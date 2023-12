Magnific.ai – Bilder vergrößern und verbessern

Magnific.ai ist ein neuer Webdienst, der Bilder vergrößert und dabei Details so „verbessert“ wie kaum ein anderes Tool. Ein eindrucksvoller, aber teurer Spaß.

Ein Beispiel, bei dem jeder sofort verstehen dürfte, was Magnific.ai macht: Es erfindet Bilder komplett neu und erzeugt so einen hohen und realistischen Detailreichtum. © Javi Lopez

Magnific.ai – die Möglichkeiten

Auf Magnific.ai können Sie sich nach Registrierung, Anmeldung und Abschluss eines Abonnements (es gibt zurzeit keine Testphase!) Bilder vergrößern und „verbessern“ lassen. Verbessern habe ich hier nicht in Anführungszeichen gesetzt, weil das Ergebnis schlecht wäre (ganz im Gegenteil!), sondern weil die bestehenden Pixel nicht nur mehr oder weniger geschärft, sondern komplett neu erfunden werden. Magnific.ai macht also etwas Ähnliches wie Remini, Topaz Photo AI oder Photoshops Neuralfilter »Bildwiederherstellung«, die ich allesamt schon in DOCMA vorgestellt und verglichen habe – nur viel besser.

Das eignet sich zur Vergrößerung und Verbesserung von Fotos und Grafiken sowie insbesondere für KI-generierte Bilder (Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E …). Magnific.ai ist dabei – anders als andere Bild-zu-Bild-KIs – denkbar einfach:

Mit nur drei Reglern bestimmen Sie den Look und den Detailreichtum der Ergebnisse.

Aktuell kann man nur um den Faktor 2 skalieren. Aber weitere Skalierungsmöglichkeiten sind bereits angekündigt. Aktuell könnte man sich behelfen, indem man ein bereits vergrößertes Bild ein weiteres Mal zu Magnific.ai hochlädt und erneut vergrößert.

Das Modell von Magnific.ai ist so abgestimmt, dass sämtliche Bildartefakte und typische KI-Fehler repariert und durch bessere Details ersetzt werden. Das funktioniert beeindruckend gut.

Dieses mit Midjourney (Version 5) generierte Bild ist schon beeindruckend. © Javi Lopez

Magnific.ai bringt noch einmal einen viel größeren Detailreichtum und mehr Realismus. Wenn Sie beide Bilder vergleichen, stellen Sie fest, dass jedes Detail komplett neu generiert worden ist.

Um einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des KI-Modells zu erhalten, schauen Sie sich am besten die anderen Beispiele auf der Website an. Mit einem Schieberegler können Sie Vorher/Nachher direkt vergleichen.

Magnific.ai – der Wermutstropfen

KI-Hardware und deren Strombedarf kostet Geld. Insofern ist es erstaunlich, dass es überhaupt (noch) einige kostenlose KI-Tools gibt (zum Beispiel Upscayl). Bei Magnific.ai hat mich aber dann doch der vergleichsweise hohe Preis überrascht.

Der Basisplan von Magnific.ai ist bereits teuerer als der mittlere Standardplan von Midjourney – und dafür können Sie ausschließlich bestehende Bilder vergrößern und verbessern. Denn Magnific.ai erzeugt von sich aus keine Bilder. Für mindestens 39 Dollar pro Monat erhalten Sie dann 200 „normale Vergrößerungen“ oder 100 größere – wobei der Unterschied auf der Webseite nirgends erklärt wird.

Damit lohnt sich Magnific.ai nur für Anwender, die das letzte Quäntchen Qualität aus Midjourney herausholen wollen und sich die kombinierten monatlichen Mindestkosten von 69 Dollar gönnen. Interessant könnte Magnific.ai aber für Nutzer von Stable Diffusion auf dem heimischen PC sein, die nicht die Muße haben, an all dessen Stellschrauben zu drehen, um ähnlich gute Ergebnisse zu erhalten.

Auf jeden Fall machen die Ergebnisse von Magnific.ai den Mund schon ein wenig wässrig.