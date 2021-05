ON1 Noise AI reduziert Bildrauschen mit KI

Das Softwarehaus ON1 hat für Juni eine neue Windows- und macOS-kompatible Software angekündigt, die mit Hilfe von KI-basiertem maschinellen Lernen dem Bildrauschen zu Leibe rückt. Sie lässt sich als eigenständige Anwendung oder als Plug-in mit Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Capture One, Affinity Photo, Corel Paint Shop Pro und Apple Photos nutzen. Neben Raw-Dateien von rund 800 Kameramodellen – wofür die Software in erster Linie gedacht ist – lassen sich JPEG-, TIFF, PNG- und andere Bilddateien öffnen und bearbeiten. Die Ergebnisse können als DNG-Dateien oder in anderen Formaten gespeichert werden. Das Programm „ON1 NoNoise AI 2021“ soll laut Anbieter bessere und schnellere Ergebnisse als jede andere derzeit auf dem Markt erhältliche Rauschunterdrückungsanwendung erzielen. Eine Software mit ähnlich hohem Anspruch, die DOCMA-Autor Olaf Giermann bereits getestet hat, gibt es seit einigen Wochen von DxO. Damit wird sich ON1 NoNoise AI 2021 also messen müssen.

ON1 NoNoise AI verspricht, das Luminanz- und Farbrauschen zu entfernen und gleichzeitig die Details zu erhalten und bei Bedarf die Schärfe zu erhöhen. Die Schärfungsmethode orientiert sich an der Größe der Details und soll die Bildung von Artefakten verhindern. Die Ergebnisse werden in einer Live-Vorschau angezeigt.

Die neue Software unterstützt Ebenen, um mithilfe der integrierten Maskierungswerkzeuge die besten Bereiche unterschiedlich bearbeiteter Bildversionen miteinander kombinieren zu können.

Anwender können eigene Voreinstellungen abspeichern und diese etwa für die Stapelbearbeitung einer ganzen Serie von Bildern nutzen.

Derzeit kann ON1 NoNoise AI zum Preis von 70,60 Euro vorbestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von ON1.

Pressemitteilung

Ankündigung neuer Produkte – ON1 NoNoise AI

ON1, Entwickler von ON1 Photo RAW und einer Reihe professioneller Fotobearbeitungs-Plugins für Fotografen, kündigt die Veröffentlichung einer neuen hochmodernen Anwendung zur Entfernung von Bildrauschen im Juni an. ON1 NoNoise AI zielt darauf ab, bessere Ergebnisse als jede andere derzeit auf dem Markt erhältliche Rauschunterdrückungsanwendung zu erzielen. Die App entfernt Bildrauschen auf intelligente Weise, indem sie das AI-basierte maschinelle Lernen von ON1 nutzt, um Luminanz- und Farbrauschen zu entfernen und gleichzeitig die ultimative Detailmenge in Fotos beizubehalten. Es unterscheidet sich von anderen Rauschunterdrückungsanwendungen, indem es ultraschnelle Ergebnisse liefert und eine erstaunliche Menge an Details wiederherstellt und verbessert.

„Dieses Produkt befindet sich seit einiger Zeit in der Entwicklung. Wir haben die KI-Modelle ständig trainiert, die Ergebnisse überprüft und diese Ergebnisse mit anderen Produkten zur Geräuschentfernung verglichen, die es heute gibt. Es war keine leichte Aufgabe. Wir wussten, dass es eine hohe Messlatte gibt, um zu sagen, dass dies das schnellste und beste Produkt ist, um Bildrauschen zu entfernen und Fotografen die besten Ergebnisse zu liefern “, sagt Dan Harlacher, VP of Product.

Die ultraschnelle Live-Vorschau bietet Fotografen die Geschwindigkeit und die Ergebnisse, die sie benötigen, mit einfachen Steuerelementen, einschließlich eines Auto-Modus, der benutzergesteuerte Einstellungen berücksichtigt. Es wird vollständig in vorhandene Workflows integriert, indem die gängigsten Bildbearbeitungsprogramme und Dateiformate unterstützt werden, einschließlich des Speicherns von DNG-Rohdateien, die den gesamten Ton- und Farbbereich beibehalten. Die brandneue ON1 NoNoise AI wird sowohl als eigenständige Anwendung als auch als Plugin für Adobe® Lightroom® Classic und Photoshop®, Affinity Photo®, Corel® Paintshop Pro®, Apple Photos und Capture One® verfügbar sein.

„Unser engagiertes KI-Team macht mit dieser Veröffentlichung Fortschritte. Im vergangenen Herbst war Portrait AI die erste AI-basierte Produktversion des Teams, die ein großer Erfolg war. Von Anfang an wollten wir kein AI-basiertes Produkt entwickeln, nur weil AI der neue Trend in der Softwareentwicklung ist. Das Team erkennt die potenziellen Vorteile der Implementierung von KI-Methoden in Fotobearbeitungsanwendungen. Wenn die KI richtig gemacht wird, kann dies eine nützliche Technologie für den Fotografen sein. KI kann den Bearbeitungsprozess für den Fotografen erheblich vereinfachen und gleichzeitig beeindruckende Bilder erstellen “, sagt Craig Keudell, Präsident von ON1.

