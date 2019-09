SpyderX UpGrade-Promotion – bis zu 80 € sparen

Der Farbmanagementspezialist datacolor bietet im Rahmen seiner SpyderX UpGrade-Promotion vom 9. bis 15 September 2019 den SpyderX Pro und den SpyderX Elite bis zu 80 Euro günstiger an. Beide Produkte sind Kalibrierungslösungen für Monitore, die auf dem Kolorimeter SpyderX basieren und sich bezüglich der mitgelieferten Software unterscheiden. Die SpyderX Elite-Software bietet gegenüber der SpyderX Pro-Software einige zusätzliche Expertenfunktionen. Normalerweise kosten die beiden Kalibrierungslösungen 179 bzw. 279 Euro.

Hintergrund der Aktion ist die in wenigen Wochen erwartete Einführung von Apples neuem 64-Bit-Betriebssystem Calalina (macOS 10.15). Dieses wird keine 32-Bit-Anwendungen mehr unterstützen, was auch zur Folge hat, dass ältere Peripheriegeräte nicht mehr verwendet werden können. Für den Spyder5 wird Datacolor deshalb in naher Zukunft eine 64-Bit-Version der Spyder-Software veröffentlichen. Die Spyder-Software für den SpyderX ist bereits 32- und 64-Bit-fähig. Der Spyder4 und ältere Farbmessgeräte von datacolor können jedoch nicht mehr mit 64-Bit-Betriebssystemen verwendet werden, und es wird auch keine entsprechenden Firmwareupdates geben. Die Gelegenheit zum Kauf eines aktuellen Kolorimeters ist also jetzt günstig.

Die Promotion wird durchgeführt im Datacolor Online-Store und auf den Plattformen der angeschlossenen Online-Partner sowie bei den Premium-Resellern.

Angebotspreise:

SpyderX Pro (UVP 179 €): Aktionspreis 129 €, SpyderX Elite (UVP 279 €): Aktionspreis 199 €

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von datacolor.