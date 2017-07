Verbessertes Vollformat-Telezoom von Nikon

Nikon kündigt für August 2017 eine weiter entwickelte Version des Vollformat-Telezoom AF-S NIKKOR 70–300 mm 1:4,5-5,6G IF-ED VR an, in der einige Komponenten verbaut sind, die bisher Nikons Profiobjektiven vorbehalten waren. Das neue Modell mit der Bezeichnung AF-P NIKKOR 70–300 mm 1:4,5–5,6 E ED VR soll sich durch einen schnelleren Autofokus und eine leichtere, wetterfeste Bauweise auszeichnen. Für Sportaufnahmen verfügt es über den neuen Bildstabilisierungs-Modus SPORT.

Das Objektiv ist wie alle AF-P NIKKOR-Objektive mit dem neuen AF-Schrittmotor von Nikon ausgestattet, der laut Nikon besonders schnell und – wichtig für Videaufnahmen – geichzeitig leise scharfstellt. Der ebenfalls neue Bildstabilisator arbeitet schneller, leiser und effektiver als die Stabilisierung des Vorgängermodells. Der von Nikons Profiobjektiven bekannte SPORT-Modus greift vor allem bei Motiven, die sich schnell und ungleichmäßig bewegen. So wird ein wesentlich ruhigeres und damit besser kontrollierbares Sucherbild beim Schwenken und bei der Verfolgung besonders schneller Motive erreicht.

Zu den weiteren, von Nikons Profi-Objektiven übernommenen Merkmalen zählt die elektromagnetische Blendensteuerung, die eine präzisere Belichtung bei Aufnahmen mit hoher Bildrate gewährleistet. Die Fokusmodusschalter (A/M und M/A) ermöglichen einen Wechsel zum manuellen Fokussieren durch Drehen am Fokussierring. Der von Sportfotografen bevorzugte M/A-Modus erlaubt den manuellen Eingriff praktisch ohne Zeitverzögerung. Der A/M-Modus ist weniger sensibel beziehungsweise erfordert einen deutlicheren manuellen Eingriff und verhindert so den versehentlichen Wechsel zur manuellen Einstellung.

Das 680 Gramm schwere Objektiv zeichnet sich durch eine Naheinstellgrenze von 1,2 Meter über den gesamten Zoombereich und einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:4 aus. Sein optisches System besteht aus 18 Linsen in 14 Gruppen (davon 1 ED-Glas-Linse).

Das AF-P NIKKOR 70–300 mm 1:4,5-5,6E ED VR ist voraussichtlich im August 2017 für rund 880 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.