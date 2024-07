Neue KI-Funktionen für Photoshop und Illustrator

Adobe hat neue und verbesserte KI-Funktionen in Photoshop und Illustrator vorgestellt. Diese sollen aufwendige Arbeitsabläufe vereinfachen und beschleunigen sowie bei der Ideenfindung helfen.

Die neueste Version von Illustrator bietet eine Reihe neuer Werkzeuge, die die Gestaltung von Markengrafiken, Logos, Icons, Produktverpackungen und Marketingmaterialien vereinfachen. Besonders hervorzuheben ist die Funktion Generative Shape Fill (Beta), die es ermöglicht, durch die Eingabe von Prompts in die kontextbezogene Taskleiste detaillierte Vektoren zu Formen hinzuzufügen. Diese Funktion basiert auf dem neuen Firefly Vector Model (Beta), das für zusätzliche Geschwindigkeit und Präzision sorgt. Weitere nennenswerte Neuerungen sind das Dimension Tool, Mockup (Beta), Text to Pattern (Beta) und Style Reference, die alltägliche Aufgaben automatisieren und den Designprozess beschleunigen.

Text to Pattern (Beta)

Auswahlpinsel-Werkzeug in Photoshop

Zu den Neuerungen von Photoshop gehören das Auswahlpinsel-Werkzeug, das Korrekturpinsel-Werkzeug und Verbesserungen des Textwerkzeugs. Diese Funktionen sollen die Produktivität steigern und wiederholt zu erledigende Aufgaben rationalisieren. Photoshop bietet zudem mit »Bild generieren«, das auf dem Adobe Firefly Image 3 Model basiert, KI-unterstützte Möglichkeiten der Ideenfindung und der Gestaltung.

Auf Adobe Firefly basierende Innovationen in Photoshop und Illustrator

Mit dem neuen Generate Shape Fill lassen sich detaillierte Vektoren zu Formen im eigenen Stil hinzufügen, um Ideen für Konzepte zu entwickeln oder bestehende Entwürfe und Designs zu verfeinern.

lassen sich detaillierte Vektoren zu Formen im eigenen Stil hinzufügen, um Ideen für Konzepte zu entwickeln oder bestehende Entwürfe und Designs zu verfeinern. Mit der erweiterten Text-to-Pattern-Funktion lassen sich anhand einfacher Prompts benutzerdefinierte Vektormuster für verschiedene Designprojekte entwerfen, generieren und skalieren.

lassen sich anhand einfacher Prompts benutzerdefinierte Vektormuster für verschiedene Designprojekte entwerfen, generieren und skalieren. Die Option Style Reference hilft Designern bei der schnellen Gestaltung, Bearbeitung und Skalierung von Vektorgrafiken in ihrem eigenen Stil – einschließlich Motiven, Szenen und Symbolen.

hilft Designern bei der schnellen Gestaltung, Bearbeitung und Skalierung von Vektorgrafiken in ihrem eigenen Stil – einschließlich Motiven, Szenen und Symbolen. Bild generieren in Photoshop fördert die Ideenfindung und die Gestaltung mit neuen kreativen Kontrollmöglichkeiten direkt in Photoshop – unterstützt durch das Adobe Firefly Image 3 Model.

in Photoshop fördert die Ideenfindung und die Gestaltung mit neuen kreativen Kontrollmöglichkeiten direkt in Photoshop – unterstützt durch das Adobe Firefly Image 3 Model. Die Option Enhance Detail in »Generative Füllung« in Photoshop liefert mehr Schärfe und Details in großen Bildformaten.

verbesserte kontextbezogene Taskleiste in Photoshop

Bild Generieren in Photoshop

Weitere Neuerungen in Photoshop und Illustrator

Mockup bietet die Möglichkeit, auf einfache Weise hochwertige visuelle Prototypen von Designs auf Produktverpackungen, Kleidungsstücken und vielem mehr anzufertigen, indem das Design automatisch an die Form des realen Objekts angepasst wird.

bietet die Möglichkeit, auf einfache Weise hochwertige visuelle Prototypen von Designs auf Produktverpackungen, Kleidungsstücken und vielem mehr anzufertigen, indem das Design automatisch an die Form des realen Objekts angepasst wird. Mit dem Dimension Tool können Designer mit wenigen Klicks präzise Größenangaben für Projekte erstellen, etwa für das Design von Verpackungen, Architekturzeichnungen, Modemuster und vieles mehr.

können Designer mit wenigen Klicks präzise Größenangaben für Projekte erstellen, etwa für das Design von Verpackungen, Architekturzeichnungen, Modemuster und vieles mehr. Retype hilft, statischen Text in bearbeitbaren Text umzuwandeln und die optimale Schriftart für Projekte zu finden.

hilft, statischen Text in bearbeitbaren Text umzuwandeln und die optimale Schriftart für Projekte zu finden. Verbesserte Auswahlfunktionen , darunter das neue Enclosed Rectangular Marquee Selection , helfen dabei, Objekte genauer und präziser auszuwählen.

, darunter das neue , helfen dabei, Objekte genauer und präziser auszuwählen. Verbesserte Schwenk- und Zoomfunktionen sorgen für eine schnellere und reibungslosere Navigation durch hochkomplexe Dokumente – 10 Mal schneller – mit einer Skalierbarkeit von 3,13 % bis 64.000 %.

sorgen für eine schnellere und reibungslosere Navigation durch hochkomplexe Dokumente – 10 Mal schneller – mit einer Skalierbarkeit von 3,13 % bis 64.000 %. Die kontextbezogene Taskleiste vereinfacht Arbeitsabläufe mit einem Menü, das die nächsten Schritte im Designprozess anzeigt.

vereinfacht Arbeitsabläufe mit einem Menü, das die nächsten Schritte im Designprozess anzeigt. Das Auswahlpinsel-Werkzeug in Photoshop macht Auswahl, Compositing und Anwendung von Filtern intuitiv.

in Photoshop macht Auswahl, Compositing und Anwendung von Filtern intuitiv. Der Korrekturpinsel in Photoshop ermöglicht die einfache Anwendung nicht-destruktiver Anpassungen auf bestimmte Bildbereiche.

in Photoshop ermöglicht die einfache Anwendung nicht-destruktiver Anpassungen auf bestimmte Bildbereiche. In Photoshop ermöglichen Verbesserungen des Textwerkzeugs eine schnellere und weniger manuelle Erstellung von Aufzählungslisten und nummerierten Listen. Verbesserungen in der kontextbezogenen Taskleiste führen beliebte Einstellungen für die Arbeit mit Formen und das Drehen von Objekten ein.

Korrekturpinsel-Werkzeug in Photoshop

Photoshop-Textwerkzeug: Aufzählungslisten und nummerierte Listen

Verfügbarkeit

Das neueste Firefly Vector Model, das die Funktionen Generative Shape Fill (Beta), Text to Pattern (Beta) und Style Reference unterstützt, ist ab sofort als Beta in Illustrator verfügbar. Weitere Neuerungen wie Mockup (Beta), Dimension Tool, Retype, verbesserte Schwenk- und Zoomfunktion und kontextbezogene Taskleiste sind ebenfalls ab sofort in der Illustrator-App verfügbar. Weitere Details finden Sie im Adobe Blog.



Das Auswahlpinsel-Werkzeug, das Korrekturpinsel-Werkzeug, die Funktion Bild generieren und weitere Neuerungen sind ab heute in der Photoshop-Desktop-Anwendung und der Web-App verfügbar. Mehr dazu lesen Sie im Adobe Blog.