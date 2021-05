Altglas im Filmmuseum Wolfen

Das Industrie- und Filmmuseum Wolfen bietet neben einer exzellenten Sammlung von Kameras, Objektiven und Filmprojektoren einzigartige Einblicke in die Filmherstellung. Vor den mit Altglas gefüllten Vitrinen stehend fühlt es sich ein wenig so an wie damals in der Weihnachtszeit draußen vorm Spielzeugladen am Schaufenster mit der riesigen Modelleisenbahn – derart gut erhaltene Objekte wird man nur selten sein eigen nennen. Doch käme man bei so viel Auswahl noch zum Fotografieren? Schon die Entscheidung, was in die Fototasche kommt oder eben nicht, würde zur Tortur. Ein sehenswerter Zwischenstopp auf dem Weg ins Herz des Museums ist die Ausstellung trotzdem, wenn man auf den Beginn einer Führung, die es in sich hat, wartet.

In den Tiefen des historischen Gebäudes steht eine nahezu komplette Produktionsstraße zur Herstellung von Schwarzweiß-Film. Von der Herstellung des Trägermaterials über das Aufbringen der Beschichtung bis hin zur Konfektionierung in handelsübliche Filme ist der Prozess erlebbar. Das Filmmuseum ist eines der wenigen verbliebenen Gebäude auf dem ehemaligen Firmengelände des VEB Film- und Chemiefaserwerks Agfa Wolfen – bekannter unter dem Markennamen OrWo (Original Wolfen). Von seiner damaligen Größe zeugt ein Luftbild im Eingangsbereich. Das Areal umfasste eine Fläche von rund 64 Fußballfeldern, bot Arbeitsplätze für mehrere Tausend Menschen und sicherte ihre alltägliche Rundumversorgung.

Ein altes Luftbild lässt die frühere Größe der OrWo-Filmproduktion des VEB erahnen.

Nur wenige Gebäude wie das Industrie- und Filmmuseum Wolfen blieben erhalten und stehen unter Denkmalschutz. Die ehemalige Hauptverwaltung wurde zum Rathaus und ist ebenfalls einen Besuch wert.

Wie die Perforation in den Film kommt

Unter welchen Bedingungen einst produziert wurde, lässt sich hier noch nacherleben. Durch die Anlage führen ehemalige Angestellte mit viel Humor für absurde Situationen ihrer DDR-Vergangenheit. Sie wissen unterwegs in den verschiedenen Produktionsabschnitten immer wieder zu überraschen und vermitteln hautnah, wie es sich angefühlt hat, hier zu arbeiten: bei nahezu völliger Dunkelheit, umgeben von laut lärmenden Maschinen – Gänsehaut garantiert. Und ein weiteres Highlight wartet ganz zum Schluss.

Jede Filmrolle ist 120 cm breit und 800 m lang. Eineinhalb Rollen wurden pro Schicht an dieser Maschine verarbeitet – und von Hand eingesetzt.

Geschnittenes Filmmaterial in verschiedenen Formaten vor der weiteren Konfektionierung.

Die Filmperforation für Kleinbildfilme wird eingestanzt. Bis zu 20 Maschinen lärmten lautstark im Drei-Schicht-Betrieb vor sich hin.

Output: Die kleine Schublade mit den ausgestanzten Schnipseln musste pro Schicht mehrfach geleert und wieder eingesetzt werden – bei absoluter Dunkelheit.

Ein OrWo-Klassiker aus DDR-Produktion.

Termine

Das Industrie- und Filmmuseum Wolfen sollte nach umfassendem Umbau im Frühjahr 2021 wieder eröffnet werden. Der aktuelle Termin findet sich auf der Homepage. Bis dahin bietet die Facebook-Seite Einblick ins Museum.

Analoges Filmkorn für die Digitalfotografie

Wer seine digitalen Schwarzweiß-Aufnahmen mit echtem Filmkorn ausstatten will, könnte Gefallen an der Software TrueGrain finden. Sie bietet mittlerweile Zugriff auf gescannte Schwarzweiß-Negative von 21 verschiedenen Filmen, darunter auch der Klassiker OrWo NP22. Lightroom, Photoshop und die meisten anderen Programme oder Plug-ins erzeugen dagegen nur elektronisches Rauschen, um Filmkorn zu simulieren. Die weitgehend identische Vorgänger-Version der Software wurde hier vorgestellt.