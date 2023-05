Adobe Firefly: KI-Bilder für ein breites Publikum

Adobe Firefly wird demnächst in Googles KI-Tool Brad integriert. Adobe und Google gaben heute ihre Zusammenarbeit einschließlich einer Integration der Content Authenticity Initiative (CAI) bekannt.

Die Integration von Firefly in Bard, Googles experimentellem Konversations-KI-Dienst, ermöglicht Nutzern, ihre Ideen in eigenen Worten zu beschreiben und Firefly-generierte Bilder direkt in Bard zu erzeugen. Anschließend können sie diese in Adobe Express weiterbearbeiten und nutzen.

Adobe Firefly verzeichnete einen erfolgreichen Beta-Start mit über 70 Millionen generierten Bildern im ersten Monat. Die Integration von Firefly in Bard von Google eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Nutzer, während die Content Authenticity Initiative (CAI) für Transparenz bei generierten Inhalten sorgt.

Die CAI, eine Open-Source-Technologie, gewährleistet die Nachvollziehbarkeit und Authentizität von Inhalten und unterstützt Anwender bei der Unterscheidung zwischen von Menschen erstellten und KI-generierten oder -bearbeiteten Werken. Durch die Kombination von Adobe Firefly und Bard von Google erhalten Nutzer eine Plattform für die Gestaltung und Verwendung professioneller Inhalte, die auf KI-Ethik-Prinzipien basieren.

Adobe und Google setzen auf eine kreativ-orientierte Zusammenarbeit. Die Open-Source-Technologie Content Credentials der CAI wird eingesetzt, um Transparenz für Bilder zu gewährleisten, die durch die Integration entstehen. Diese Partnerschaft macht generative KI für Millionen von Menschen zugänglich.