Photoshop Lightroom schneller, aber bald nur noch im Abo

Mit dem vor zwei Tagen veröffentlichten großen Update-Reigen auf die Creative Cloud 2018 verabschiedet sich Adobe auch bei Lightroom von der Kaufversion. Lightroom 6 ist zwar bis auf Weiteres noch zum Kauf erhältlich, Updates will Adobe aber nur noch bis Ende 2017 bereitstellen. Danach werden also Raw-Dateien neuer Kameramodelle nicht mehr von Lightroom 6 unterstützt. Für Creative Cloud-Abonnenten gibt es ab sofort zwei verschiedene Lightroom-Versionen: Photoshop Lightroom CC und Lightroom Classic CC.

Lightroom Classic CC ersetzt die bisherige Desktop-Version Lightroom CC. Neben einer deutlichen Steigerung der Geschwindigkeit bei der Bildvorschau und beim Scrollen durch die Bibliothek bietet es nicht viel Neues. Hinzugekommen sind lediglich neue Möglichkeiten der Bearbeitung, wozu unter anderem eine neue Farbpalette sowie die Möglichkeit zur Nutzung von Luminanzmasken zählen. Wie gehabt kann mit mehreren Katalogen gearbeitet werden; die hoch aufgelösten Bilddateien bleiben dabei auf dem Arbeitsrechner.

Völlig neu entwickelt wurde die cloudbasierte Lightroom-Version Photoshop Lightroom CC. Dabei handelt es sich um einen ortsunabhängigen Dienst zur Bearbeitung, Organisation, Speicherung und Freigabe von Bildern. Anders als bei Lightroom Classic bleibt die Lightroom-Bibliothek nicht auf dem Computer des Anwenders, sondern wird automatisch in die Cloud ausgelagert. Die importierten Bilder bleiben also nicht auf dem eigenen Computer. Fotografen können diese in voller Auflösung auf mobilen Geräten, am Desktop-Rechner oder online bearbeiten. Änderungen, die sie auf einem Gerät vornehmen, lassen sich automatisch mit allen weiteren Endgeräten synchronisieren. Lightroom CC basiert auf derselben Bildbearbeitungstechnologie wie Photoshop CC und Lightroom Classic CC, aber die Nutzeroberfläche ist wesentlich einfacher und intuitiver gestaltet – mit leicht zu bedienenden Reglern, Voreinstellungen und Anpassungsmöglichkeiten. Adobe hat zudem erstmals „Adobe Sensei“, eine Technik des maschinellen Lernens, integriert. Diese soll für eine automatische, auf Bildinhalten basierende Verschlagwortung sorgen.

Lightroom CC vereinfacht darüber hinaus das Teilen von Inhalten in sozialen Medien. Außerdem lassen sich leicht individuelle Lightroom-Web-Galerien erstellen, die über einen Link geteilt werden können, und Bilder mithilfe der neuen Einbindung von Adobe Portfolio im Web präsentieren.

Für alle, die vorrangig mobil arbeiten und keine Desktop-Lösungen benötigen, gibt es die kostenlose Lightroom Mobile App für iOS beziehungsweise Android. Wer ein Abo für 5,94 Euro/Monat abschließt, erhält 100 GB Cloud-Speicher dazu.

Photoshop Lightroom CC: Die Abomodelle

Lightroom CC ist mit 20 GB Speicherplatz im Creative Cloud Foto-Abo inklusive Lightroom Classic und Photoshop CC für 11,89 Euro/Monat enthalten.

Alternativ gibt es das Creative Cloud Foto-Abo mit 1 TB Speicherplatz für 23,79 Euro/Monat oder ein reines Lightroom CC-Abo mit 1 TB für 11,89 Euro/Monat.

Laut einem Beitrag im Lightroom Journal bietet Adobe Anwendern, die mehr Online-Speicher benötigen, 1TB, 2TB, 5TB oder 10TB zusätzlich für 10 USD pro TB an.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Adobe und im Blog-Beitrag von Olaf Giermann.