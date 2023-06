Adobe integriert Firefly in Adobe Express

Adobe integriert die generative KI Firefly in die Software Adobe Express, mit der sich relativ einfach Social Media-Posts, Videos, Bilder, PDFs, Flyer, Logos und vieles mehr gestalten lassen. Auf der Adobe Summit EMEA 2023 stellte das Unternehmen eine entsprechende Betaversion von Adobe Express vor, mit der Anwender jetzt auch Bilder und Texteffekte mithilfe von Textanweisungen generieren können.

Firefly-Inhalte werden auf der Grundlage eines umfangreichen Datensatzes trainiert und mit Content Credentials versehen, um die Herkunft nachverfolgbar zu machen.

Darüber hinaus arbeitet Adobe mit Google zusammen, um Firefly und Adobe Express in Bard, dem experimentellen KI-Dienst von Google, bereitzustellen. In den kommenden Monaten soll Firefly der führende generative KI-Partner für Bard werden und die Text-zu-Bild-Funktionen unterstützen. Die „Bard by Google“-Integration ermöglich es Anwendern, ihre Ideen mit Bard in eigenen Worten zu beschreiben, um mit Firefly generierte Bilder direkt in Bard zu erzeugen und anschließend mit Adobe Express zu bearbeiten.

Die neueste Version von Adobe Express ist jetzt kostenlos als Beta-Version für den Desktop verfügbar – die mobile Version folgt in Kürze. Für Adobe Creative Cloud-Abonnenten ist der Adobe Express-Premiumplan ininklusive.

Die Betaversion von Adobe Express finden Sie hier. Weitere Informationen zu den neuerungen in Adobe Express finden Sie im Adobe-Blog.

Mehr zu Adobe Firefly und Content Credentials lesen Sie in der aktuellen DOCMA-Ausgabe.