Hauptmerkmale in ON1 NoNoise AI

KI-basierte Rauschunterdrückung – Nutzt modernstes maschinelles Lernen, um ein KI-Netzwerk aufzubauen, um Luminanz und Farbrauschen zu entfernen und gleichzeitig die Details wie bei keiner anderen Anwendung beizubehalten.

Schnelle und benutzerfreundliche Steuerelemente – Ergebnisse können nur in einem Bruchteil der Zeit angezeigt werden, die andere Apps benötigen, um sichtbare Ergebnisse zu erzielen. Es sind auch weitaus weniger Bedienelemente einzustellen, ohne die Schärfe zu beeinträchtigen, um das Bildrauschen zu reduzieren. Es bietet die beste Benutzererfahrung, um in kürzester Zeit beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

AI-basiertes Demosaikieren – Bei Rohfotos tritt beim Demosaikieren viel Bildrauschen auf, wodurch ein Rohfoto in ein Standardfoto umgewandelt wird. Durch die Kombination dieses Schritts mit der Rauschunterdrückung während des KI-Trainings in ON1 NoNoise AI wird sowohl eine bessere Rauschunterdrückung erzielt als auch die Detailgenauigkeit und Schärfe erhöht.

Speichert Roh-DNGs und mehr – Öffnen Sie Rohfotos von über 700 Kameras, einschließlich Fujifilm, und Dateitypen, die für die Fotografie üblich sind, wie DNG, JPG, TIF, PNG usw. Wenn Sie Ergebnisse speichern, können Sie DNG-Rohdateien nach Industriestandard erstellen mit dem kompletten Ton- und Farbbereich für die meisten Editoren.

Kombinieren und Maskieren – ON1 NoNoise AI bietet die Möglichkeit, mehrere Wiedergaben eines Fotos zusammen mit mehreren Fotos als Ebenen zu kombinieren. Auf diese Weise können Kunden leistungsstarke integrierte Maskierungswerkzeuge verwenden, um sie auf verschiedenen Ebenen der Rauschunterdrückung und Schärfung in verschiedenen Bereichen des Fotos zu mischen und zu kombinieren.

Auto mit Benutzereinstellungen – Mit der Schaltfläche Auto wird das Foto analysiert und mithilfe der AI-Modelle von ON1 das richtige Maß an Rauschunterdrückung ermittelt. Benutzereinstellungen führen auch automatisch zur Rauschunterdrückung. Zum Beispiel, wenn ein Kunde etwas Körnung auf dem Foto beibehalten möchte oder nicht.

Exklusives progressives Schärfen – Beinhaltet den exklusiven progressiven Schärfungsalgorithmus ON1, um die Schärfe und Details basierend auf der Größe der Details auf dem Foto zu verbessern, ohne die Lichthöfe und Artefakte, die andere Schärftechniken erzeugen können.

Voreinstellungen – Erstellen Sie Ihre eigenen Voreinstellungen, um Ihren NoNoise-Stil zu definieren. Es enthält Voreinstellungen, mit denen Sie loslegen können.

Stapelverarbeitung – Stapelverarbeitung eines gesamten Ordners mit Fotos. Für jedes Foto kann das richtige Maß an Rauschunterdrückung und Schärfung hinzugefügt werden. Oder öffnen Sie eine Reihe von Fotos und passen Sie jedes Foto an die gewünschten Einstellungen an. Sie können sogar Einstellungen von einem Foto auf ein anderes kopieren und einfügen.

Plugin-Unterstützung – ON1 NoNoise AI funktioniert als Plug-In für Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Capture One, Affinity Photo, Corel Paint Shop Pro oder Apple Photos.

Preis und Verfügbarkeit

Die offizielle Veröffentlichung von ON1 NoNoise AI erfolgt in der zweiten Junihälfte. Besitzer von ON1 Photo RAW 2021 oder anderen 2021 ON1-Apps und -Plugins erhalten Sonderpreise für dieses brandneue Produkt, sobald die Vorbestellungen Ende Mai beginnen.

Kunden können über die NoNoise AI Challenge auch ihre eigenen verrauschten Bilder an ON1 senden. ON1-Moderatoren durchsuchen die Einsendungen, verarbeiten verrauschte Fotos und teilen die Ergebnisse auf der Herausforderungsseite. Die Moderatoren wählen jede Woche vor der Veröffentlichung vier Bilder aus, und ON1 teilt die Ergebnisse mit. Diejenigen, die ihr Foto auf der Herausforderungsseite veröffentlichen lassen, erhalten nach der Veröffentlichung kostenlos ON1 NoNoise AI.