinge. Herzlichen Dank für dieses Sponsoring an Nopar, ebenso wie an Adobe, Wacom, Eizo, Fujifilm, Sigma, Horizonte Zingst, Datacolor, Juicy Walls Erfurt, Epson und das Museum für Kommunikation.

Danach gab’s noch mal Musik, und damit war die Ausstellung eröffnet, alle strömten in den Ausstellungsraum, schauten sich die an der Wand hängenden Werke an, blätterten in den großformatigen Fotobüchern mit weiteren Arbeiten, die es ebenfalls geschafft hatten, die Jury zu überzeugen, und diskutierten mit den anwesenden Preisträger/innen.

Zum Abschluss des Abends – inzwischen ein Ende mit Tradition – lud der begeisterte Frankfurter DOCMA-Leser Manfred Berger die Redaktion zu einem nächtlichen Essen in ein wenige Schritte entferntes Nobel-Restaurant ein. Auch an ihn unser Dank!

Die Ausstellung mit den besten Arbeiten zum DOCMA Award 2017 ist noch bis zum 19. November in Frankfurt zu sehen. Zeitgleich beginnen wir bereits mit den Vorbereitungen des nächsten Wettbewerbs. Wenn Sie eine Idee für ein anspruchsvolles, aktuelles und gut umsetzbares Thema für den nächsten Award haben: Immer her damit! Vielleicht Bildfälschungen bei Bundestags-Wahlwerbung? Dafür hat die AfD ja noch kurz vor der Stimmabgabe ein schönes Beispiel geliefert; dazu mehr im nächsten Beitrag.

PS: Nachtrag. Trotz des Erfolgs sind wir ein klein wenig enttäuscht. Wir hatten am Eröffnungstag der Ausstellung – natürlich mit Absicht sehr kurzfristig – auf Facebook dezent darauf hingewiesen (27.9., 16:09 und 17:35), dass wir einen besonderen Gast in unserer Runde begrüßen durften. Sein Foto war eigentlich eindeutig, auch die Hinweise darauf, dass er keine Interviews geben würde, eine längere Anreise hinter sich hatte, sich die Bundesregierung nicht mit einem Ayslverfahren, seine Person betreffend, befasst hat, und dass er nicht vor einen Bundestags-Untersuchungsausschuss geladen worden war – all dies hätte eigentlich genug Aufmerksamkeit erregen sollen. Wir wollten ja nicht zu dick auftragen und haben deswegen extra NSA, Moskau und den Namen S… nicht erwähnt. Dass diese Meldung aber so gut wie niemanden interessiert hat, fanden wir schon überraschend.