Kamera Handbuch: Fujifilm X-H2S und X-H2

Nach der Anschaffung der Fujifilm X-H2 dachte ich zunächst: Dafür brauche ich doch kein Handbuch! Immerhin besitze ich doch bereits die X-H1 und nutze sie ausgiebig. Aber da hatte ich mich dieses Mal getäuscht.

Was zum Glück nicht im Buch steht, sind die unseligen Seiten über die Grundlagen der Fotografie. Die haben in einem Kamera Handbuch ohnehin nichts zu suchen. Ein wenig geht das Autorenehepaar Kyra und Christian Sänger natürlich darauf ein, aber immer nur im Zusammenhang mit den Funktionen der Kamera und wie man sie bedient.

Durchstarten

Die Fülle an neuen und verbesserten Funktionen ist schier atemberaubend. Im Bereich der Fotografie, aber vor allem aber beim Filmen. Die individuelle Belegung der Tasten und Einstellräder ist gleich geblieben, das kennt man von vielen Fujifilm-Kameras. Aber die neuen Autofokus-Einstellungen, Drive, Mehrfachbelichtungen (mehr als eine) und die Pixel-Schrift-Einstellungen für die Studiofotografie sind schon genial.

Eintauchen

Das Buch geht sehr schnell in die Tiefe der Kameratechnik. Nicht nur, dass die Fotoformate ausführlich besprochen werden, Tabellen geben auch sofort Auskunft über die verschiedenen Datei-Formate und deren Bildqualität.

Autofokus ist doch ganz einfach? Ja und nein, man kann natürlich alles der Kamera überlassen. Damit meine ich nicht den normalen Autofokus, sondern die speziellen Einstellungen. Verschiedene Objekte werden erkannt und können individuell konfiguriert werden: Gesichtserkennung, Auge, rechts oder links, Menschen, verschiedene Tiere, Vögel, Auto, Motorrad, Flugzeug und Zug.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Fujifilm Kameras sind die an den analogen Fuji-Filmen orientierten Filmsimulationen. Für Jpeg-Fotografen sind die direkt in der Kamera einstellbar. Raw-Fans wie ich können das auch im Photoshop Raw-Konverter machen. Neben den vorgefertigten Presets kann man aber auch direkt in der Kamera eigene erstellen. Diese werden dann einfach auf die C1-C6 Speicherplätze gelegt und stehen dann jederzeit zur Verfügung. Diese Speicherplätze lassen sich einfach über das linke Wählrad einstellen. Sie können für Fotografieren und Filmen unterschiedlich belegt sein.

Dem Filmen ist ein relativ langes Kapitel gewidmet. Alles wird genau erklärt und vieles in Tabellen zusammengefasst. Hier muss man sich allerdings wirklich einarbeiten, wenn man mit dem Filmen anfangen will.

Fazit

Dieses Buch sollte man sich auf jeden Fall zulegen, wenn man eine X-H2S oder X-H2 besitzt. Ich habe noch kein Video oder Buch gefunden, das die Kameras so gut erklärt.

Fujifilm X-H2S und X-H2: Das Handbuch zur Kamera. Profiwissen zu den Profimodellen.

Rheinwerk Verlag (5. April 2023), gebundene Ausgabe, 360 Seiten, ISBN ‎978-3836294898, 39,90 Euro