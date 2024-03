Was fotografiert man mit einem 500er Tele, Herr Spohn?

Daniel Spohn, Jahrgang 1981, ist als Fotograf und Biologe weltweit auf der Suche nach einzigartigen und spannenden Geschichten. Bei winterlichen Ausflügen rund um die Feuchtbiotope und Mittelgebirge seiner Heimat wollte er herausfinden, ob es sich bei dem neuen SIGMA 500mm F5,6 DG DN OS | Sports wirklich um ein kompromissloses Super-Tele im kompakten und mit knapp 1,4 kg sehr leichten Gehäuse handelt und ob es alle professionellen Anforderungen erfüllt.

DOCMA: SIGMA hat jüngst ein sehr kompaktes 500mm Objektiv vorgestellt und Sie konnten es als einer der Ersten ausgiebig testen. Was reizt Sie an einer solchen langen Brennweite und welche Erwartungen hatten Sie an das Objektiv?

Daniel Spohn: Als begeisterter Naturfotograf und Outdoor-Enthusiast war ich schon lange auf der Suche nach einem Teleobjektiv, das mir die Möglichkeit bietet, weit entfernte Motive mit hoher Bildqualität einzufangen, ohne dabei von einem schweren und sperrigen Objektiv belastet zu werden. Als ich von der Veröffentlichung des SIGMA 500mm F5,6 DG DN OS | Sports hörte, war ich gespannt, ob es meine Anforderungen erfüllen könnte. Meine Erwartungshaltung war, dass ich mir ein kompromissloses Super-Teleobjektiv erhoffte, das gleichzeitig kompakt und leicht genug ist, um es bei wirklich all meinen fotografischen Ausflügen mitzuführen.

DOCMA: Sie haben das Objektiv in verschiedenen Situationen getestet, von der Fotografie von Alpengämsen bis hin zu Tierporträts und Actionaufnahmen. Wie hat sich das Objektiv in diesen unterschiedlichen Szenarien bewährt?

Daniel Spohn: Das neue SIGMA 500mm hat sich in allen Szenarien als äußerst vielseitig erwiesen. Bei der Fotografie von wildlebenden Tieren wie den Alpengämsen konnte ich gestochen scharfe Bilder mit einer beeindruckenden Detailschärfe einfangen. Auch bei Actionaufnahmen und beim Einfangen der Bewegungen meiner Border Collie Hündin erwies sich das Objektiv als äußerst präzise und zuverlässig.

DOCMA: Ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung von Teleobjektiven ist oft das Handling und die Ergonomie. Wie haben Sie das Handling des SIGMA 500mm F5,6 DG DN OS | Sports erlebt?

Daniel Spohn: Das Handling des Objektivs war ausgezeichnet, insbesondere unter schwierigen Bedingungen im Gelände. Dank seines relativ geringen Gewichts und seiner ausgewogenen Bauweise konnte ich das Objektiv problemlos über längere Zeiträume hinweg halten, ohne dass ich Ermüdungserscheinungen empfand. Die Bedienelemente sind ergonomisch platziert, was die Handhabung des Objektivs auch unter widrigen Bedingungen erleichterte.

DOCMA: Sie haben auch die Naheinstellgrenze des Objektivs getestet. Wie hat sich das Objektiv bei der Aufnahme von Detailschärfe und Nahbereich bewährt?

Daniel Spohn: Das 500-Millimeter-SIGMA hat im Nahbereich eine ausgezeichnete Leistung, was die Detailschärfe angeht, gezeigt. Obwohl es sich keineswegs um ein Makroobjektiv handelt, konnte ich dennoch beeindruckend detaillierte Bilder von sehr nahen und weniger scheuen Motiven wie Stockenten einfangen.

DOCMA: Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Teleobjektivs ist die Bildstabilisierung. Wie hat sich der Bildstabilisator in der Praxis bewährt?

Daniel Spohn: Die Bildstabilisierung des Objektivs hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Selbst bei langen Belichtungszeiten konnte ich gestochen scharfe Bilder ohne Verwacklungsunschärfe erhalten. Dies war besonders hilfreich, um klare Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei Freihandaufnahmen ohne Stativ zu erhalten.

DOCMA: Abschließend, was würden Sie anderen Fotografen empfehlen, die überlegen, das SIGMA 500mm F5,6 DG DN OS | Sports zu verwenden?

Daniel Spohn: Ich kann das SIGMA 500mm F5,6 DG DN OS | Sports allen Fotografen empfehlen, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und vielseitigen Teleobjektiv sind. Egal, ob Sie Landschaften, Tiere oder Sportveranstaltungen fotografieren. Nach meiner Erfahrung damit bietet dieses Objektiv die Leistung und die Flexibilität, die ein Profi benötigt, um herausragende Bilder von weit entfernten und beweglichen Motiven einzufangen. Mit seiner hervorragenden Bildqualität, schnellen Autofokusleistung und effektiven Bildstabilisierung ist es eine wertvolle Ergänzung für jede Ausrüstung.

Transparenzhinweis:

Daniel Spohn hat das SIGMA 500mm F5,6 DG DN OS | Sports im Auftrag und mit Unterstützung der SIGMA (Deutschland) GmbH getestet.