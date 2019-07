Für Spiegellose: Sigma 35mm F/1.2 Art für E- und L-Mount

Die „Art-Produktlinie in der Ära der spiegellosen Kameras“ strebt mit einer Brennweite von 35 Millimeter höchste Leistung an und erreicht zudem eine maximale Blendenöffnung von F/1.2. Drei SLD- Glaselemente und drei asphärische Linsen inklusive einer doppelseitigen asphärischen Linse sind in einer Linsenkonstruktion von 17 Elementen in 12 Gruppen angeordnet. Neben seinem optischen Design, das sich die Eigenschaft des kurzen Auflagenmaßes zunutze macht, setzt es die kamerainterne Korrekturfunktion effektiv ein, um Verzeichnung und Vignettierung zu korrigieren. Verschiedene Abbildungsfehler, die durch Nachbearbeitung nur schwer zu korrigieren sind – beispielsweise sagittale Koma – werden durch die Zusammenstellung der von Sigma entwickelten optischen Design-Technologien vollständig korrigiert und erreichen eine überwältigende Auflösung von über 50 Millionen Pixeln.

Für Foto und Video Bei einem F1,2-Objektiv mit großem Durchmesser wird ein komfortables Autofokus-Fotografieren durch den großen Hyper-Sonic-Motor (HSM) erzielt, der die gewünschte und zum Steuern der Fokuslinsengruppe erforderliche Drehkraft erreicht. Bei manueller Fotografie reagiert der vom Focus-by-Wire-System angetriebene Fokusring mit der optimierten Drehkrafteinstellung auf Feinjustierungen des Fotografen. Zudem ist der Blendenring mit einer Anti-Klick-Funktion ausgestattet, die das Einrasten ausschaltet und einen übergangslosen Betrieb ermöglicht, der besonders bei Videoaufnahmen nützlich ist. Die AFL-Taste kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Sie erweitert so den Einsatzbereich des Objektivs. Darüber hinaus verfügt das Objektiv über einen staub- und spritzwassergeschützten Aufbau sowie eine wasser- und ölabweisende Beschichtung auf der Frontlinse, die das Fotografieren in verschiedenen Umgebungen zusätzlich unterstützt. Technische Daten (Alle Angaben beziehen sich auf die L-Mount-Version)

Objektivkonstruktion 17 Elemente in 12 Gruppen

Bildwinkel (35mm-Format): 63,4°

Anzahl der Blendenlamellen 11 (runde Blendenöffnung)

Naheinstellgrenze 30 cm

Größter Abbildungsmaßstab 1:5.1

Filterdurchmesser φ82 mm

Abmessungen (Durchmesser × Länge): φ87,8 mm × 136,2 mm

Gewicht 1.090 g

UVP 1.529,- Euro